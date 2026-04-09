Os resultados trimestrais da BlackBerry indicam que a empresa concluiu a sua fase de transformação e está a transitar com sucesso para uma fase de crescimento, gerando receitas estáveis nos principais segmentos de negócio. Ao mesmo tempo, surgem dúvidas sobre se a empresa conseguirá sustentar este crescimento nos próximos trimestres, particularmente no segmento QNX e na sua expansão para a segurança digital e o software incorporado. O mercado está também a avaliar como a empresa irá lidar com as pressões competitivas e macroeconómicas nos seus segmentos empresarial e governamental. A BlackBerry divulgou os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2026, mostrando claramente um crescimento em áreas estratégicas. A receita atingiu aproximadamente 156 milhões de dólares, um aumento de 10% em relação ao ano anterior e superando o consenso dos analistas. As melhorias no lucro líquido e na margem indicam a eficácia da estratégia de transformação em curso e uma gestão de custos eficiente. O segmento QNX, que se concentra em software incorporado para aplicações automóveis e industriais, alcançou receitas recorde e mantém uma forte carteira de licenças, sublinhando a sua importância para o crescimento futuro da empresa. O mercado reagiu com um aumento acentuado no preço das ações da BlackBerry, refletindo uma melhoria no sentimento e uma confiança crescente na estratégia da empresa. Ao mesmo tempo, os investidores estão cientes dos riscos relacionados com o cumprimento das previsões e das potenciais flutuações na procura proveniente de contratos corporativos e governamentais. Principais resultados financeiros do 4.º trimestre do ano fiscal de 2026 Receitas: 156 milhões de dólares, +10% em relação ao ano anterior, acima do consenso dos analistas

156 milhões de dólares, +10% em relação ao ano anterior, acima do consenso dos analistas Lucro líquido: significativamente acima das expectativas do mercado

significativamente acima das expectativas do mercado Lucro por ação ajustado: 0,06 dólares contra os 0,04 dólares esperados

0,06 dólares contra os 0,04 dólares esperados EBITDA ajustado: 36,1 milhões de dólares, +71% em relação ao ano anterior

36,1 milhões de dólares, +71% em relação ao ano anterior Segmento QNX: crescimento recorde das receitas e carteira de licenças estável Orientações e riscos A BlackBerry prevê que as receitas do próximo trimestre e do exercício fiscal de 2027 excedam o consenso do mercado, com uma quota crescente proveniente de segmentos de margens mais elevadas. No entanto, o mercado está a acompanhar de perto o ritmo de execução e o impacto dos fatores macroeconómicos, especialmente nos contratos empresariais e governamentais. Segmentos de negócio A QNX continua a ser um motor de crescimento fundamental, gerando tanto receitas como margens. Os segmentos de segurança digital e software incorporado estão a crescer de forma dinâmica, mas exigem investimento contínuo e uma execução disciplinada da estratégia. Perspetivas e Conclusões A BlackBerry demonstra que a conclusão da sua transformação e a expansão em segmentos tecnológicos estratégicos estabelecem uma base sólida para o crescimento das receitas e o valor para os acionistas. A chave para o sucesso nos próximos trimestres será a execução eficaz dos contratos nos segmentos QNX e de segurança digital, acompanhando simultaneamente os riscos macroeconómicos e competitivos. A longo prazo, os fundamentos da empresa permanecem sólidos, estando esta bem posicionada para um crescimento contínuo em segmentos de nicho de margem elevada. BlackBerry (D1) Fonte: xStation5

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