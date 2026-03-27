O sentimento negativo domina os índices de Wall Street no início da sessão desta sexta-feira, e as perspetivas de uma recuperação a curto prazo permanecem incertas, uma vez que o fim de semana poderá trazer uma nova escalada do conflito entre o Irão, os EUA e Israel. O contrato de futuros do Nasdaq 100 (US100) regista uma queda superior a 1,5%. As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estão a subir quase 4 pontos base, ultrapassando os 4,45%, enquanto o contrato de futuros do índice do dólar se fortalece acima dos 99,8, valorizando-se face a um cabaz de moedas estrangeiras. Os investidores estão preocupados não só com o impacto dos preços elevados do petróleo e do gás na atividade económica e na política da Reserva Federal, mas também com a dimensão das despesas de capital em infraestruturas de IA, que impulsionaram as ações do setor dos semicondutores até ao quarto trimestre de 2025.



Se se concretizar uma desaceleração, as empresas que investiram fortemente em novas tecnologias poderão ficar sob pressão, algo já visível em ações como a da Microsoft e de outras empresas do setor de software.



Um risco adicional decorre de relatos da Fortune de que um novo modelo da Anthropic, o Claude “Mythos”, foi divulgado antes do seu lançamento oficial. Os detalhes do modelo teriam sido encontrados num rascunho de publicação de blogue armazenado num ficheiro de dados não seguro e acessível ao público.



de que um novo modelo da Anthropic, o Claude “Mythos”, foi divulgado antes do seu lançamento oficial. Os detalhes do modelo teriam sido encontrados num rascunho de publicação de blogue armazenado num ficheiro de dados não seguro e acessível ao público. A startup de IA atribuiu a fuga a um erro humano na configuração do seu sistema de gestão de conteúdos. O rascunho divulgado descrevia uma nova classe de modelos de IA denominada «Capybara», que se espera que sejam maiores e mais avançados do que o atual modelo emblemático Opus.



De acordo com o documento divulgado, o Capybara supera o Claude Opus 4.6 em áreas como a programação de software, o raciocínio académico e tarefas de cibersegurança. O rascunho também descrevia o Claude Mythos como o modelo de IA mais poderoso desenvolvido até à data. Um porta-voz da Anthropic confirmou à Fortune que a empresa está a desenvolver um modelo de uso geral com avanços significativos em codificação e cibersegurança. Relatórios sugerem que o modelo poderá superar os sistemas de IA existentes em termos de capacidades cibernéticas. Os mercados estão preocupados com a possibilidade de a Anthropic vir a competir diretamente com empresas de cibersegurança, o que poderá pressionar as margens e levar à perda de clientes. US100 (M30) O Nasdaq 100 registou hoje uma queda superior a 10 % em relação ao seu máximo histórico, sinalizando a entrada numa fase de correção. Fonte: xStation5 Crowdstrike (D1) Fonte: xStation5

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