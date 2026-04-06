Os futuros do Nasdaq 100 (US100) registam hoje uma subida superior a 1%, sendo negociados ao seu nível mais elevado desde 26 de março, em cerca de 24 380 pontos. O índice de referência está a valorizar-se após notícias na imprensa terem indicado que o Irão está envolvido em negociações sobre um potencial cessar-fogo de 45 dias no Médio Oriente. De acordo com fontes da Reuters, o Irão rejeitou uma proposta para reabrir o Estreito de Ormuz em troca de um cessar-fogo e recusou-se a cumprir quaisquer prazos impostos ou a negociar sob pressão. Ao mesmo tempo, o sentimento em Wall Street parece estar a estabilizar-se gradualmente, impulsionado em grande parte pelas expectativas de um resultado construtivo das negociações entre Washington e Teerão, o que poderá conduzir à reabertura do tráfego de petroleiros.

Donald Trump estabeleceu um prazo até às 02:00 CET para uma desescalada ou para ataques significativos contra infraestruturas iranianas. Até ao momento, ambas as partes parecem manter posições de negociação relativamente intransigentes. O Irão também ameaçou com ataques de retaliação contra infraestruturas em todo o Médio Oriente, incluindo ativos ligados aos Estados Unidos.

Entretanto, a Citrini divulgou um relatório sugerindo que os conjuntos de dados utilizados na análise macroeconómica e do mercado petrolífero podem ignorar uma parte substancial do tráfego real de petroleiros através do Estreito de Ormuz. De acordo com o relatório, muitos navios operam com os transponders desligados ou comunicam deliberadamente dados errados.

O petróleo Brent desceu de cerca de 112 dólares por barril no início da sessão de segunda-feira para menos de 108 dólares no final da manhã, indicando uma redução parcial do prémio de risco geopolítico. O que esperar dos dados do ISM? Para além da geopolítica, a atenção dos investidores está a centrar-se nos dados do ISM de Serviços dos EUA, cuja divulgação está prevista para as 15h00 GMT. O valor do ISM de fevereiro foi o mais elevado desde 2022, sugerindo que superar o resultado anterior poderá ser um desafio, tendo em conta o conflito no Médio Oriente e o aumento dos custos energéticos. 16:00 CET: ISM de Serviços dos EUA (março): previsão de 54,9 contra 56,1 anteriormente

Índice de Preços: previsão de 67 contra 63 anteriormente

Novas Encomendas: previsão de 56,8 contra 58,6 anteriormente

Emprego: previsão de 51,0 contra 51,6 anteriormente Espera-se um aumento notável no subíndice de preços. Quanto maior for a divergência entre os preços e componentes como novas encomendas ou emprego, mais credível se torna o risco de um ambiente estagflacionário. Os preços elevados dos combustíveis reduzem o rendimento disponível, uma dinâmica historicamente associada a correções ou mercados em baixa. É importante referir que o subíndice de preços não contribui diretamente para o valor composto do ISM, o que pode aumentar a probabilidade de uma correção mensal mais acentuada no índice global. Por outro lado, uma queda acentuada parece menos provável, dados os resultados regionais acima do esperado do Fed de Dallas, do Fed de Filadélfia, do Empire State, do Fed de Richmond e do Fed de Kansas City. US100 (D1) Fonte: xStation5

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