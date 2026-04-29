Os futuros do S&P 500 (US500) estão a registar uma correção significativa depois de a última reunião presidida por Jerome Powell ter dado um «banho de água fria» aos mercados, com uma postura mais restritiva. Embora Powell esteja a deixar o cargo, a ala hawkish da Fed (representada por Hammack, Kashkari e Logan, entre outros) deixou claro que a inflação, alimentada por choques energéticos e pelo aumento dos preços do petróleo, continua a representar um risco demasiado elevado para se considerar uma flexibilização da política monetária. Os investidores estão preocupados com a divisão interna no seio do Comité, o que sugere que a era pós-Powell poderá dar início a uma abordagem ainda mais restritiva em relação às taxas de juro. Esta incerteza monetária está a atingir os mercados no pior momento possível, mesmo antes da divulgação dos principais resultados financeiros das grandes empresas tecnológicas. No entanto, vale a pena notar que uma das principais fontes de ansiedade em Wall Street não são necessariamente os lucros em si, mas sim as «impressionantes» despesas de capital (Capex) com o desenvolvimento de IA. O mercado está a acompanhar ansiosamente os planos de investimento das maiores empresas tecnológicas, temendo pela rentabilidade a curto prazo face ao aumento drástico das despesas. Alphabet (Google): Capex previsto para 2026: 175/185 mil milhões de dólares, quase o dobro dos gastos já avultados de 2025 (91,4 mil milhões de dólares).

175/185 mil milhões de dólares, quase o dobro dos gastos já avultados de 2025 (91,4 mil milhões de dólares). Reação do mercado: Os investidores procuram freneticamente quaisquer sinais de uma revisão em baixa destas previsões, devido às preocupações com o seu impacto nas margens. Microsoft: Capex estimado para o trimestre atual: uns impressionantes 35,2 mil milhões de dólares.

uns impressionantes 35,2 mil milhões de dólares. Sinais da administração: As declarações de que os gastos na segunda metade do ano excederão os da primeira metade suscitaram receios de um maior «crescimento» nestes gastos nos próximos anos.

As declarações de que os gastos na segunda metade do ano excederão os da primeira metade suscitaram receios de um maior «crescimento» nestes gastos nos próximos anos. Questão-chave: A falta de chips de IA próprios significa que cada dólar gasto em infraestruturas é sobrecarregado pelas margens elevadas dos principais fornecedores (Nvidia). Meta: Capex previsto para 2026 (Mark Zuckerberg): 115/135 mil milhões de dólares, em comparação com menos de 70 mil milhões de dólares em 2025.

115/135 mil milhões de dólares, em comparação com menos de 70 mil milhões de dólares em 2025. Despesas operacionais totais: Podem atingir a soma inimaginável de 169 mil milhões de dólares. Resumo A atual retração do US500 é o resultado de um «duplo golpe». Por um lado, uma postura mais restritiva da Reserva Federal pode limitar as esperanças de capital mais barato; por outro, as grandes empresas tecnológicas estão a entrar numa fase de gastos sem precedentes que poderá «esgotar» o dinheiro mais rapidamente do que a IA gera lucros reais. Se os relatórios de hoje confirmarem que a corrida tecnológica custará mais do que até mesmo os cenários mais exagerados sugeriam, e se não observarmos um retorno significativo destes investimentos, o nível de suporte nos 7.100 pontos do US500 poderá ser severamente posto à prova. Ao mesmo tempo, a redução destas despesas poderá ser interpretada pelos investidores como um sinal de fraqueza; por conseguinte, a única saída para esta situação é demonstrar retornos elevados e uma base de utilizadores em crescimento. US500 (D1) Fonte: xStation5 O US500 está a recuar pelo segundo dia consecutivo, o que poderá marcar a sua maior correção desde o final de março. A última vez que o índice registou dois dias consecutivos de quedas foi durante esse período. O primeiro suporte importante situa-se nos 7.100 pontos, seguido dos 7.000 pontos, no nível de retração de Fibonacci de 23,6%.

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