O USDJPY foi novamente afetado hoje por uma forte onda de compra do iene, com o par a cair da zona superior de 157,700 para 155,030. Este movimento está a ser interpretado como mais uma intervenção por parte das autoridades japonesas. O momento coincide com o padrão recente: baixa liquidez em torno dos feriados japoneses e a transição da sessão asiática para a europeia, altura em que os fluxos oficiais podem ter um maior impacto no mercado. No pico do movimento, o iene valorizou-se em quase 2%, rumo à zona dos 155 — o nível mais forte desde 24 de fevereiro de 2026 — depois de a Ministra das Finanças, Satsuki Katayama, ter alertado contra movimentos especulativos no mercado cambial. Esta é mais uma intervenção deste tipo, na sequência da operação em grande escala da semana passada. Na altura, os dados do mercado monetário do Banco do Japão sugeriram que Tóquio poderá ter gasto cerca de 5,48 biliões de ienes, ou aproximadamente 35 mil milhões de dólares, para apoiar o iene depois de o USDJPY ter ultrapassado o nível de 160. O sinal fundamental para os investidores é que o Ministério das Finanças do Japão já não se limita a avisos verbais, mas está a tentar ativamente limitar os ganhos do USDJPY, particularmente na zona de 158–160. Ao mesmo tempo, as rápidas recuperações que se seguiram a intervenções anteriores mostram que estas ações estão a ganhar tempo, em vez de alterarem a tendência geral em si. Níveis acima de 160 foram também um ponto crítico durante a intervenção de julho de 2024. O contexto fundamental continua a ser difícil para o iene: o amplo diferencial de taxas de juro entre os EUA e o Japão, a dependência do Japão das importações de energia e a pressão geopolítica relacionada com o Estreito de Ormuz continuam a apoiar o dólar e a enfraquecer o iene. A recente melhoria no sentimento em torno de um potencial acordo entre os EUA e o Irão ajudou Tóquio através de preços do petróleo mais baixos e de um dólar mais fraco, mas se esta pressão não continuar a diminuir — ou se o Banco do Japão não adotar uma postura mais restritiva — os investidores poderão continuar a apoiar a atual tendência de enfraquecimento do iene.

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