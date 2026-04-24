Os dados relativos às vendas a retalho do Reino Unido em março surpreenderam o mercado positivamente, revelando uma clara recuperação após um mês de fevereiro fraco. O volume das vendas a retalho registou um aumento de 0,7% em relação ao mês anterior, muito acima da previsão consensual de estabilidade, após uma queda de 0,6% em fevereiro, que foi revista em baixa. Numa base trimestral, as vendas registaram um aumento de 1,6% no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o quarto trimestre de 2025, um resultado sólido impulsionado principalmente pelos retalhistas do setor não alimentar — incluindo galerias de arte, lojas de cosméticos e retalhistas de eletrónica — que anunciaram o lançamento de novos produtos. O principal motor do crescimento em março foram os postos de abastecimento, onde os retalhistas observaram um aumento nas compras de combustível por parte dos condutores, em resposta à subida dos preços associada ao conflito no Médio Oriente. Excluindo o combustível, as vendas também aumentaram, embora de forma mais modesta — 0,2% em termos mensais —, apoiadas por vendas mais fortes de vestuário devido à melhoria do tempo e ao lançamento de novos produtos no segmento das telecomunicações e entre os retalhistas online. As vendas online aumentaram 2,4% em relação ao mês anterior, e a sua quota nas vendas a retalho totais aumentou de 28,2% em fevereiro para 28,7% em março. Vale a pena notar, no entanto, que os volumes de vendas permanecem 0,1% abaixo do nível pré-pandémico de fevereiro de 2020. Fonte: ONS Informações detalhadas: Vendas incluindo combustíveis (mês a mês): 0,7% (previsão: 0,0%; anterior: -0,4%; revisão: -0,6%)

Vendas incluindo combustíveis (ano a ano): 1,7% (previsão: 1,1%; anterior: 2,5%; revisão: 1,8%)

Vendas a retalho excluindo combustíveis (mês a mês): 0,2% (previsão: 0,0%; anterior: -0,4%; revisão: -0,6%)

Vendas excluindo combustíveis (ano a ano): 1,7% (previsão: 2,0%; anterior: 3,4%; revisão: 2,7%) Fonte: xStation

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