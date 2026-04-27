Os analistas esperam uma maior expansão das margens nos próximos trimestres de 2026, com margens projetadas de 14,1% no segundo trimestre e de 14,6% tanto no terceiro como no quarto trimestre. Notavelmente, as margens do setor tecnológico permanecem bem acima da sua média de 5 anos, mesmo que as valorizações tenham sofrido uma compressão significativa.

A margem de lucro líquido agregada do S&P 500 no primeiro trimestre de 2026, de acordo com a FactSet, é de 13,4%, o que — se mantido — seria o nível mais elevado desde que a FactSet começou a acompanhar este indicador em 2009. O recorde anterior era de 13,2% no trimestre anterior.

A par do forte crescimento dos lucros, o mercado está a prestar muita atenção à rentabilidade das empresas, que está a atingir máximos históricos apesar das pressões de custos, incluindo os preços mais elevados da energia. Os dados do primeiro trimestre sugerem que as empresas norte-americanas não só estão a aumentar as receitas, como também a proteger eficazmente as margens. Este fenómeno pode ser crucial para sustentar as atuais valorizações, que já se situam acima das médias de longo prazo. Ao mesmo tempo, a divergência setorial mostra que nem todas as indústrias estão a beneficiar igualmente das condições atuais.

84% das empresas do S&P 500 que divulgaram os resultados do primeiro trimestre de 2026, representando 28% do índice, superaram as expectativas de lucro por ação (EPS).

Os dados apontam para uma melhoria generalizada tanto nos lucros como nas receitas, corroborando a narrativa de um impulso empresarial sustentado nos EUA. Ao mesmo tempo, os investidores estão a analisar cada vez mais atentamente as avaliações e os sinais provenientes das orientações para os próximos trimestres. A questão fundamental é se o atual ritmo de crescimento dos lucros pode ser sustentado face a uma base elevada e a potenciais alterações na política monetária.

Os futuros do S&P 500 (US500) estão a registar quedas ligeiras esta segunda-feira, o que leva naturalmente os investidores a questionar a situação das empresas que divulgam os seus resultados. A época de divulgação de resultados em Wall Street está a revelar mais uma série de resultados sólidos, confirmando a resiliência das empresas norte-americanas, apesar de um ambiente macroeconómico desafiante.

FactSet

Crescimento impressionante das receitas e dos lucros

O terceiro pilar da atual época de divulgação de resultados é a solidez generalizada na dinâmica das receitas e dos lucros, confirmando a resiliência fundamental contínua das empresas norte-americanas. Os dados indicam não só uma elevada percentagem de surpresas positivas, mas também a sua magnitude acima da média em comparação com os padrões históricos. Ao mesmo tempo, o aumento das revisões das estimativas e a ampla participação setorial reforçam o quadro de crescimento estável. No entanto, o mercado está cada vez mais a precificar um futuro em que o ritmo de expansão poderá mudar em função do ciclo económico.

Mais de 25% das empresas do S&P 500 divulgaram os resultados do primeiro trimestre de 2026. Os principais números são os seguintes:

84% superaram as estimativas de EPS, acima da média de 5 anos de 78% e da média de 10 anos de 76%.

A magnitude da surpresa no EPS atingiu 12,3%, em comparação com a média de 7,3% dos últimos 5 anos e a média de 7,1% dos últimos 10 anos.

Os resultados históricos baseiam-se na amostra completa de empresas, enquanto os números atuais refletem apenas as que já divulgaram os seus resultados, o que afeta a interpretação.

As maiores contribuições para o crescimento dos lucros vieram dos setores industrial, de TI, financeiro, de serviços de comunicação e de saúde.

O setor energético tem pesado nos resultados devido a revisões em baixa.

A taxa de crescimento combinada dos lucros do índice é agora de 15,1% em termos homólogos, acima dos 13,0% da semana anterior e dos 13,1% no final de março, indicando uma clara melhoria durante a época de divulgação de resultados. Se se mantiver, isto marcaria o sexto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos nos lucros do S&P 500.

Os dados relativos às receitas também se mantêm sólidos:

81% das empresas estão a reportar receitas acima das expectativas, acima da média de 5 anos de 70% e da média de 10 anos de 67%.

A magnitude da surpresa nas receitas situa-se em 2,0%, em linha com a média de 5 anos e acima da média de 10 anos de 1,5%.

O crescimento total das receitas situa-se em 10,3% em termos homólogos, em comparação com 10,0% na semana anterior e 9,9% no final de março.

Se se mantiver, este será o crescimento mais rápido das receitas desde o segundo trimestre de 2022, quando se situou em 11,0%.

Todos os 11 setores do índice registam um crescimento da receita em termos homólogos, liderados pelos setores da tecnologia, dos serviços de comunicação e financeiro. Em termos de perspetivas, os analistas esperam um crescimento dos lucros de 20,6%, 22,7% e 20,4% para o segundo, terceiro e quarto trimestres de 2026, respetivamente. Para o ano completo de 2026, prevê-se que os lucros cresçam 18,6%. O rácio P/E futuro mantém-se em 20,9, acima das médias de 5 e 10 anos, e superior ao nível de 19,7 registado no final de março. No que resta da época de divulgação de resultados, cerca de 180 empresas do S&P 500, incluindo 11 do Dow Jones, ainda não divulgaram os seus resultados.

Wall Street acolhe resultados sólidos com otimismo moderado

Apesar dos resultados sólidos, a recompensa do mercado para as empresas continua a ser moderada. Ao mesmo tempo, a estrutura das surpresas — tanto nos lucros como nas receitas — sugere uma força fundamental contínua, mas seletiva. A questão fundamental não é apenas se as empresas superaram as expectativas, mas em que medida e em que contexto macroeconómico.

Reação do mercado aos resultados

O mercado está a recompensar as surpresas positivas no EPS no 1.º trimestre de 2026 ligeiramente abaixo da média histórica, ao mesmo tempo que penaliza as surpresas negativas de forma menos severa:

As empresas que superaram as estimativas registaram um aumento médio do preço das ações de +0,9% entre dois dias antes e dois dias após a divulgação, em comparação com uma média de 5 anos de +1,0%.

As empresas com surpresas negativas registaram uma queda média de -2,6%, mais moderada do que a média de 5 anos de -2,9%.

Estrutura das surpresas nas receitas

A estrutura das surpresas nas receitas também se mantém mais forte do que as médias históricas:

81% das empresas estão a reportar receitas acima das expectativas.

0% estão em linha com o consenso.

19% estão abaixo das previsões.

A percentagem de surpresas positivas nas receitas excede a média de um ano de 73%, a média de cinco anos de 70% e a média de dez anos de 67%.

A maior proporção de empresas a superar as expectativas observa-se nos setores dos serviços de comunicação, bens de consumo básico, energia e imobiliário, todos com 100%.

Os valores mais baixos registam-se nos serviços públicos, com 67%, e nos bens de consumo discricionário, com 69%.

Magnitude das surpresas e diferenças setoriais

A surpresa média nas receitas situa-se em +2,0%, em linha com a média de 5 anos, superior à média de 1 ano de +1,6% e acima da média de 10 anos de +1,5%.

Os maiores desvios positivos observam-se em:

tecnologias da informação: +5,8%;

materiais: +4,4%.

A surpresa positiva mais fraca é observada em:

bens de consumo discricionário: +0,4%.

US500 (H1 interval)



Fonte: xStation5