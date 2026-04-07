Os futuros dos índices norte-americanos estão a corrigir os ganhos de ontem, o que se reflete claramente nos futuros do Nasdaq 100 (US100), que registam hoje uma queda superior a 0,5%. Donald Trump reiterou ontem que o prazo decisivo para a resposta do Irão é às 02:00 CET, na madrugada de terça para quarta-feira. O conflito entrou numa fase de escalada militar aberta, com ambas as partes a realizarem ataques simultâneos.
Conflito no Médio Oriente intensifica-se antes do ultimato
Israel concluiu uma série de ataques generalizados contra alvos iranianos, enquanto o Irão prossegue com ondas de retaliação, incluindo ataques a infraestruturas e ativos ligados aos EUA e aos seus aliados.
Se não surgir qualquer avanço até ao fim do dia, a probabilidade de uma desescalada diminuirá significativamente, aumentando a probabilidade de Trump concretizar as ameaças de destruição em grande escala das infraestruturas do Irão.
Petróleo, gás e matérias-primas energéticas sob risco com ataques a infraestruturas
Os ataques dos EUA à Ilha de Kharg, o principal terminal de exportação de petróleo do Irão, combinados com a retaliação de Teerão contra as instalações petroquímicas sauditas em Jubail, indicam que o conflito está a alargar-se ao setor do petróleo e do gás, sugerindo um impasse nas negociações.
O Irão está a sinalizar uma mudança para uma postura mais agressiva. A Guarda Revolucionária declarou que «a contenção acabou» e advertiu para ataques fora da região, aumentando o risco de uma escalada internacional mais ampla.
Há indícios crescentes de ameaças diretas à infraestrutura dos EUA e dos seus aliados. As declarações iranianas sugerem um potencial alvo em bases militares, ativos energéticos e até mesmo grupos de ataque de porta-aviões.
A região do Golfo está cada vez mais afetada pelo conflito. Os Emirados Árabes Unidos ativaram sistemas de defesa aérea em resposta a ameaças de mísseis, apontando para um âmbito geográfico cada vez mais alargado.
A logística interna no Irão está sob pressão. Ataques à infraestrutura ferroviária e perturbações nos serviços ferroviários indicam tensão nos sistemas de transporte e na mobilidade internos.
Estreito de Ormuz no centro das preocupações sobre abastecimento global de petróleo
O Estreito de Ormuz continua a ser o principal ponto de tensão. Os incidentes marítimos e os riscos de perturbação estão a fazer subir os preços do petróleo e a alimentar preocupações quanto ao abastecimento energético global.
Mercados financeiros reagem com aversão ao risco e queda das ações dos EUA
- Os mercados estão a reagir imediatamente à escalada. Os preços do petróleo bruto Brent e WTI estão a subir, enquanto os futuros das ações dos EUA estão a cair, refletindo uma mudança para um sentimento de aversão ao risco.
- Os canais diplomáticos continuam limitados e ineficazes. O Irão rejeitou uma proposta de cessar-fogo temporário, mantendo condições intransigentes, enquanto os esforços de mediação prosseguem sem progressos tangíveis.
- As economias globais estão a preparar-se para potenciais choques energéticos. A UE está a convocar reuniões de coordenação, enquanto o Japão assegura o abastecimento de petróleo, o que realça as crescentes preocupações com perturbações prolongadas.
Negociações entre EUA e Irão continuam sem acordo antes do ultimato de Trump
Fundamentalmente, o Irão respondeu ao plano de 15 pontos dos EUA com a sua própria proposta de 10 pontos, que parece em grande parte inaceitável para Washington. Esta inclui exigências como o levantamento de todas as sanções, garantias de segurança a longo prazo, a retirada israelita do Líbano e uma taxa de trânsito de 2 milhões de dólares por navio que passe pelo Estreito de Ormuz sob coordenação iraniana, o que implica, na prática, o controlo sobre o estreito.
Gráfico US500 (D1)
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