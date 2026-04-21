A audiência de hoje de Kevin Warsh perante o Senado teve um peso claramente político, e não apenas económico. O candidato à presidência da Reserva Federal procurou, por um lado, apresentar-se como um defensor de uma Reserva Federal forte, credível e independente e, por outro, como alguém que deseja uma mudança profunda na forma como esta funciona. Um tema central do seu testemunho foi a crítica à atual estrutura de comunicação e política do Fed, especialmente no que diz respeito à orientação futura, à dimensão do seu balanço e à sua interpretação da inflação. Ao mesmo tempo, a questão da independência política destacou-se com muita força, uma vez que Warsh teve de responder a preocupações de que pudesse estar demasiado próximo de Donald Trump e potencialmente agir sob a sua influência.

Seguem-se as principais citações do seu testemunho de hoje, juntamente com o contexto.

«Não serei um instrumento do presidente»

Warsh enfatizou fortemente que não atuaria como um «instrumento» da administração presidencial. Esta foi uma resposta direta às preocupações de alguns senadores de que, como nomeado por Donald Trump, ele poderia estar sujeito a pressões políticas nas decisões relativas às taxas de juro. Na sua narrativa, a independência do Fed continua a ser um princípio fundamental.

«Não concordaria com taxas de juro ou compromissos pré-definidos»

Afirmou que nunca concordaria com decisões pré-determinadas sobre as taxas de juro. Isto reforça a sua mensagem de que a política monetária deve permanecer flexível e orientada pelos dados, em vez de ser moldada por expectativas políticas.

«O Fed deve permanecer estritamente independente»

Warsh salientou repetidamente que a Reserva Federal deve permanecer totalmente independente da Casa Branca. Ao mesmo tempo, tentou equilibrar esta mensagem com propostas anteriores que sugeriam uma maior coordenação em certas áreas da política económica.

«O Fed deve colaborar com o governo para além da política monetária.»

Ele sugere uma maior coordenação entre as instituições governamentais, embora a sua mensagem mais ampla continue a enfatizar uma separação clara entre as responsabilidades fiscais e monetárias.

«Não acredito na orientação prospectiva»

Uma das suas posições mais consistentes. Ele argumenta que sinalizar publicamente a trajetória futura das taxas de juro reduz a flexibilidade do Fed e pode distorcer as expectativas do mercado.

«Os dados utilizados atualmente são imperfeitos»

Ele critica a qualidade dos dados sobre inflação e macroeconomia, sugerindo que o atual sistema de medição não capta totalmente as pressões subjacentes sobre os preços.

«Precisamos de um novo quadro de inflação»

Apela a uma reformulação da forma como a inflação é analisada, sugerindo uma mudança dos modelos existentes para abordagens mais modernas e dinâmicas.

«A Fed tem-se concentrado demasiado em choques pontuais»

Na sua opinião, o Fed tem reagido com demasiada frequência a flutuações de preços de curto prazo, em vez de se concentrar nas tendências persistentes da inflação.

«Um balanço mais reduzido melhoraria a transmissão da política»

Warsh argumenta que a dimensão atual do balanço do Fed distorce a transmissão da política monetária e pode conduzir a consequências económicas indesejadas.

«Os ativos digitais fazem parte do sistema financeiro»

Ele salienta que os ativos digitais são agora uma parte permanente do sistema financeiro e não podem ser ignorados na análise macroeconómica.

«A economia está a mudar de forma dramática do lado da oferta»

Ele destaca que a economia está a passar por uma transformação estrutural, impulsionada em grande parte pela tecnologia e pela inteligência artificial, o que torna os modelos económicos tradicionais mais difíceis de aplicar.

Num sentido mais amplo, Warsh está a tentar combinar duas narrativas que, em parte, se encontram em tensão uma com a outra. Por um lado, defende veementemente a independência do Fed e rejeita sugestões de que poderia ser controlado politicamente por Donald Trump. Ele rejeitou explicitamente as preocupações de que pudesse ser «controlado» pelo presidente, salientando que as decisões sobre as taxas de juro seriam tomadas exclusivamente com base em dados e no âmbito da independência institucional do banco central. Por outro lado, a sua agenda de reformas enquadra-se claramente num debate mais amplo sobre a mudança de rumo do Fed: reduzir o papel das orientações prospectivas, aumentar a flexibilidade, repensar o quadro de inflação e diminuir a importância do balanço.

Consequentemente, o seu testemunho pode ser visto como uma tentativa de se posicionar mais como um reformador institucional do que como um continuador da abordagem atual do Fed. Ao mesmo tempo, a questão política fundamental continua a ser se a independência que declarou irá convencer os senadores que estão preocupados com a politização do banco central, num contexto de forte pressão presidencial para a redução das taxas de juro.