Saiba como declarar corretamente os ganhos e perdas de CFDs no IRS com este guia da XTB. Aprenda, passo a passo, a preencher a declaração Modelo 3 de IRS, compensar perdas e evitar penalizações fiscais.

Com a crescente popularidade dos CFDs (Contratos por Diferença), muitos investidores portugueses têm recorrido à XTB para investir, poupar e negociar nos mercados financeiros globais.

Estes instrumentos oferecem acesso simplificado a ativos como ações, índices, matérias-primas e criptomoedas, frequentemente com valores de entrada mais acessíveis do que os dos mercados tradicionais.

No entanto, se a entrada neste mundo de investimentos está cada vez mais descomplicada, o mesmo não se pode dizer da declaração fiscal de ganhos e perdas associados a estes produtos.

Este artigo foi criado para esclarecer, passo a passo, como declarar corretamente os ganhos e perdas de CFDs no IRS, evitar erros comuns e garantir a conformidade com a legislação fiscal portuguesa.

Abordaremos também os conceitos essenciais à prática da submissão da Declaração Modelo 3 de IRS, passando por exemplos práticos e pelas consequências de não declarar corretamente.

A importância de declarar corretamente os ganhos e perdas de CFDs no IRS

A declaração correta dos ganhos e perdas de CFDs no IRS é essencial para qualquer investidor, não apenas para garantir a conformidade com a legislação fiscal portuguesa, mas também para evitar problemas com a Autoridade Tributária (AT).

O desconhecimento ou a informalidade na declaração de rendimentos provenientes de CFDs no estrangeiro, por exemplo, pode levar ao incumprimento de obrigações fiscais em Portugal, acarretando riscos legais e financeiros.

Mesmo quando o montante obtido é reduzido ou há perdas, é necessário declarar, pois:

A omissão de mais-valias de CFDs da declaração de IRS pode ser penalizada;

As perdas declaradas podem ser deduzidas a ganhos futuros da mesma categoria;

É imprescindível garantir a conformidade com a lei portuguesa, sobretudo quando se investe em plataformas internacionais como a XTB.

Além disso, a declaração correta proporciona maior transparência na gestão do seu portefólio de investimentos e contribui para uma cultura financeira mais responsável. Este é um passo importante para quem pretende investir de modo sustentável e informado.

O que precisa de saber sobre a tributação de CFDs em Portugal

A tributação de CFDs em Portugal segue as regras específicas aplicáveis às mais-valias geradas por operações sobre instrumentos financeiros, como é o caso dos Contratos por Diferença.

Com a crescente popularidade dos CFDs, é muito importante que os investidores compreendam como esses rendimentos devem ser declarados.

1. Mais-valias e perdas

É importante ter em conta que o imposto não incide sobre cada operação, mas sim sobre o saldo final anual positivo (mais-valias/ganhos - menos-valias/perdas).

Em Portugal, as mais-valias (o saldo final positivo) provenientes da negociação de CFDs são tributadas à taxa de 28%, tal como ocorre com os ganhos obtidos no mercado cambial.

As perdas apuradas (o saldo final negativo) podem ser compensadas, ou seja, se o investidor tiver mais perdas do que ganhos num determinado ano, em caso de englobamento poderá deduzir essas perdas aos ganhos dos cinco anos seguintes, o que pode resultar numa redução da carga fiscal a longo prazo.

Na XTB, o resumo de mais-valias pode ser consultado diretamente através da aplicação móvel ou na Área de Cliente.

2. Imposto sobre o rendimento

Os rendimentos líquidos positivos de CFDs são classificados como mais-valias para efeitos de IRS, o que significa que o valor obtido na venda dos contratos está sujeito a imposto.

A forma de tributação pode variar dependendo do tipo de ativo subjacente (ações, índices, criptomoedas, matérias-primas, etc.) e da duração da negociação do contrato.

Embora os CFDs sejam uma forma de investimento a curto prazo, é fundamental declarar com precisão todos os ganhos e perdas para garantir a conformidade com as regras fiscais.

3. Taxas de comissão e custos adicionais

Além dos ganhos e perdas, o IRS também permite que o investidor deduza determinados custos relacionados com as transações de CFDs.

Custos, como taxas de comissão ou despesas associadas à plataforma de negociação, podem ser considerados ao calcular o rendimento líquido, o que pode resultar numa redução do valor tributável.

4. Plataformas internacionais e a tributação de CFDs no estrangeiro

Quando os CFDs são negociados em plataformas internacionais, como a XTB, é importante que o investidor esteja ciente de que a tributação dos rendimentos segue as regras portuguesas, independentemente do país em que a plataforma está sediada.

A AT exige que qualquer rendimento obtido por investidores residentes através de plataformas estrangeiras seja declarado da mesma forma que os rendimentos obtidos em plataformas nacionais.

5. Isenção de IVA nos CFDs

Em Portugal, as transações com CFDs estão isentas de IVA, uma vez que estes são considerados instrumentos financeiros.

No entanto, é importante que os investidores mantenham um registo detalhado das suas transações para garantir que qualquer eventual dúvida ou questionamento por parte da AT seja rapidamente resolvido.

Checklist para declarar CFDs no IRS com sucesso

A declaração de CFDs no IRS pode parecer uma tarefa complexa. Porém, com o devido conhecimento das obrigações fiscais e dos documentos necessários, o processo torna-se mais simples e eficiente.

De seguida, apresentamos um guia passo a passo para ajudá-lo a preencher corretamente a declaração de IRS com os ganhos e perdas de CFDs:

1. Recolha de informações

Antes de iniciar o preenchimento, é vital reunir todos os dados relativos às operações de CFDs realizadas durante o ano fiscal, incluindo:

Relatórios de transações fornecidos pela plataforma de negociação (como a XTB);

Datas de compra e venda dos CFDs;

Preços de abertura e fecho dos contratos;

Comissões e custos adicionais incorridos durante as transações.

2. Preenchimento do Modelo 3

A declaração de CFDs deve ser realizada através do preenchimento da Declaração Modelo 3 de IRS, que serve para declarar rendimentos de mais-valias e perdas no contexto dos investimentos.

A Declaração está dividida em vários anexos, mas, para declarar rendimentos de CFDs, o mais relevante será o Anexo G, relativo a mais ou menos-valias de fonte portuguesa, ou o Anexo J, relativo, entre outros, a mais ou menos-valias de fonte estrangeira.

3. Declaração de ganhos e perdas

Ganhos de CFDs: se houver ganhos nas operações com CFDs, estes devem ser declarados. O valor a declarar corresponderá à diferença entre o preço de venda e o preço de compra dos contratos;

Perdas de CFDs: as perdas também devem ser declaradas, de forma a compensar os ganhos de outros investimentos ou reduzir o valorbase tributável. É importante lembrar que as perdas de CFDs podem ser deduzidas aos ganhos futuros em caso de englobamento.

4. Compensação de perdas

Caso tenha sofrido perdas, estas podem ser utilizadas para reduzir os ganhos tributáveis obtidos nos cinco anos fiscais posteriores, desde que opte pelo englobamento (ou este seja obrigatório).

A compensação de perdas é uma ferramenta valiosa para reduzir a sua carga fiscal, pelo que é essencial manter um registo detalhado e atualizado das suas transações.

5. Submissão da declaração

Após preencher corretamente todos os campos, o último passo é submeter a sua declaração de IRS através do Portal das Finanças.

Certifique-se de que todas as informações estão corretas antes de submeter, pois erros ou omissões podem resultar em coimas ou inspeções fiscais.

O que acontece se não declarar os ganhos ou perdas de CFDs no IRS

Yan Krukau/Pexels

A declaração de ganhos e perdas de CFDs no IRS não é apenas uma formalidade; é uma obrigação legal que, se não for cumprida corretamente, pode resultar em graves problemas fiscais.

Ignorar ou omitir rendimentos provenientes de CFDs pode acarretar penalizações da AT, além de outras complicações legais.

Eis as principais consequências de não declarar os ganhos ou perdas de CFDs:

1. Multas e coimas

A não declaração de mais-valias de CFDs no IRS pode dar origem a coimas e, em casos mais graves, multas. As coimas são aplicadas pela falta de declaração das mais-valias e do pagamento do IRS devido. As multas variam em função da gravidade da omissão e podem ser aplicadas caso seja provada a prática de um crime, como fraude fiscal, designadamente em caso de ocultação dolosa / intencional de rendimentos.

2. Auditorias fiscais e investigações

A AT pode iniciar uma inspeção fiscal se detetar que os rendimentos de CFDs não foram devidamente declarados.

Durante uma inspeção fiscal, a AT procederá à revisão de todos os rendimentos e despesas do contribuinte e, caso apure impostos em falta, poderá exigir o pagamento dos impostos devidos, acrescidos de juros compensatórios (4%/ano) e coimas.

3. Perda de benefícios

Se um investidor não declarar as perdas de CFDs no IRS, perde a oportunidade de compensar essas perdas com ganhos futuros.

A não declaração correta pode resultar na perda de uma vantagem fiscal significativa, que poderia reduzir a carga tributária nos anos seguintes.

4. Responsabilidade do investidor

É importante lembrar que a responsabilidade pela correta declaração dos rendimentos fiscais recai apenas sobre o próprio investidor. Portanto, é essencial garantir que todas as transações com CFDs são corretamente registadas na declaração de IRS, incluindo todos os detalhes exigidos pela AT.

Exemplos práticos

Para facilitar a compreensão do processo de declaração de CFDs no IRS, não há nada como ver alguns exemplos práticos.

Abaixo apresentamos dois exemplos comuns: um ganho com CFDs e uma perda. Estes exemplos ilustram como devem ser preenchidas as informações nos Anexos G ou J da Declaração Modelo 3 de IRS, designadamente como as mais-valias ou perdas devem ser declaradas.

Exemplo 1: declaração de ganhos com CFDs

Imagine que um investidor comprou CFDs sobre ações da Apple por 10.000 € e, após algum tempo, vendeu-os por 15.000 €. O ganho obtido nesta transação foi de 5000 €.

Como declarar

Preço de compra: 10.000 €;

Preço de venda: 15.000 €;

Ganho obtido: 15.000 € - 10.000 € = 5000 € (mais-valia).

Este ganho de 5000 € deverá ser declarado como ou rendimento líquido positivo. O valor estará sujeito a tributação à taxa de 28%, resultando num imposto de 1400 € (28% de 5000 €).

Preenchimento do Modelo 3

Anexo G ou J: declarar como ganho o rendimento líquido que resultar da diferença positiva entre o valor de venda e o de compra.

Exemplo 2: declaração de perdas com CFDs

Agora, imagine que um investidor comprou CFDs sobre ouro por 7000 €, mas, devido a uma flutuação negativa no preço do ouro, vendeu os CFDs por 5000 €, gerando uma perda de 2000 €.

Como declarar

Preço de compra: 7000 €;

Preço de venda: 5000 €;

Perda obtida: 5000 € - 7000 € = -2000 € (perda).

Preenchimento do Modelo 3

Anexo G ou J: declarar como perda o rendimento líquido que resultar da diferença negativa entre o valor de venda e o de compra.

Se o investidor obtiver ganhos no futuro, esta perda poderá ser deduzida a esses ganhos, reduzindo a carga tributária.

Conclusão: garanta a conformidade fiscal ao declarar CFDs

A declaração correta dos ganhos e perdas de CFDs no IRS é indispensável para garantir que o investidor cumpre com as suas obrigações fiscais e evita problemas com a AT.

Embora a negociação de CFDs ofereça muitas oportunidades no mercado financeiro, é fundamental que os investidores estejam atentos às exigências fiscais para evitarem complicações legais e financeiras.

Eis alguns pontos-chave a lembrar:

Modelos e secções: o Modelo 3 e os Anexos G e/ou J são os que devem ser utilizados para declarar mais-valias e perdas de CFDs;

Impostos sobre ganhos: os ganhos de CFDs são tributados a 28% e devem ser corretamente reportados;

Compensação de perdas: as perdas de CFDs podem ser deduzidas de ganhos futuros, o que pode reduzir a carga fiscal a longo prazo;

Consultoria e ferramentas: utilize as ferramentas fornecidas pela XTB para manter um registo completo das suas transações e para garantir que está a cumprir com as suas obrigações fiscais.

Declarar corretamente as transações de CFDs não só evita problemas com a AT, como também contribui para uma gestão mais eficiente do seu portefólio de investimentos, permitindo aproveitar ao máximo os benefícios fiscais disponíveis.