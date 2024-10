Tempo estimado de leitura: 11 minuto(s)

Os investimentos em Bitcoin geralmente envolvem o facto do investidor ter que possuir criptomoedas. No entanto, os investimentos neste mercado não terminam com a mera posse de criptomoedas. Existem várias maneiras de investir em Bitcoin e outras criptomoedas. Atualmente, a Bitcoin desempenha principalmente funções especulativas e de investimento. Ela é usada para realizar transações financeiras num grau muito menor e apenas para pagamentos, o uso da Bitcoin é praticamente marginalizado. Devido ao facto da BTC ser usada quase exclusivamente para fins de investimento e especulação, a Bitcoin distingue-se pela alta volatilidade dos preços, o que traz cada vez mais novos grupos de especuladores para este mercado.

Como investir em Bitcoin?

Poderá investir em Bitcoin de várias maneiras – tanto indiretamente quanto diretamente, por exemplo, comprando uma fração de BTC na exchange de criptomoedas. No entanto, dada a crescente popularidade das criptomoedas e o crescimento dinâmico na sua valorização, pode-se concluir que, atualmente, este mercado deve constituir pelo menos uma parte de uma carteira de investimentos bem diversificada. De facto, dada a oferta rigidamente definida de Bitcoin, bem como o número crescente de aplicações das criptomoedas restantes, pode-se suspeitar que a avaliação do mercado continuará a crescer. Como investir em Bitcoin?

Investir em Bitcoin através de uma exchange de criptomoedas

O uso de exchanges de criptomoedas especializadas para comprar Bitcoin ainda continua a ser uma das maneiras mais populares de ganhar exposição às moedas digitais. Na sua essência, as exchanges de criptomoedas não diferem das tradicionais, como a Bolsa de Valores de Varsóvia ou a Bolsa de Valores de Nova York. Uma das diferenças mais aparentes entre as criptomoedas negociadas em sete dias por semana. Assumindo que não há crash da própria exchange de criptomoedas - investir em bitcoin através dela é possível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Ao investir em Bitcoin através duma exchange de criptomoedas, deve-se lembrar que apenas algumas delas estão devidamente regulamentadas. No entanto, mesmo isso não protege os investidores contra possíveis fraudes e roubos de fundos, já que muitas das exchanges populares de criptomoedas foram vítimas de ataques de hackers e/ou faliram. O caso mais notório foi a falência da Mt. Gox, a exchange japonesa de criptomoedas responsável por aprox. 70% de todas as transações de Bitcoin nos anos 2013-2014. Também na Polónia, houve o colapso de uma conhecida e conceituada exchange de criptomoedas, quando a Bitmarket.pl anunciou os seus “problemas de liquidez” em meados de 2019. Esses casos apenas confirmam a grande importância da segurança na negociação de criptomoedas. É por isso que a maneira como guarda as suas criptomoedas é tão importante – wallets especiais servem a esse propósito.

Investir em Bitcoin através de CFDs

Os contratos por diferença são instrumentos derivados que permitem ganhar exposição a um determinado ativo sem necessidade de o comprar. No caso dos CFDs, não é proprietário do instrumento envolvido na transação, apenas especula sobre o seu preço. Além disso, os CFDs são produtos alavancados, o que significa que mesmo com um montante relativamente pequeno de fundos na conta, é possível obter uma exposição de mercado muito maior, o que pode resultar num retorno igualmente elevado. Contudo, a alavancagem financeira é frequentemente comparada a um “pau de dois bicos” e por uma boa razão. No caso de uma análise incorreta e de se tomar a posição oposta à situação atual no mercado, as possíveis perdas serão também multiplicadas. Pode ler mais sobre CFDs neste artigo.

Os CFDs são a escolha perfeita para aqueles que especulam sobre o preço da Bitcoin e outras criptomoedas, ou para aqueles que querem investir na Bitcoin sem ter de criar wallets de criptomoedas ou registar-se numa exchange especializada. Quão fácil é investir em Bitcoin através de CFDs?

A oferta completa de CFDs sobre criptomoedas na XTB está disponível aqui, ou entrando na xStation 5 e selecionando o separador CRT na janela Market Watch.

A janela Market Watch na plataforma xStation 5 fornece a informação mais importante sobre o ativo seleccionado - preço de compra, preço de venda, spread e profundidade do mercado.

A utilização da janela Market Watch é o método mais simples de compra ou venda rápida de CFDs sobre Bitcoin. No entanto, a fim de determinar correctamente o nível das ordens de entrada e das ordens defensivas, vale a pena utilizar a janela de gráficos. As ferramentas avançadas de análise técnica, que também podem ser encontradas na xStation 5, pode também ser um apoio inestimável no investimento.

Tenha em mente que informações e estudos baseados em dados ou resultados históricos não garantem lucros futuros.

Investir em Bitcoin através de CFDs não é diferente de investir em ações, matérias-primas ou índices. No entanto, deve-se ter em conta que o mercado de criptomoedas tem as suas especificidades. A Bitcoin, Ethereum ou outras criptomoedas distinguem-se pela sua elevada volatilidade. É importante ter isso em mente, ao utilizar contratos por diferenças, porque a alta volatilidade e a alavancagem financeira presente no caso dos CFDs pode levar tanto a lucros espetaculares como a perdas avultadas na conta.

Investimentos indiretos em Bitcoin

O investimento em Bitcoin através de CFDs ou de uma exchange especializada em criptomoedas é certamente suficiente para ganhar exposição ao mercado de criptomoedas. No entanto, o mesmo efeito pode ser obtido indiretamente - investindo em empresas fortemente ligadas a moedas digitais.

Investir nas ações de uma exchange de criptomoedas ou numa empresa responsável pela criação de uma aplicação onde é possível armazenar com segurança a Bitcoin? Isto é possível graças à ampla oferta da XTB - entre milhares de empresas disponíveis, pode encontrar aquelas que estão mais ou menos correlacionadas com o mercado de criptomoedas. Que empresas devem ser verificadas se quisermos ganhar exposição indirecta à Bitcoin?



Coinbase - é uma das exchanges mais reconhecidas no mundo. As ações da gigante entraram na bolsa de valores Nasdaq em Abril de 2021. No início de Agosto, a empresa comunicou uma receita de 2,03 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, os lucros líquidos da Coinbase excederam 1,6 mil milhões de dólares. Estes resultados podem ser espantosos e são mais uma confirmação das tendências de mudança. As ações da Coinbase podem ser encontradas na plataforma xStation 5 sob o ticker COIN.US.

Square - é uma empresa responsável pela criação da Cash App, uma aplicação que permite a compra, venda, transferência e armazenamento seguro de criptomoedas. No seu relatório do 2º trimestre de 2021, a Square anunciou que as suas receitas triplicaram para 2,72 mil milhões de dólares. O lucro líquido da empresa aumentou para 55 milhões de USD durante esse período de apenas 17 milhões de USD reportados no ano passado. A empresa beneficiou não só de um aumento significativo na valorização da Bitcoin em 2021, mas também graças ao crescimento contínuo do número de utilizadores ativos. As ações da Square podem ser encontradas na plataforma xStation 5, sob o ticker SQ.US.

Marathon Digital Holdings - é uma empresa que lida com o processo de mineração de novas Bitcoins. Em Agosto de 2021, a Marathon anunciou a compra de 30.000 novas máquinas de mineração de criptomoedas por quase 121 milhões de USD. Esta compra traduzir-se-á certamente num aumento notável do poder computacional total da empresa, o que dá à Marathon Digital Holdings uma oportunidade de se tornar uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo. Em meados de 2021, a empresa extraía em média 654 BTC por trimestre. As ações da Marathon Digital Holdings podem ser encontradas na plataforma xStation 5 sob o ticker MARA.US.

Riot Blockchain - tal como a Marathon Digital Holdings, a Riot Blockchain trata da mineração de novas Bitcoins. A empresa quer tornar-se a maior mineradora de BTC na América do Norte. Só em Julho de 2021, a Riot minerou BTC 444, o que é 771% mais alto do que o reportado no ano passado. Tal como a Marathon Digital Holdings, também a Riot Blockchain reinveste fluxos livres em novas máquinas de mineração de criptomoedas. As ações da Riot Blockchain podem ser encontradas na plataforma xStation 5 sob o ticker RIOT.US.

Ciclo de preço da Bitcoin

Ao investir em Bitcoin, muitas vezes pode-se encontrar opiniões de que a mais antiga das criptomoedas tende a manter um certo ciclo. Na verdade, esse ciclo aparece na própria essência da Bitcoin – estamos a falar dum fenómeno conhecido por halving. Usando uma definição que pode ser encontrada no glossário da Bitcoin: Halving é o momento de reduzir pela metade a recompensa para os mineradores de Bitcoin.

A redução pela metade ocorre automaticamente após a adição de mais 210.000 blocos à blockchain de Bitcoin, o que acontece aproximadamente a cada quatro anos. O ciclo de volatilidade da Bitcoin geralmente assemelha-se a uma forte recuperação seguida por uma desaceleração económica. O preço sobe muito fortemente e quase continuamente até que apareçam informações negativas ou não haja mais compradores. Então, a Bitcoin ou outros detentores de criptomoedas decidem deixar o mercado e, devido à sua liquidez limitada, devem reduzir cada vez mais os preços de venda, o que geralmente leva a quedas de uma dúzia ou mais, ou até várias dezenas por cento. Uma onda de vendas é seguida por uma onda de estagnação, que no caso do mercado de criptomoedas pode durar várias semanas até várias dezenas de meses.

Tenha em mente que informações e estudos baseados em dados históricos ou resultados passados não são garantia de lucros futuros.

Acima, pode-se ver o gráfico semanal da Bitcoin com linhas verticais, que marcam os dois últimos halvings da BTC. Se o princípio-chave da análise técnica, ou seja, “a história se repete”, for real, pode-se supor que o pico no gráfico da Bitcoin já foi criado no ciclo atual.

No ciclo anterior, iniciado em 2016, o pico foi criado 17 meses após o halving. No ciclo atual, o pico de aprox. USD 64 mil foram criados apenas 11 meses após o último halving, e o décimo sétimo mês do ciclo começa no início de outubro de 2021.

O facto da Bitcoin não ter conseguido criar um novo máximo pode indicar a possibilidade de um mercado em baixa ou pelo menos uma consolidação mais ampla.

Investir em Bitcoin – vantagens e desvantagens

Tendo em consideração o facto de que a valorização da Bitcoin aumentou dinamicamente desde o último halving, é difícil ignorar esse mercado. Mais e mais pessoas estão a tentar descobrir como investir em bitcoin e esperamos que este artigo tenha respondido a essa pergunta.

No entanto, para resumir a questão de investir em Bitcoin, preparamos vários argumentos que podem ser considerados as vantagens e desvantagens do mercado de criptomoedas.

Vantagens de investir em Bitcoin

Diversificação do risco – o mercado de criptomoedas está mal correlacionado com ativos clássicos, como índices da bolsa de valores, moedas ou commodities. Investir em Bitcoin permite diversificar a carteira de cada investidor, reduzindo assim o seu nível de risco geral.

Popularidade crescente – é difícil imaginar uma pessoa que ainda não tenha ouvido falar de Bitcoin. A crescente popularidade da BTC e de todo o mercado de criptomoedas traduz-se num aumento na capitalização de todo o mercado. Existe uma clara correlação entre o aumento da valorização da Bitcoin e a popularidade da procura por “Bitcoin” no mecanismo de busca do Google. Quanto mais cara a Bitcoin, mais as pessoas querem comprá-la na esperança de lucros rápidos.

Potencial de retorno elevado – só este ano, o preço da Bitcoin aumentou pouco mais de 33%. No entanto, basta voltar alguns anos atrás para ver que logo após o halving em 2016, o preço da BTC era inferior a US$ 700. Muitos detentores de Bitcoin esperam que essa impressionante tendência de alta continue também nos anos seguintes.

Desvantagens de investir em Bitcoin

Volatilidade do mercado e instabilidade – infelizmente, altas taxas de retorno também exigem alta volatilidade, o que pode ser muito difícil de lidar. Ao investir em Bitcoin, ou em qualquer outra criptomoeda, devemos estar preparados para mudanças repentinas no preço que podem atingir várias dezenas por cento num só dia. Os investidores que compraram Bitcoin no final de 2017 só puderam vendê-la com lucro no final de 2020! Ao investir em Bitcoin, certamente deve-se esperar uma volatilidade considerável.

Suscetibilidade a especulação e fraude – o anonimato quase completo e a falta de quaisquer entidades que regulem o mercado de criptomoedas tornam-no bastante suscetível a qualquer tipo de manipulação de preços e/ou fraude. Tal risco é praticamente inexistente no caso da negociação de CFDs. A XTB é uma corretora regulada pela Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM).

Segurança dos fundos – o mercado de criptomoedas ainda é muito jovem e desenvolve-se rapidamente. Por esse motivo, as autoridades reguladoras ainda enfrentam problemas com o ajuste adequado dos regulamentos e a proteção adequada dos investidores. Infelizmente, esse facto é frequentemente usado por criminosos para roubarem dinheiro (geralmente tirando proveito da ingenuidade humana) de várias maneiras. Devido à natureza específica do mercado de criptomoedas, é raro que os fundos perdidos sejam recuperados.