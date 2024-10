Day Trading para iniciantes

Tempo estimado de leitura: 11 minuto(s)

Estratégia, gestão do risco e conhecimento. No mercado tudo é possível. Leia e aprenda como começar a fazer day trading para principiantes.

Investir não é fácil e o day trading envolve riscos altos. Pode fazer day trading quando ainda é principiante? Claro que sim, mas depois de adquirir conhecimentos teóricos e técnicos. Com isto, vale a pena ver o artigo que se segue. Alguns investidores procuram ações de empresas que possam manter em carteira durante 5 ou 10 anos para obterem um rendimento de várias dezenas de por cento. Outros querem lutar contra o mercado todos os dias, acreditando que conseguirão obter um lucro global mais elevado. É o que fazem os day traders.

A negociação diária regular pode ser comparada a uma guerra, cujo equilíbrio é mais importante do que ganhar uma batalha individual (uma ou duas transacções). É por isso que a gestão dos riscos e o controlo das emoções são tão importantes. Para além da preparação analítica e da escolha dos métodos correctos, a preparação mental é muito importante. Porquê? Porque o mercado está cheio de emoções. No seguinte artigo , ficará a saber quais são as vantagens e desvantagens do day trading, por que razão é importante gerir o risco e que exemplos de estratégias de negociação deve utilizar.

Day trading - para quem se destina este tipo de negociação?

Tipicamente, o "day trader" deve ter:

Curiosidade sobre o mundo dos investimentos e uma mente aberta

A capacidade de pensar de forma crítica e analítica

A capacidade de se auto-criticar, controlar as emoções e melhorar as suas capacidades

Um desejo de adquirir conhecimentos e explorar a psicologia do mercado

Paixão pela análise de risco e pelos mercados financeiros

Análise aprofundada para poder conhecer os momentos em que o risco pode ser extremamente rentável

Vontade de correr riscos, coragem

Todos os elementos acima referidos estão interligados entre si. A curiosidade pelo mundo e a abertura de espírito tornam o trader capaz de aceitar ideias e interessado em alargar os seus conhecimentos. A capacidade de pensar criticamente e de efetuar análises dá-lhe uma satisfação suplementar e faz com que a informação que ouve passe por um filtro.

A auto-observação e o controlo das emoções permitem-lhe manter a distância e reduzir o stress, que pode afetar negativamente as decisões e os resultados do investimento. A propensão para assumir riscos de forma ponderada significa que o pensamento de "segundo nível" pode produzir resultados lucrativos. No entanto, nem mesmo uma boa análise e conclusões lógicas podem garantir o retorno do investimento. No máximo, em termos estatísticos, podem dar uma vantagem à probabilidade e fazer com que o saldo dos lucros seja superior ao das perdas. Numa negociação regular, as perdas são inevitáveis. Por isso, vamos tentar responder o que é que cada day trader deve fazer.

Conhecer bem os instrumentos que negoceia (a que informação reage o preço, quem os negoceia, qual o contexto do mercado, etc.).

Conhecer muito bem a plataforma em que negoceia. Conheça aqui a plataforma xStation

Investir apenas o montante que está disposto a perder sem grande impacto no seu bem-estar e vida pessoal

Utilizar ordens defensivas (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss, etc.)

Não se apegar emocionalmente aos ativos que possui e negoceia

Aprender a análise técnica (mesmo que não seja a base da sua própria análise, o facto importante é que muitos investidores a utilizam)

Aprender as bases da análise fundamental

Criar uma estratégia e executá-la no mercado

Manter uma posição de acordo com a estratégia adoptada

Conhecer o contexto macroeconómico do mercado (dados das economias, política monetária dos bancos centrais, taxas de juro, etc.)

Estar preparado para aceitar uma perda quando os fundamentos se alteram ou a estratégia não funciona

Estabelecer contactos com pessoas com quem possa trocar opiniões

Não ver as perdas como fracassos, vê-las sem emoção como lições a aprender no futuro

Vantagens e desvantagens do day trading

É claro que muitas das vantagens e desvantagens da negociação são questões subjectivas e qualquer trader poderia enumerar muitas delas, que não teriam de ser repetidas. Também é possível que algo que é objetivamente considerado uma desvantagem - por outro trader - possa ser considerado uma vantagem e vice-versa. A consciência de abrir e fechar posições no mesmo dia, num cenário de investimento, pode ser favorável aos investidores que gostam de simplificar as suas configurações. A negociação diária também pode favorecer as pessoas que não são muito pacientes por natureza e que se contentam com resultados rápidos, no entanto, esta é também uma questão subjectiva. A seguir, tentaremos enumerar as vantagens e desvantagens objectivas do day trading.

Vantagens:

Capacidade de obter lucros significativos num curto período de tempo

Sem riscos específicos associados à manutenção de posições durante um longo período de tempo

Sem custos sob a forma de pontos de swap (se a posição for aberta e fechada no mesmo dia)

Capacidade de desenvolver o controlo das emoções, a gestão dos riscos e o pensamento analítico

Grande satisfação de uma previsão exacta que resultou em lucro

Desvantagens:

Risco elevado de incorrer em perdas

A possibilidade de perder completamente o depósito ou de fechar automaticamente a posição com perdas (Stop Out)

Elevada volatilidade associada à alavancagem

As emoções intensas podem dificultar o processo de investimento e pesar nas decisões

Piores resultados de negociação podem afetar o humor

A necessidade de se concentrar e prestar atenção à condução das posições

Gestão de Risco

O risco não é algo mensurável ou quantificável. A sua gestão é mais uma arte do que uma ciência e deve basear-se em alguns princípios fundamentais. Regras que não são quebradas precisamente para controlar o risco. Os day traders devem aprender a assumir riscos no momento certo, em que a abertura de uma posição tem uma base sólida.

Isso, por sua vez, requer conhecimento e um pouco de loucura, afinal, o futuro que os traders tentam prever é sempre desconhecido. Por norma, os investidores consideram o risco atrativo quando o futuro lhes parece previsível. No entanto, a curto prazo, o mercado é muito difícil de prever, pelo que o day trading é mais a arte de reagir e interpretar o sentimento do que de prever o futuro. Quando o sentimento do investidor é fraco, prevalecem as quedas. Quando o sentimento melhora, os retornos aumentam. O pêndulo do mercado está constantemente a funcionar.

A gestão do risco para os day traders, quer sejam principiantes ou avançados, é fundamental. Sem ela, ao negociar instrumentos de CFD, é possível sofrer perdas irreparáveis ou, em casos extremos, perder completamente o seu depósito. Por isso, vamos responder-lhe o que deve fazer um trader que queira evitar tal cenário:

Retirar emoções do trading

O medo de perder uma oportunidade (e. FOMO) pode muitas vezes levar a perdas e a abrir uma posição num "fundo" ou num "topo de preço". Imagine que tem estado a observar, digamos, o índice Nasdaq (US100) durante muitas horas, mas não abriu uma posição, esqueceu-se dela. Passadas algumas horas, o índice abre a 4% e a euforia aumenta. Todos, e não só os day traders principiantes, se sentem tentados a abrir uma posição longa (COMPRAR) e ficam zangados por não terem aberto uma posição mais cedo. Nestes momentos, vale a pena parar e pensar em quanto da decisão de abrir uma posição é bem pensada e quanto é causada pelas emoções. Como lidar com isto? A regra correta parece ser a de não abrir posições em alturas em que é difícil obter uma vantagem no mercado.

Possibilidade de operar “contra” o mercado

Tomar decisões de acordo com a tendência nem sempre é o mais rentável. A "contra-tendência" pode dar resultados acima da média, mas mais importante do que aplicá-la regularmente à sua estratégia de investimento é o pensamento contra-tendência, que basicamente o ajuda a comprar quando os outros estão assustados e a vender quando o mercado está ganancioso.

Sentimento de mercado e notícias

Seleção hábil de informações e escolha das que são mais importantes para o mercado atual. Esta é uma das principais tarefas dos day-traders.

Construir uma estratégia de investimento

Depois de ter reunido os conhecimentos necessários ou de se ter inspirado em algo, é altura de construir e implementar uma estratégia de investimento. Também pode ser importante determinar em que intervalos de tempo pretende negociar.

Análise de 'Price action'

Os traders que utilizam a análise técnica e analisam frequentemente os gráficos notarão certas semelhanças entre cenários, velas e formações que podem potencialmente ajudar a determinar os níveis de preços adequados para abrir posições.

Ajustar ordens defensivas

Depois de colocar uma posição, a maioria dos traders profissionais que gerem o risco definem ordens defensivas para não terem de olhar para o gráfico sem parar e para lhes garantir que a estratégia que definiram será seguida.

Controlar emoções e gerir as posições

Provavelmente, o elemento mais difícil na gestão do risco é o manuseamento hábil das posições e o controlo constante das emoções para manter um "espírito sóbrio" e melhorar a reação.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

“Erros” comuns no day trading

Em seguida, tentaremos enumerar alguns dos fatores que frequentemente sobrecarregam o resultado do investimento e impedem uma negociação bem sucedida.

A falta de uma conta demo

Uma conta demo permite-lhe familiarizar-se com a interface da plataforma, a partir da qual cada trader coloca ordens, realiza lucros e acompanha os preços dos ativos. Leia mais sobre a conta demo de negociação.

Falta de experiência com a plataforma de negociação

É claro que a experiência não surge do nada, no início vale a pena adquiri-la numa conta demo, a partir da qual pode aprender as noções básicas de execução de ordens e conhecer as capacidades da plataforma, para que quaisquer erros técnicos não sejam um obstáculo ao day trading.

Conhecimento insuficiente do ativo e da alavancagem

É claro que também pode fazer day trading negociando os preços de ações normais, mas a grande maioria dos operadores prefere instrumentos de CFD alavancados. O conhecimento dos mesmos e a consciência do investimento são fundamentais. Saiba mais sobre CFDs neste artigo.

Comece o day trading com montantes moderados

A principal medida de risco é, evidentemente, o montante que um investidor diário arrisca. Se for demasiado elevado, a negociação pode significar desconforto e um enorme stress. Estas emoções nunca têm um bom efeito no resultado das decisões. Um day trader principiante deve começar a negociar com os montantes mais baixos possíveis e, eventualmente, aumentá-los gradualmente se a sua situação financeira o permitir.

Investimentos com montantes avultados

Alguns traders simplesmente negoceiam sempre com grandes quantias, esperando obter grandes lucros. Afinal, ao investir muito dinheiro, pode esperar um retorno muito grande. Mas o problema é que o risco é uma perda muito grande, que em casos extremos pode até afetar a vida pessoal do investidor. O mercado pode ser imprevisível e uma perda pode ocorrer a qualquer momento.

Sem ordens defensivas

Stop Loss, Take Profit ou Trailing Stop Loss são termos familiares a quase todos os traders. Permitem-nos limitar as perdas e executar automaticamente a estratégia adoptada. Quase - porque muitos não os utilizam, confiando apenas nas suas próprias capacidades e no seu timing. Alguns esperam que, uma vez que o stop loss e o take profit são normalmente colocados por muitos investidores nos mesmos locais (suportes e resistências), não podem dar uma vantagem de investimento e encorajar o mercado a jogar "contra eles". Um take profit bem colocado pode "proteger" o lucro de uma posição, e um stop loss bem colocado pode parar uma perda crescente.

Aguentar posições perdedoras

A questão anterior tem a ver com o facto de não conseguir executar a sua estratégia. Quando uma perda numa posição aumenta, muitos operadores mantêm a posição mesmo que, de facto, o preço já tenha caído abaixo dos níveis aceitáveis de acordo com os pressupostos originais. Numa situação destas, é normalmente mais sensato aceitar a perda e fechar a posição do que mantê-la na esperança de que o preço volte a subir "à nossa maneira". No caso dos CFDs, isto pode resultar num fecho automático da posição (quando o Nível de Margem desce abaixo dos 50%, o chamado “Stop Out”).

Liquidação de lucros muito rápido

Por vezes, a "mão demasiado rápida" também pode ser um problema, quando uma posição começa a dar lucro. Nestas situações, alguns investidores não conseguem resistir à tentação de fechar a posição e obter o lucro, mesmo que este seja frequentemente muito pequeno. Parece mais sensato gerir habilmente a posição e fechá-la se o preço cair abaixo do nível designado - isto pode ser um trailing stop loss. Vale a pena deixar os lucros crescerem e criar um ambiente propício à obtenção de rendimentos mais elevados. Mas não se esqueça da gestão do risco.