A Bitcoin é muitas vezes vista como uma palavra da moda usada por entusiastas de tecnologia, investidores ou pelos meios de comunicação em busca de manchetes. No entanto, por detrás do jargão e do hype está uma questão surpreendentemente simples: o que é a Bitcoin e por que razão é importante para a economia? Este guia simples explica tudo o que precisa de saber.

Pense na Bitcoin como ouro digital – um ativo escasso e descentralizado que existe exclusivamente no ciberespaço, mas que conseguiu desafiar a própria ideia de dinheiro. Não é emitido por nenhum governo, mas é negociado globalmente. Não depende de bancos, mas é armazenado com a segurança da matemática avançada e do poder computacional global.

Este guia foi concebido para principiantes, mas também aprofunda o funcionamento da Bitcoin nos sistemas económicos – desde a sua mecânica de oferta e procura até aos custos de mineração, avaliação e ciclos de mercado. Se alguma vez se questionou por que razão o preço da Bitcoin continua a subir (ou a cair), em que difere das moedas fiduciárias ou o que significa blockchain – este artigo é para si.

Vamos acabar com a confusão, deixar de lado o jargão e falar sobre a Bitcoin da mesma forma que explicaríamos a um amigo durante um café, só que com alguns gráficos a mais e uma compreensão mais clara de como as economias funcionam.

Antes de começarmos, o que importa saber:

A Bitcoin é uma moeda digital descentralizada baseada numa tecnologia chamada blockchain.

Não é controlada por nenhum banco central, o que a torna resistente à inflação e à manipulação política.

A oferta é limitada a 21 milhões, o que cria escassez, semelhante aos metais preciosos como o ouro.

A mineração de Bitcoin consome energia e desempenha um papel fundamental tanto na segurança quanto no fornecimento.

O preço da Bitcoin é impulsionado pela procura, ciclos da mídia, tendências macroeconómicas e custos de mineração.

A Bitcoin introduziu uma nova forma de política monetária, desafiando os modelos financeiros tradicionais.

Embora volátil, a Bitcoin é cada vez mais vista como uma reserva de valor e uma mercadoria digital.

O que é a Bitcoin?

Na sua essência, a Bitcoin é apenas um livro-razão — um registo de transações — mas que é público, distribuído e quase impossível de adulterar. Em vez de ser mantido na base de dados de um banco central, este livro-razão é partilhado por milhares de computadores em todo o mundo. Estes computadores trabalham em conjunto para chegar a um acordo sobre todas as transações realizadas.

A história da Bitcoin começa em 2009, quando foi introduzida por uma figura misteriosa (ou grupo) sob o nome de Satoshi Nakamoto. O objetivo? Criar dinheiro peer-to-peer, o que significa que as pessoas poderiam enviar valor diretamente umas às outras sem precisar de um banco, um governo ou um intermediário.

Mas o que torna a Bitcoin especial não é apenas a sua natureza digital, são as regras incorporadas no seu design. Ao contrário das moedas fiduciárias, como o dólar americano ou o euro, que podem ser impressas infinitamente, a Bitcoin tem um limite rígido de oferta: nunca haverá mais de 21 milhões de moedas. Isso torna-a mais parecido com uma versão digital do ouro do que com os dólares no seu bolso.

E, tal como o ouro, a Bitcoin deve ser «minerada».

Como funciona a Bitcoin?

Imagine um caderno global que qualquer pessoa pode ler, mas ninguém pode apagar ou reescrever sem o consentimento de todos os outros. É basicamente assim que a Bitcoin funciona. Ele baseia-se num sistema de contabilidade descentralizado chamado blockchain.

Quando alguém envia Bitcoin, uma mensagem é enviada para a rede a dizer: «Alice está a enviar 0,1 BTC para o Bob». Mas antes que essa transação seja aceite, ela precisa ser verificada. É aí que entram os mineradores de Bitcoin.

Esses mineradores são computadores poderosos que competem para resolver um quebra-cabeça matemático. O primeiro a resolvê-lo pode adicionar um novo "bloco" de transações à blockchain. Pelo seu esforço, eles são recompensados com novas Bitcoins, é assim que as novas Bitcoins entram em circulação.

O que é fundamental aqui é que:

Todos veem o mesmo histórico de transações.

Nenhuma pessoa ou instituição controla a rede.

Uma vez adicionada, uma transação não pode ser alterada — nunca.

É como dinheiro digital com um detector de mentiras integrado e um mecanismo de consenso global.

O que é blockchain? E por que é importante

A blockchain é a espinha dorsal da Bitcoin. Pode pensar nela como uma cadeia digital de blocos, em que cada bloco contém uma lista de transações. Cada bloco está ligado ao anterior, formando um registo permanente e transparente de tudo o que já aconteceu na rede.

Isto é importante por três grandes razões:

Segurança: não é possível adulterar um bloco sem alterar todos os outros, e isso exigiria o controlo de mais de 50% do poder computacional da rede.

Transparência: todas as transações são visíveis e rastreáveis. Sem segredos, sem saldos ocultos.

Descentralização: como é gerido por uma rede de utilizadores, não há autoridade central que possa congelar contas, imprimir dinheiro ou manipular dados.

Nas finanças tradicionais, a confiança é depositada nas instituições. Na Bitcoin, a confiança é substituída por código, matemática e verificação pública.

Mineração de Bitcoin e o seu papel económico

Adobe Stock

A mineração pode parecer escavação subterrânea — e, em certo sentido, é — só que aqui a «escavação» é feita com computadores que resolvem problemas matemáticos. Os mineradores verificam e agrupam transações, protegem a rede e são recompensados com novas Bitcoins, além de pequenas taxas de transação.

Eis porque a mineração é importante economicamente:

Ela controla a emissão de novas Bitcoins, como uma casa da moeda digital.

Ela vincula o uso de energia à criação de moeda, ligando a Bitcoin aos custos do mundo real.

Cria disciplina de mercado — se os custos de mineração aumentam, os mineradores precisam que o preço da Bitcoin suba para continuarem lucrativos.

É aqui que a visão de Henry Ford de uma moeda apoiada em energia se alinha de forma assustadora com a Bitcoin moderna. A mineração garante que a produção de Bitcoin não seja gratuita — requer tempo, eletricidade e capital. Esse custo de energia ajuda a sustentar o seu valor de mercado.

Bitcoin vs Visa e Mastercard

O valor total anual das transações da Bitcoin é comparável ao das maiores empresas do mundo, como Mastercard e Visa. Por exemplo, em 2023, a Bitcoin liquidou mais de US$ 8 a 9 triliões em valor total na cadeia durante 2023. Este número reflete o valor transferido pela blockchain da Bitcoin, sem contar redes de segunda camada, como a Lightning Network ou exchanges fora da cadeia.

A Visa processou cerca de US$ 12,5 biliões em volume total de pagamentos.

A Mastercard processou cerca de US$ 9 biliões.

O valor das transações na cadeia da Bitcoin é comparável ao da Mastercard e agora está no mesmo patamar das maiores redes de pagamento do mundo. Ainda está atrás da Visa, mas não por muito — e isso é notável para um ativo descentralizado, sem empresa central, publicidade ou departamento de atendimento ao cliente.

A Visa e a Mastercard contabilizam as compras dos consumidores, muitas vezes pequenas e frequentes.

As transferências de Bitcoin são normalmente transações menos frequentes e de maior valor — muitas vezes para movimentações institucionais, poupanças ou liquidações entre entidades.

A Bitcoin ainda não domina os casos de uso de pagamentos de retalho, mas corresponde aos meios tradicionais em volume monetário.

Casos de uso da Bitcoin

A Bitcoin não foi criada apenas para ser mantida, foi criada para ser usada. Com o tempo, o seu papel evoluiu muito além da visão do white paper original de Satoshi Nakamoto. O que começou como uma experiência de dinheiro digital ponto a ponto cresceu e se tornou algo muito maior, mais complexo e, ocasionalmente, controverso.

Hoje, os casos de uso da Bitcoin abrangem desde pagamentos digitais e preservação de património até estratégias de investimento, inovação tecnológica e, sim, até mesmo atividades ilícitas em cantos ocultos da web.

Aqui está uma visão realista e fundamentada sobre onde e como a Bitcoin é realmente usada.

1. Uma reserva de valor em tempos de incerteza

Para muitos, a Bitcoin funciona como ouro digital — uma proteção contra a inflação, o colapso da moeda ou a instabilidade política. Em países que passam por uma rápida desvalorização (por exemplo, Venezuela, Líbano, Turquia), os cidadãos recorreram à Bitcoin como uma forma de proteger as suas poupanças fora do sistema bancário.

Porquê? Porque:

A Bitcoin não pode ser impressa.

É sem fronteiras e sem autorizações.

Não pode ser facilmente apreendido ou congelada.

Neste contexto, a Bitcoin pode tornar-se uma ferramenta de soberania financeira.

2. Um meio de pagamento global

Embora a Bitcoin não seja ideal para comprar um café devido às taxas de rede e aos tempos de confirmação, ela ainda é usada para transferências internacionais, especialmente nos casos em que:

Os serviços bancários tradicionais são caros ou pouco fiáveis.

Os utilizadores enviam dinheiro através de fronteiras restritivas.

As pessoas querem rapidez e resistência à censura.

A Bitcoin é particularmente útil para remessas — trabalhadores que enviam dinheiro para as suas famílias — porque contorna intermediários e evita atrasos ou conversões de moeda.

3. Um ativo de investimento

Para muitos investidores, a Bitcoin faz parte de um portfólio diversificado — como uma mercadoria digital de alto risco e alto retorno.

É cada vez mais vista como:

Um ativo especulativo de longo prazo.

Uma proteção contra a desvalorização da moeda impulsionada pelo banco central.

Uma classe de ativos não correlacionada, particularmente atraente durante períodos de incerteza global.

Dos hedge funds institucionais a investidores de retalho, a Bitcoin está agora firmemente presente nas conversas sobre investimentos, sendo frequentemente comparado ao ouro, ações de tecnologia e matérias-primas em termos de risco e retorno.

4. Impulsionando a inovação financeira e tecnológica

A Bitcoin foi o primeiro caso de sucesso da blockchain e inspirou uma onda de inovação:

Lightning Network: um protocolo de camada 2 que permite pagamentos em Bitcoin mais rápidos e baratos.

Ferramentas de autocustódia: carteiras frias, carteiras de hardware e criptografia de código aberto.

Finanças de código aberto: desenvolvedores que criam ferramentas sem permissão na Bitcoin ou inspiradas nele (por exemplo, DeFi, NFTs).

Mesmo que a Bitcoin em si não mude rapidamente, ela serve como base para um ecossistema crescente de descentralização.

5. Utilização em mercados negros e finanças ilícitas

É importante abordar um caso de uso bem conhecido — embora muitas vezes exagerado —: a Bitcoin em mercados ilícitos. Nos seus primeiros anos, a Bitcoin era o principal método de pagamento em mercados da darknet como o Silk Road, onde as pessoas compravam produtos ilegais, desde documentos falsificados a narcóticos. A sua natureza pseudónima (os utilizadores são identificados por endereços de carteira, não por nomes) tornava-o atraente para aqueles que buscavam o anonimato.

No entanto:

Todas as transações de Bitcoin são registadas permanentemente na blockchain, tornando-as rastreáveis com as ferramentas certas.

As autoridades policiais tornaram-se altamente especializadas em rastrear fluxos de carteiras e descobrir identidades.

Os principais mercados negros que utilizam Bitcoin foram encerrados pelas autoridades.

Hoje, embora ainda exista algum uso ilícito, estudos (incluindo relatórios da Chainalysis) mostram que as atividades ilícitas representam uma pequena porcentagem do total de transações com Bitcoin — muito menor do que nos primeiros dias.

A ligação passada da Bitcoin com mercados negros é real, mas a narrativa está a evoluir. Cada vez mais, a Bitcoin é menos anónima do que as pessoas supõem — e está longe de ser um paraíso para criminosos.

6. Finanças humanitárias e resistentes à censura

Talvez um dos casos de uso mais significativos — mas subestimados — da Bitcoin seja o apoio aos direitos humanos e à liberdade de expressão.

Em países onde os sistemas financeiros são usados como arma contra dissidentes, jornalistas ou ativistas, a Bitcoin oferece uma ferramenta não censurável para:

Aceitar doações anonimamente

Financiar movimentos de protesto

Sobreviver ao congelamento de contas bancárias

Organizações como a Human Rights Foundation agora apoiam a educação e a adoção da Bitcoin como uma ferramenta para a liberdade económica.

A Bitcoin pode ser muitas coisas — uma tábua de salvação, um ativo especulativo, uma curiosidade tecnológica ou um disruptor das finanças tradicionais. Como qualquer ferramenta, o seu valor depende de como é usado.

De Wall Street a zonas de guerra, remessas transfronteiriças a startups com código pesado, o uso da Bitcoin no mundo real já está a se desenrolar — não como uma revolução da noite para o dia, mas como uma redefinição lenta e constante do que o dinheiro pode ser na era digital.

Dinâmica da oferta e da procura da Bitcoin

A oferta de Bitcoin é fixa — apenas 21 milhões de moedas existirão. Isso está escrito no protocolo e não pode ser alterado sem o consenso da rede.

Novas moedas são lançadas a uma taxa previsível que se reduz pela metade a cada 4 anos (chamada de "halving"). Esse fluxo de oferta decrescente imita a taxa de declínio da mineração de ouro — mas em forma digital.

Do lado da procura:

A especulação e as notícias costumam impulsionar o interesse.

A incerteza macroeconómica (por exemplo, inflação, crises bancárias) torna a Bitcoin atraente como cobertura.

O interesse institucional está a crescer — grandes fundos e até mesmo empresas estão a comprar Bitcoin como reserva de valor.

A acessibilidade global aumenta a procura, especialmente em países com moedas instáveis.

Tal como nos mercados de commodities, quando a oferta é limitada e a procura aumenta, os preços tendem a subir. a Bitcoin funciona de forma muito semelhante a um recurso escasso, razão pela qual é frequentemente comparado ao ouro.

Por que o preço da Bitcoin sobe ou desce?

Adobe Stock

A Bitcoin é famosa pela sua volatilidade, e as suas oscilações de preço podem parecer misteriosas — mas, nos bastidores, elas são impulsionadas principalmente por alguns fatores essenciais:

Oferta vs. procura: Economia básica — há mais compradores do que vendedores? O preço sobe. Custos de mineração: se o custo da mineração aumenta (preços da energia, dificuldade, etc.), os mineradores exigem preços mais altos para se manterem lucrativos. Sentimento do mercado: notícias, tweets de figuras influentes ou mudanças políticas podem alterar rapidamente o sentimento. Liquidez e volume de negociação: a Bitcoin é um mercado global que negocia 24 horas por dia, 7 dias por semana. A baixa liquidez pode amplificar tanto os ganhos como as perdas. Evolução regulatória: as atitudes do governo em relação à Bitcoin (proibições, impostos, aprovações de ETF) podem criar oscilações de preço.

Resumindo: o preço da Bitcoin é um reflexo tanto de fatores do mundo real (como o custo de produção) quanto da psicologia humana.

Como investir em Bitcoin?

Os investidores podem investir na Bitcoin diretamente, por meio de bolsas de criptomoedas, ou indiretamente, por meio de produtos negociados em bolsa (ETPs), como notas negociadas em bolsa (ETNs) ou matérias-primas negociadas em bolsa (ETCs). Os exemplos são o VanEck Bitcoin ETN ou o Galaxy Physical Bitcoin ETC emitido pela Xtracker. Estes veículos de investimento permitem que os indivíduos se beneficiem dos movimentos de preço da Bitcoin sem a necessidade de armazenar ou proteger a Bitcoin física, o que muitas vezes requer carteiras de armazenamento físicas e acarreta o risco de pirataria nas bolsas de criptomoedas.

Para participantes mais ativos ou tolerantes ao risco, a Bitcoin também está disponível por meio de instrumentos especulativos, como contratos por diferença (CFDs), que permitem aos negociadores especular sobre as oscilações de preço da Bitcoin sem possuir o ativo em si. Lembre-se de que os CFDs são arriscados e podem levar a perdas substanciais.

Riscos e volatilidade – Por que é que a Bitcoin é tão instável?

Nenhum guia sério sobre Bitcoin está completo sem abordar o elefante na sala: a volatilidade. O preço da Bitcoin pode subir ou cair 10% em um dia — ou mais — e isso deixa algumas pessoas nervosas. Veja por que essas oscilações acontecem:

Baixa liquidez: em comparação com os principais mercados de ações ou obrigações, a Bitcoin ainda é pequena, pelo que grandes transações podem alterar significativamente o preço.

Especulação: os investidores de varejo e institucionais costumam negociar Bitcoin com base em emoções ou ciclos de notícias.

Falta de âncoras de avaliação: a Bitcoin não tem lucros, dividendos ou balanços patrimoniais. O seu valor é puramente impulsionado pelo mercado, como o ouro ou o petróleo.

Choques macroeconómicos e regulatórios: uma proibição governamental, a aprovação de um ETF ou um relatório de inflação podem causar mudanças bruscas nos preços.

A volatilidade não significa que a Bitcoin esteja quebrada — pode significar que ainda está a amadurecer. O ouro foi volátil durante décadas após abandonar o padrão-ouro. As ações de tecnologia também foram voláteis nos anos 90. Com o tempo, à medida que a adoção da Bitcoin cresce, a volatilidade pode diminuir naturalmente.

Bitcoin vs. moedas tradicionais

Para compreender o lugar da Bitcoin na economia, é útil compará-lo com o que já conhecemos — moedas fiduciárias como o dólar americano (USD), o euro (EUR) ou o iene (JPY).

É bom saber: as moedas tradicionais perdem valor naturalmente ao longo do tempo devido à inflação e à chamada impressão de dinheiro. a Bitcoin, por outro lado, foi concebido para ser deflacionário — o que significa que pode ganhar valor ao longo do tempo, simplesmente porque a sua oferta é permanentemente limitada. Enquanto os bancos centrais podem «ajustar» a oferta monetária para estimular a economia, a Bitcoin elimina completamente essa alavanca. Esta é tanto a sua força como a sua controvérsia.

Bitcoin como ouro digital: é uma reserva de valor?

O ouro tem sido usado há milhares de anos como reserva de valor — algo em que as pessoas confiam para preservar o poder de compra ao longo do tempo. A Bitcoin é frequentemente chamada de «ouro digital» porque compartilha várias características importantes:

Escassez: tal como existe uma quantidade limitada de ouro na Terra, a oferta de Bitcoin é limitada.

Durabilidade: a Bitcoin é armazenada num livro-razão digital descentralizado que não pode ser destruído ou alterado.

Portabilidade: ao contrário do ouro, a Bitcoin pode ser transferido globalmente em minutos com um smartphone.

Divisibilidade: uma Bitcoin pode ser dividida em 100 milhões de unidades menores (chamadas satoshis).

O impacto económico da Bitcoin a nível global

Adobe Stock

A influência da Bitcoin vai muito além de Silicon Valley ou de Wall Street. A sua presença global está a remodelar os sistemas económicos, especialmente em locais onde a infraestrutura financeira tradicional é fraca ou a instabilidade monetária é elevada.

Principais impactos económicos

1. Inclusão financeira

Em regiões com acesso bancário limitado (por exemplo, partes da África e da América Latina), a Bitcoin permite que as pessoas armazenem e enviem dinheiro sem precisar de uma conta bancária.

2. Remessas

A Bitcoin oferece uma alternativa de baixo custo para transferências internacionais, especialmente quando os serviços tradicionais de remessas cobram taxas elevadas.

3. Soberania monetária

Os cidadãos de economias devastadas pela inflação (como a Venezuela ou a Argentina) recorreram à Bitcoin para preservar a riqueza à medida que as moedas locais entravam em colapso.

4. Desafiando os bancos centrais

O surgimento da Bitcoin levou os bancos centrais a considerar as suas próprias moedas digitais (CBDCs) e a repensar a política monetária.

5. Interações no mercado energético

A mineração de Bitcoin liga o valor digital aos mercados energéticos do mundo real, criando tanto oportunidades (por exemplo, monetização de energia perdida) quanto críticas (por exemplo, impacto ambiental).

A Bitcoin não é apenas um ativo financeiro — é uma experiência monetária, uma alternativa aos bancos centrais. Oferece um sistema separado que compete diretamente com os modelos económicos tradicionais. Embora ainda seja cedo, a sua influência crescente já não pode ser ignorada.

Henry Ford: o antepassado da Bitcoin?

Na década de 1920, quando os automóveis estavam apenas a começar a moldar o mundo moderno e Wall Street era o centro do poder financeiro, Henry Ford — o titã industrial por trás do Modelo T — expressou uma ideia que, quase um século depois, ecoaria fortemente o mundo da Bitcoin e da blockchain.

Ford não era apenas um engenheiro ou um fabricante de automóveis. Era um visionário que frequentemente questionava o funcionamento do mundo, especialmente no que dizia respeito ao dinheiro. Numa entrevista de 1921 ao New York Tribune, propôs uma ideia radical: um novo tipo de moeda que não fosse lastreada em ouro nem impressa por bancos centrais, mas por algo muito mais tangível — energia.

“O mal essencial do ouro em sua relação com a guerra é o fato de que ele pode ser controlado”, disse Ford. “Quebre o controle e você interrompe a guerra.”

Ele disse ao New York Tribune também que:

«No sistema monetário baseado na energia, o padrão seria uma determinada quantidade de energia exercida durante uma hora, que seria igual a um dólar. Trata-se simplesmente de pensar e calcular em termos diferentes daqueles que nos foram impostos pelo grupo bancário internacional, aos quais nos habituámos tanto que pensamos que não existe outro padrão desejável.»

Ford imaginou um sistema monetário em que unidades de energia, como quilowatts-hora, substituiriam o ouro como garantia do dinheiro. Na sua opinião, a energia era universal, produtiva e impossível de acumular da mesma forma que o ouro podia ser armazenado pela elite. Para ele, tal sistema traria justiça, descentralização e clareza económica — ideias que parecem estranhamente familiares hoje em dia.

Avançando para o século XXI, vemos uma moeda digital — a Bitcoin — nascida de uma profunda desconfiança nos bancos centralizados, tal como o ceticismo de Ford. A base da Bitcoin também está enraizada na energia: a sua criação, ou «mineração», requer poder computacional e eletricidade. Cada moeda é essencialmente um subproduto de trabalho verificável e de entrada de energia mensurável. Soa familiar?

É claro que Ford nunca soube o que era uma blockchain, nem poderia imaginar as redes descentralizadas ponto a ponto como elas existem hoje. Mas, conceitualmente, a sua visão está alinhada com muitos dos valores fundamentais da Bitcoin: a democratização do dinheiro, um sistema livre dos guardiões financeiros tradicionais e uma moeda respaldada por algo real e universal.

Ford estava a prever a Bitcoin? Não exatamente. Mas ele foi uma das primeiras mentes a desafiar o padrão-ouro e sugerir que a energia — e não a política — deveria definir o dinheiro? Com certeza.

Nesse sentido, é justo dizer que Henry Ford não foi apenas um pioneiro da América industrial — ele foi, sem saber, um antepassado espiritual da revolução criptográfica. O homem que colocou o mundo sobre rodas também pode ter lançado as bases filosóficas para a primeira moeda digital descentralizada do mundo.

Resumo

A Bitcoin não é apenas uma moeda digital ou uma tendência passageira — é uma inovação financeira que desafia os próprios fundamentos do funcionamento do dinheiro. Concebida para funcionar sem bancos centrais, a Bitcoin conquistou um espaço como forma de dinheiro descentralizada, escassa e programável.

Através de uma oferta limitada, emissão baseada em energia (mineração) e acessibilidade global, criou uma camada totalmente nova da economia — uma que vive fora das instituições tradicionais, mas que interage cada vez mais com elas.

Quer se torne o novo ouro, uma camada de liquidação global ou simplesmente uma classe de ativos de longo prazo, a Bitcoin está a mudar a forma como pensamos sobre valor, confiança e sistemas económicos. Compreender a Bitcoin hoje não é apenas seguir as tendências tecnológicas — é preparar-se para o que pode tornar-se uma parte permanente da economia futura.