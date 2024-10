Negociação de divisas para principiantes

Tempo estimado de leitura: 25 minuto(s)

O Forex, ou mercado cambial, é o maior do mundo, com volumes diários totais de até 6,5 biliões de dólares e cerca de 2,4 triliões de dólares do mercado total estimado. Saiba por que razão os investidores especulam maioritariamente no mercado cambial utilizando os chamados derivados como contratos por diferenças, CFDs alavancados.

Forex é o câmbio de moedas, e é o maior do mundo, com volumes diários totais de até 6,5 triliões de dólares e um valor de mercado total estimado em mais de 2,4 quadriliões de dólares. Para comparação, o valor da capitalização de mercado de todas as empresas cotadas na bolsa é de cerca de 90 biliões de dólares, dos quais mais de metade é o valor das empresas cotadas na bolsa de valores dos EUA. Mas, normalmente, a volatilidade do mercado monetário não é tão grande em comparação com as bolsas de valores, as matérias-primas, as criptomoedas ou mesmo os índices. É por isso que os investidores especulam maioritariamente no mercado cambial utilizando os chamados derivados como contratos por diferenças, CFDs alavancados.

A moeda mais popular e internacional é o dólar americano e o par de moedas mais transacionado é o EURUSD. Os mercados cambiais nunca dormem, e os traders de forex estão sempre prontos a reagir aos dados e fatores de risco. A transação de divisas é um símbolo do comércio internacional. Os investidores institucionais ou as empresas de gestão de investimentos estão a observar de perto as flutuações cambiais. Os participantes no mercado negoceiam durante três sessões mundiais básicas - negociação nos mercados europeu, asiático e americano. Como principiante, só precisa de saber como se negoceia em forex. Neste artigo, vai ficar a saber que tipo de questões influenciam os pares de moedas e como gerir o risco durante a negociação.

Fundamentais do mercado de Forex

Os pares de moedas comparam a força das economias agregando toda a informação sobre elas, avaliando os riscos, perspectivas, vantagens e desvantagens individuais. Por exemplo, o par mais popular - EURUSD - compara a economia dos países da zona euro com a dos Estados Unidos da América e, por conseguinte, tudo o que afeta uma ou outra economia reflecte-se no par EURUSD. A taxa f/x dos pares de moedas reage frequentemente aos dados económicos mais importantes de cada país, e um dos principais influenciadores do preço são as publicações cíclicas de dados económicos. Estes incluem, entre outros:

Política global dos bancos centrais (por exemplo, Fed, BCE, BoE, BoJ, BoC, RBA, SNB, etc.)

Decisões sobre taxas de juro, programas QT ou QE

Tensões geopolíticas e decisões política

Níveis e expectativas de inflação

Dados sobre o crescimento do PIB

Índices ISM e PMI

Dados sobre o mercado de trabalho (por exemplo, NFP nos EUA)

Consumidores e sentimentos económicos

No nosso website XTB, oferecemos acesso aos principais dados económicos publicados diariamente, consulte aqui.

É bom saber:

Quando um par de moedas como o EURUSD ou o EURGBP ganha, os investidores falam de força

Quando o par de moedas, como os exemplos mencionados EURUSD ou EURGBP, perde, os investidores falam de fraqueza

Os pares de moedas refletem a relação de força entre duas moedas. Se o EURUSD ganhar, significa que o Euro (EUR) fortalece-se em relação ao dólar americano. Se GBPUSD ganhar, significa que a libra esterlina britânica (GBP) fortaleceu-se em relação ao dólar americano. Nestes casos, significa que tem de se pagar mais USD para comprar EUR ou GBP. Pode convertê-lo e perguntar: Quanto de EUR posso comprar, pagando em USD, ou quanto de GBP posso comprar, pagando em USD? Se tiver de pagar mais USD para comprar EUR ou GBP, isso significa que o USD enfraqueceu (e o EURUSD/GBPUSD fortaleceu). É claro que esta situação pode ser invertida simetricamente.

No caso de pares de moedas como USDTRY, EURTRY, EURPLN ou USDPLN, se o par ganhar significa que tem de pagar mais PLN (zloty polaco) ou TRY (lira turca) para comprar USD ou EUR, pelo que a tendência ascendente neste caso é um sinal de enfraquecimento do PLN ou TRY. Resumindo, estes são 2 exemplos:

Quando o EURUSD ganha 1,1%, é um sinal de enfraquecimento do USD (dólar americano) porque é necessário pagar mais USD para comprar EUR.

Quando o USDTRY sobe 0,7%, é um sinal de enfraquecimento do TRY (lira turca) em relação ao USD (dólar americano) - é preciso pagar mais TRY para comprar USD.

Importante: As taxas de câmbio dependem especialmente da situação económica de determinados países. Assim, os dados macroeconómicos têm um impacto nas flutuações do preço da moeda. Se a economia de um país crescer rapidamente, a moeda desse país deverá ser mais forte. Se a economia do país estiver a passar por uma crise, a moeda do país deve descer. Como resultado, os investidores de forex mantêm-se atentos à divulgação de dadps e eventos macroeconómicos. Quando a moeda enfraquece, os investidores chamam-lhe "depreciação". Quando a moeda se fortalece, os investidores chamam-lhe "apreciação".

Fatores de fortalecimento da moeda

Quaisquer movimentos, decisões políticas e a situação geopolítica podem afetar os movimentos da moeda e influenciar a volatilidade, fazendo com que os pares de moedas subam ou desçam. A incerteza geopolítica, as guerras e outros incidentes afetam fortemente os pares de moedas. A guerra na Ucrânia e a dependência energética que pesa sobre a economia da zona euro em 2022 demonstraram-no. Um bom exemplo pode ser o par emergente USDPLN (dólar americano em relação ao zloty polaco). A Ucrânia é o país vizinho da Polónia Oriental e, após o ataque da Rússia à Ucrânia, o PLN enfraqueceu em relação ao dólar americano devido ao risco de guerra e à agressão da Rússia (entre outros). Mas, finalmente, o zloty polaco fortaleceu-se e a recuperação do USDPLN diminuiu à medida que a ofensiva russa perdeu força, tornando menos possível a propagação do conflito.

Os discursos dos presidentes dos bancos centrais e dos seus membros podem ter um impacto muito significativo nas moedas, porque os bancos centrais definem a direção da política monetária. Os bancos centrais também definem as taxas de juro, que, de acordo com a teoria económica de Fisher, afetam o mercado monetário. Podem também implementar programas monetários como o Quantitative Tightening e o Quantitative Easing da Fed. Em geral, quando a oferta de moeda aumenta, o seu valor torna-se mais baixo. As taxas de juro em geral reforçam a moeda, pelo que, em geral, isso pode refletir-se imediatamente na taxa de câmbio. Os dados mais importantes para as moedas europeias e norte-americanas são publicados durante as sessões americanas e europeias, pelo que a sua volatilidade durante a sessão asiática é menor. Basicamente, os bancos centrais podem fornecer uma política monetária expansionista (denominada "dovish") ou contracionista (denominada "hawkish"). A política "dovish" pode levar à criação de emprego, ao crescimento económico, mas também a números de inflação mais elevados - ao "estimular excessivamente" a economia. Normalmente, conduz à desvalorização da moeda. Por outro lado, as políticas "hawkish" conduzem a uma inflação mais baixa e ao abrandamento da economia. Normalmente, conduzem à valorização da moeda.

Importante: Lembre-se que começar a negociar forex é arriscado, e os investidores em divisas podem acabar com grandes ganhos ou grandes perdas. As transacções com alavancagem são mais voláteis e qualquer trader de divisas deve saber isso muito bem. Os mercados Forex não são para toda a gente. A negociação especulativa não deve ser uma fonte básica de rendimento. As condições do mercado flutuam e podem ser imprevisíveis. Devido à enorme aleatoriedade e risco, a especulação monetária sucessiva pode estar ainda mais próxima de uma arte do que da eficiência das estratégias de negociação em Forex.

Transações de Forex - reação aos dados

Alemanha - O PMI industrial para junho de 2023 situou-se em 41 contra 43,5 exp. e 43,2 anteriormente

O EURUSD enfraqueceu e registou alguma reação de pânico após leituras muito mais fracas do que o esperado do PMI "recessivo" da Alemanha, que foi divulgado a 23 de junho de 2023. O PMI industrial alemão em 41 pontos foi muito inferior ao valor esperado pelos analistas de 43,5 (de 43,2 anteriormente). Este resultado também foi o mais baixo desde 2020 e até mesmo os "mínimos" do PMI de 2019 foram maiores do que esse número. Além disso, o PMI de serviços foi menor que o nível dos 54,1 vs leitura esperada de 56,3 (apenas um pouco menor que 57,2 anteriormente). Observe que muitos fatores têm um impacto no par de moedas e, neste exemplo, esses outros fatores entraram em jogo depois que os investidores digeriram um bom dado do PMI. Fonte: xStation5

Reino Unido - O PIB do 2º trimestre de 2023 (revisão) foi de 0,6% vs 0,4% exp. e 0,2% trimestral vs 0,2% exp.

Este é outro exemplo de como as expectativas são importantes. O par GBPUSD fortaleceu-se após uma revisão do PIB do Reino Unido superior ao esperado. Na primeira leitura do PIB, a economia britânica registou uma expansão de 0,2% em termos trimestrais e 0,4 em termos anuais, mas a revisão sugeriu que a medida de crescimento anual foi ainda mais forte e atingiu 0,6% em termos anuais. Normalmente, dados macroeconómicos melhores do que o esperado, por exemplo, um PIB forte, apoiam o poder da moeda.

Dólar americano e inflação elevada

Os períodos de inflação mais elevada e instável em todo o mundo podem causar um pico na volatilidade cambial e na depreciação das moedas. Em tempos de incerteza económica, os investidores geralmente inclinam-se para moedas de refúgio, principalmente o dólar americano.

Por exemplo, quando a inflação nos EUA é mais elevada e o banco central dos EUA (Reserva Federal) altera a sua política para uma política monetária "hawkish", o dólar sobe normalmente. Tal como na década de 70 "inflacionista", o índice do dólar americano subiu mais de 20,0% desde os mínimos de junho de 2021 até junho de 2022.

O dólar americano é um ativo chamado de "porto seguro" devido ao forte crescimento da América durante os últimos 100 anos. Os EUA continuam a ser a maior economia do mundo. Quando a aversão ao risco entra no mercado (queda da bolsa, instabilidade financeira, etc.), a maioria dos investidores de todo o mundo regressa ao dólar americano.

O índice do dólar americano mede a força do dólar em relação a um cabaz de seis outras grandes moedas: Euro, Libra Esterlina, Iene Japonês, Franco Suíço, Dólar Canadiano e Coroa Sueca. O índice tem uma história bastante longa e foi criado em 1973. Quando o dólar fortalece, o índice sobe.

EUA - O PIB do 2º trimestre de 2023 (revisão) foi de 2% contra 1,4% previsto e 1,3% anteriormente

Neste caso, os dados do PIB dos EUA dos Serviços, melhores do que o esperado, empurraram o USDIDX (futuros do índice do dólar americano) para cima. O USDIDX subiu em 29 de junho de 2023, após uma revisão melhor do que o esperado do PIB dos EUA no segundo trimestre, que ficou em 2% contra 1,4% exp. e 1,3% anteriormente. Neste dia, após os dados do PIB, o mercado também assistiu a fortes dados de consumo dos EUA, e um número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA abaixo do esperado (239k vs 265 exp.). Os fortes dados apoiaram as expectativas de novas subidas das taxas de juro da Fed e da manutenção de uma política hawkish por mais tempo.

O que é que são CFDs de forex?

Como mencionámos, o Forex é um mercado de câmbio global e descentralizado. Os instrumentos do mercado forex CFD são conhecidos pela sua alavancagem financeira. As corretoras de Forex dão aos traders e investidores a possibilidade de utilizar contratos de futuros. As flutuações de preços relativamente grandes nos CFDs criam oportunidades, mas também um maior risco de investimento.

CFD significa "Contract for Differences" e CFD sobre divisas (forex) são apenas instrumentos financeiros. Ao investir em CFDs, não se torna proprietário de qualquer moeda que esteja a negociar, mas apenas um contrato para a sua diferença de preço. Assim, quando negoceia CFDs, está apenas a especular sobre a ação do preço - que pode sempre subir ou descer. Normalmente, os investidores ganham dinheiro e apostam na subida dos preços, mas, como traders de CFDs, pode utilizar a venda a descoberto e apostar na descida dos preços;

Uma vez que as flutuações de preços nas bolsas de divisas não são muito elevadas, a elevada alavancagem financeira proporciona aos investidores e traders uma elevada volatilidade da carteira, mesmo quando os preços estão a mudar 1% ou mesmo 0,5% durante um período de 24 horas.

Esta combinação com a alavancagem financeira pode proporcionar-lhe ganhos maiores e mais rápidos, mas também o risco de perdas é elevado. A alavancagem é um fator de risco. As flutuações de preços são ainda mais fortes quando são divulgados dados económicos ou decisões críticas, o que pode proporcionar ocasiões especiais para os traders em baixa ou em alta, que especulam com posições "curtas". Normalmente, os traders de f/x são mais activos durante as sessões, quando são divulgados dados importantes;

Durante a negociação de CFDs, por vezes, o seu tempo de reação pode ser limitado. No entanto, alguns traders gostam que as coisas no mercado aconteçam ainda mais depressa e aceitam um risco de investimento elevado. Mas não se esqueça das estratégias de proteção contra o risco, tais como ordens defensivas como stop loss, take profit e competências analíticas (análise técnica, análise de volume, conhecimentos económicos).

No final, a sua principal tarefa como trader é prever a direção futura do movimento de preços do par de moedas que está a especular. Pode ser EURUSD, GBPUSD ou menos conhecido como EURTRY ou USDPLN. Pode utilizar uma série de estratégias, desde a análise macroeconómica até às transacções especulativas, análise do volume de transacções ou análise técnica.

Importante: tenha em conta o risco e saiba que pode perder o seu dinheiro em caso de queda das moedas. Na negociação profissional, faz "parte do jogo" porque não é possível prever sempre os movimentos do mercado. O que importa é a taxa de ganhos e quanto um trader ganha, quando ganha e quanto perde se perder.

5 estratégias de gestão de risco

O mercado de divisas é um local onde a gestão do risco e a psicologia desempenham um papel fundamental. Todos os traders querem ser bem sucedidos e têm como objetivo a maior eficiência possível nas suas decisões. De seguida, descrevemos 5 fundamentos através dos quais aprenderá as bases da negociação no mercado cambial.

Não esquecer o aspeto psicológico da negociação - O mercado é uma batalha constante entre a oferta e a procura, por detrás da qual estão as emoções - a ganância e o medo. Todos os traders as experimentam durante a negociação e a capacidade de as controlar abre novas perspectivas, torna a negociação mais satisfatória e pode permitir-lhe obter resultados mais estáveis. Adquirir conhecimentos e planear as suas ações - O conhecimento é importante e pode permitir-lhe detetar oportunidades, nomeadamente através da análise de analogias e semelhanças históricas que se repetem frequentemente. Embora construir uma estratégia apenas com base em cenários repetitivos do passado não seja, por si só, um método ótimo, compreender o passado pode permitir-lhe compreender melhor o presente e influenciar a quantidade de "ideias de investimento". Manter a estratégia e aprender a adaptá-la - A estratégia é importante e deve ser um dos pontos estáveis num local volátil como o mercado. No entanto, não se pode tornar escravo dela. Os melhores traders devem ser capazes de mudar a sua estratégia se os seus pressupostos fundamentais e observações sobre a "transação" que estão a fazer mudarem. Utilizar ordens defensivas - As ordens defensivas permitem-lhe evitar o agravamento das perdas e a liquidação sob a forma de um mecanismo de "margin call". A análise do gráfico pode permitir-lhe localizar os principais pontos de suporte e resistência. É nestes locais que pode querer realizar lucros ou limitar perdas. Não tem de estar sempre a acompanhar as posições no seu computador ou aplicação móvel. Aqui pode ler mais sobre ordens defensivas como Stop Loss, Take profit e Trailing Stop. Invista quantias que não terá medo de perder - O tamanho da posição que abre em relação ao capital que possui é fundamental para sua perceção de risco. Quando a posição é demasiado grande, pode começar a cometer erros baseados na psicologia. A intensidade das emoções sentidas, como a ganância e o medo, será então maior.

A utilização dos métodos acima referidos não determina a eficácia nem fornece uma receita para a obtenção de lucros. Devido à sua suscetibilidade a muitos factores externos, como o risco geopolítico ou as alterações da política monetária, entre outros, o mercado cambial parece ser um local adequado para a realização de "cenários" especulativos. Um exemplo de cenário poderia ser uma posição curta (short) no par de divisas EURUSD, no contexto de um aperto monetário por parte da Reserva Federal, de uma inflação elevada e de preços da energia mais altos na zona euro.

Venda a descoberto

A venda a descoberto consiste em tomar posições em preços em queda - neste caso, em pares f/x em queda. Com esta posição, pode ganhar dinheiro quando os preços dos seus instrumentos CFDs abertos descem. Normalmente, os investidores perdem dinheiro quando os preços descem. No entanto, a negociação de CFDs permite-lhe negociar em todas as condições, mesmo em caso de queda de preços.

Na estratégia de "venda a descoberto", a ação dos preços é o mais importante. As descidas são normalmente mais dinâmicas e duram muito menos tempo do que o "movimento ascendente", também conhecido como mercado em alta. Pode ver como se comportaram os preços e os índices das empresas americanas em 2008, face à falência do Lehman Brothers, ou em março de 2020, durante o crash da COVID-19. No mercado cambial, pode ver-se o que aconteceu com a lira turca USDTRY, durante o outono de 2021, devido às decisões dos bancos centrais. Pode também olhar para o par EURUSD e ver como as diferentes políticas dos bancos centrais (FED vs BCE) e a geopolítica afetaram os preços, causando a queda do EURUSD em 2022, mesmo abaixo da paridade com o dólar americano.

Venda a descoberto na plataforma xStation5

Normalmente, é possível abrir uma posição curta na plataforma da mesma forma que uma posição longa. Em vez de clicar no botão verde COMPRAR, selecciona o botão vermelho VENDER.

Posição para preços em alta, a chamada "posição longa" é um botão verde COMPRAR. Posição para preços em queda, a chamada "posição curta" está sob um botão vermelho VENDER.

Ordens defensivas (Stop Loss e Take profit)

Ao negociar CFDs, é necessário ter em conta uma elevada volatilidade do preço e do resultado da posição. Ao analisar o gráfico e a situação em mudança, alguns traders decidem utilizar ordens defensivas automáticas para não terem de seguir o gráfico a toda a hora. É uma boa estratégia para a maioria dos traders profissionais, ter um Stop Loss e um Take Profit. Para saber onde colocar as ordens Stop Loss ou Take Profit, tem de começar por utilizar uma ferramenta de análise técnica, por exemplo, uma estratégia de volume. Os níveis de resistência e suporte dos preços são cruciais para a estrutura do mercado.

Stop Loss

Tal como o nome sugere, uma ordem que pára as perdas e o pode proteger contra perdas mais avultadas, a posição será fechada automaticamente quando o preço for inferior ao nível especificado. Outro tipo de ordem de paragem de perdaa é uma ordem de stop loss móvel, que segue o preço de um instrumento a uma distância definida por si. A utilização de um trailing stop loss pode permitir-lhe manter uma posição durante um período de tempo mais longo, maximizando os seus lucros e limitando o risco decorrente de um movimento súbito dos preços.

Take profit

Uma ordem Take Profit, por outro lado, permite-lhe fechar automaticamente uma posição lucrativa a um nível de preço que considere apropriado. O nível de fecho pode ser baseado, por exemplo, na análise técnica que será disponibilizada na xStation5 ou na sua própria análise da situação do mercado.

Pode encontrar mais informação sobre ordens defensivas e instruções para as definir aqui e na plataforma xStation5, no separador 'Educação', onde apresentamos vídeos instrutivos.

Risco de alavancagem financeira

A utilização da alavancagem traz consigo a possibilidade de abrir uma posição grande com um montante relativamente pequeno de capital empregue, mas também uma maior responsabilidade e risco. Ao negociar CFDs, o montante que investe para abrir uma posição é designado por margem. O montante necessário para abrir uma posição depende do instrumento (par de moedas) que está a negociar e da alavancagem atribuída ao mesmo. Eis um exemplo:

Se fosse abrir uma posição mínima de 0,01 lote (1 lote equivale a 100.000 unidades da moeda base) no par de moedas EURUSD, custar-lhe-ia aproximadamente 33 euros, porque a alavancagem disponível no par EURUSD é de 1:30, o que significa que, para abrir uma posição, precisaria de 3,33% do valor nominal da margem. Assim, abriria uma posição de EUR 1.000 (0,01 x 100.000) com uma margem de EUR 33.

É também importante que se familiarize com os termos Balanço, Saldo (valor da conta), Margem Livre e outro termo muito importante, o Nível de Margem.

O “Balanço” da conta só se altera quando deposita, retira, fecha ou abre uma posição.

“Saldo” é o montante no seu saldo mais o resultado atual nas suas posições abertas.

“Margem” é a soma das suas margens - o montante total cativo para abrir posições em CFDs.

“Margem livre” é o montante que ainda pode utilizar para abrir novas posições.

“Nível de margem” é um indicador que conta a % da sua margem. A fórmula de cálculo é dada por Saldo / Margem x 100%. Se o seu nível de margem cair abaixo de 50%, a posição será fechada automaticamente.

Se o seu saldo for de 3300 EUR e a margem numa posição em CFDs for de 33 EUR, o seu nível de margem será de 1000%.

No entanto, se o valor da sua conta for de 35 EUR e a margem for de 33 EUR, o seu nível de margem será de quase 106% (35 / 33 x 100 % = 106).

Se numa posição aberta em CFDs tiver uma perda de 18 EUR, o valor da sua conta é de apenas 17 EUR. Neste caso, o seu nível de margem será apenas de cerca de 51,5%, o que significa que pode ser acionado um mecanismo automático de defesa de paragem de margem, que fechará a sua posição para impedir mais perdas se o seu nível de margem descer abaixo dos 50%.

A existência deste mecanismo é um requisito legal e resulta dos regulamentos financeiros.

Se o nível da margem cair abaixo de 80%, receberá um Aviso de Margem, o que significa que o seu nível de margem caiu para níveis perigosos e pode resultar no encerramento da sua posição.

Se desejar manter a sua posição de CFDs aberta enquanto o Nível de Margem estiver a descer, pode simplesmente depositar fundos na sua conta, o que fará com que o Saldo (valor da conta) aumente e o Nível de Margem suba.

A informação sobre o nível atual da % do Nível de Margem é apresentada na plataforma de negociação XTB, pelo que não tem de fazer cálculos por si próprio. Nunca tem a garantia de que o montante que depositou será suficiente para cobrir as perdas e parar a possibilidade de liquidação devido a uma eventual ação negativa do preço na sua transação aberta.

Pode ler mais sobre o mecanismo de Stop Out aqui.

Importante: Lote no mercado de f/x significa 100 000 unidades de moeda. O mini-lote é de 10.000 unidades e o micro-lote significa 1000 unidades.

Alavancagem financeira

A negociação de derivados alavancados é sempre um investimento de alto risco e pode causar perdas. O rácio de alavancagem depende de cada par de moedas.

Por exemplo, na plataforma de negociação XTB, a alavancagem disponível no par EURUSD é de 1:30. Isto significa que só precisará de 3,33% do valor do contrato para abrir um contrato com uma margem para um aumento ou diminuição do preço do par de moedas. Nos pares de moedas em que a liquidez é menor, a alavancagem também é menor. A alavancagem é sempre imutável, atribuída automaticamente ao par F/X.

Um volume de 1 lote no mercado FX é igual a 100.000 unidades da moeda base. Um mini-lote de 0,1 é igual a 10.000 unidades da moeda base. Um micro lote de 0,01 é igual a 1000 unidades da moeda base. Por exemplo, para abrir uma posição de 0,1 lote em EURUSD, precisaria apenas de 333 EUR com uma alavancagem de 1:30. Para abrir 1 lote em EUR USD, precisaria de 3333 EUR, e para abrir um micro lote, precisaria de 33 EUR.

A plataforma XTB fornece ferramentas avançadas para análise técnica e ordens defensivas, graças às quais será capaz de implementar as suas próprias estratégias de negociação, acesso à pré-visualização do volume real para os principais pares de moedas como EURUSD, bem como serviço profissional ao cliente e uma interface gráfica amigável.

Pares cambiais mais populares

Na plataforma XTB, pode encontrar dezenas de pares de moedas de mercados principais (por exemplo, EURUSD, GBPUSD), secundários (por exemplo, NZDCAD, CHFJPY) e emergentes (por exemplo, USDPLN, USDTRY). O mercado cambial é conhecido pela maior alavancagem disponível, o que permite uma elevada volatilidade do investimento, mesmo com movimentos de preços relativamente pequenos.

Os pares de moedas principais e mais importantes têm um rácio de alavancagem de 1:30, enquanto as moedas menores e emergentes têm maioritariamente 1:20. A alavancagem financeira não pode ser alterada ou cancelada nos instrumentos, é permanente. Aqui pode ler mais sobre os instrumentos CFD.

PRINCIPAIS

SECUNDÁRIOS

MERCADOS EMERGENTES

Os mercados cambiais são estáticos quando o mercado está fechado. Em todas as outras alturas, é possível negociar divisas e os preços estão constantemente a flutuar. Naturalmente, a melhor altura para começar a negociar CFDs sobre divisas é durante os períodos de liquidez mais elevada, quando a volatilidade do mercado é maior. Quando há um grande volume no mercado e o volume de transacções aumenta, a volatilidade também aumenta. Isto pode ser influenciado pela publicação de notícias importantes. Pode tratar-se da divulgação de dados macroeconómicos, bem como de decisões dos bancos centrais sobre o aumento ou a diminuição das taxas de juro. Além disso, a geopolítica como guerras e conflitos crescentes ou mesmo crises diplomáticas podem afetar as taxas f/x.

Na plataforma XTB, tem acesso a notícias de mercado fornecidas pelo Departamento de Research. Aí pode encontrar as informações mais importantes, em direto, análises e até recomendações bancárias do mercado cambial. Tendo isto em conta, negociar moedas dentro da plataforma XTB pode não ser tão complicado! Lembre-se sempre do risco de alavancagem financeira e da possibilidade de perdas.

Está pronto para se aventurar no mundo da negociação de forex e desbloquear o potencial de lucro? Este guia completo irá guiá-lo através dos meandros do mercado forex, revelando os segredos de uma negociação bem sucedida e ajudando-o a navegar no complexo mundo do mercado cambial.

Destaques para os principiantes na negociação de forex

Compreender os mercados cambiais e as principais moedas é fundamental para começar a negociar em forex

A negociação de divisas não é simples: pesquise pares de divisas, mantenha-se informado sobre notícias e eventos económicos e utilize ferramentas como a análise técnica para ser bem sucedido

Utilizar estratégias de gestão do risco e compreender o panorama regulamentar para proteger os investimentos de potenciais fraudes ou práticas pouco éticas

Depois de adquirir conhecimentos e consciência do risco, a conta de negociação de forex é o passo seguinte para a negociação de forex

As transacções em Forex podem proporcionar uma vasta gama de resultados, porque os preços das moedas estão em constante flutuação

Ao utilizar instrumentos de CFD, pode não só comprar, mas também vender os preços das moedas

Tanto os investidores institucionais como as empresas de gestão de investimentos analisam os mercados de f/x

Algumas instituições dão recomendações sobre a negociação de divisas e analisam os preços das divisas

Os mercados financeiros são arriscados e a negociação de divisas pode não ser uma boa atividade para todos

Negoceie forex para prever o próximo movimento do mercado, com o risco sob controlo. Não é obrigatório negociar todos os dias, mesmo para os profissionais.

FAQ