O que são NFTs? Guia para iniciantes sobre ativos digitais

NFTs explicados: saiba como funcionam, os riscos e as oportunidades em ativos digitais.

Em 2021, três letras — NFT — conquistaram o mundo. Artistas digitais estavam a ganhar as manchetes com vendas multimilionárias, celebridades estavam a comprar avatares de desenhos animados e os investidores estavam convencidos de que essa era a nova fronteira da riqueza. Mas, alguns anos depois, o entusiasmo esfriou.

Então, o que são exatamente os NFTs (Non-Fungible Tokens)? Por que eles chamaram a atenção global e ainda são importantes para os investidores hoje? Este guia explica os fundamentos dos NFTs, como funcionam, seus riscos e oportunidades, e se merecem um lugar na sua carteira.

Pontos-chave sobre NFTs

O que é um NFT? NFT é um token não fungível, um ativo digital único armazenado na blockchain que comprova a autenticidade e a propriedade de bens digitais, como arte, música ou itens colecionáveis.

NFTs vs. cópias: Pense nos NFTs como a pintura original em comparação com milhões de impressões. O token certifica a originalidade — é aí que reside o seu valor.

Investimento em NFT para iniciantes: Embora a maioria dos NFTs tenha perdido valor desde o seu boom em 2021, eles continuam sendo um investimento especulativo que atrai traders, colecionadores e algumas empresas que estão a experimentar novos modelos de negócios.

Riscos e volatilidade: O mercado de NFTs está sujeito a quedas bruscas, fraudes e incertezas regulatórias. Os investidores devem tratá-lo como de alto risco, como capital de risco em formato digital.

Para além do hype: Os NFTs ainda impulsionam a inovação em jogos, música, desporto e até mesmo na venda de ingressos, mas o seu futuro depende da adoção, da regulamentação e da utilidade real que os utilizadores encontrarem neles.

O que são NFTs?

Um NFT (Non-Fungible Token) é um certificado digital único de propriedade armazenado na blockchain. A palavra não fungível significa que não pode ser trocado numa base um-para-um (peer-to-peer), como dinheiro ou Bitcoin.

Cada NFT é único: imagine comprar um bilhete de concerto de edição limitada que prova que é o proprietário desse lugar nessa noite. Mesmo que as pessoas copiem ou façam uma captura de ecrã do design, apenas o seu bilhete é reconhecido como original. Os NFTs funcionam da mesma forma, exceto que, em vez de papel, a prova está bloqueada no código da blockchain.

Principais características dos NFTs

Único: cada token tem o seu próprio ID e metadados.

Indivisível: não é possível dividir um NFT em partes menores (ao contrário do Bitcoin).

Transferível: podem ser comprados, vendidos ou oferecidos através de mercados.

Escassez: o valor depende frequentemente da oferta limitada.

Como funcionam os NFTs?

Os NFTs funcionam com a tecnologia blockchain, a mesma espinha dorsal digital que alimenta as criptomoedas. Mas, em vez de registar moedas, a blockchain regista quem é o proprietário de um ativo digital, seja uma obra de arte, um videoclipe ou até mesmo um imóvel virtual.

O processo geralmente consiste em três etapas:

1) Criação (Minting)

Um NFT é «criado» quando os seus detalhes — como criador, data e link para o item digital — são gravados permanentemente na blockchain.

2) Registo

A blockchain protege esse registo. Uma vez cunhado, ele não pode ser alterado ou apagado, tornando-se uma prova pública e transparente de propriedade.

3) Transferência ou venda

Quando compra um NFT, um contrato inteligente transfere automaticamente a propriedade para a sua carteira. É como um notário digital a carimbar o negócio.

A maioria dos NFTs reside na blockchain Ethereum, sendo o padrão ERC-721 o protocolo mais popular. Mas outras blockchains (como Solana, Polygon ou Tezos) também suportam ecossistemas NFT.

👉 Resumindo: os NFTs são ativos digitais com autenticidade incorporada. Para iniciantes, pense neles como itens colecionáveis atualizados para a era digital, com a blockchain como o certificado de autenticidade definitivo.

Por que os NFTs podem valer o risco

Os NFTs abriram um novo capítulo na propriedade digital. Em vez de alugar ou fazer streaming infinitamente, os utilizadores podem realmente possuir uma parte da Internet. Para os criadores, isso significa novas fontes de receita; para os colecionadores, significa valor impulsionado pela escassez.

Algumas vantagens potenciais:

Empoderamento de artistas e músicos: os NFTs permitem que os criadores vendam diretamente aos fãs, eliminando os intermediários.

Inovação nos jogos: os ativos do jogo (skins, armas, terrenos) podem ser realmente possuídos e negociados fora do jogo.

Bilhetes à prova de fraude: equipas desportivas e organizadores de eventos exploram os NFTs para coibir a falsificação de bilhetes.

Economia do metaverso: os NFTs podem se tornar a espinha dorsal da propriedade e da identidade nos mundos virtuais.

Resumindo: os NFTs podem ter perdido o brilho da bolha, mas a tecnologia por trás deles ainda resolve problemas reais.

Riscos e armadilhas a conhecer

Sejamos claros: os NFTs não são investimentos seguros. São mais como capital de risco com memes do que investimentos tradicionais.

Os principais riscos incluem:

Volatilidade: os preços podem disparar da noite para o dia — e cair com a mesma rapidez. Golpes e falsificações: nem todos os vendedores de NFT são os verdadeiros proprietários do conteúdo. Incerteza jurídica: comprar um NFT nem sempre garante direitos de propriedade intelectual. Impacto ambiental: as blockchains com alto consumo de energia suscitaram preocupações, embora os modelos mais recentes sejam mais ecológicos. Risco de liquidez: ao contrário das ações, vender um NFT pode levar semanas — ou nunca acontecer se ninguém o quiser.

Os NFTs são possíveis em Bitcoin?

À primeira vista, Bitcoin e NFTs parecem mundos à parte. A Bitcoin foi criada para dinheiro peer-to-peer, não para colecionáveis digitais. Ao contrário do Ethereum, ele não suporta nativamente contratos inteligentes ou padrões de tokens como o ERC-721. Durante anos, isso significou que os NFTs eram praticamente impossíveis no Bitcoin.

Mas a inovação mudou o panorama.

Primeiras experiências

As primeiras tentativas semelhantes a NFT começaram, na verdade, no próprio Bitcoin. Em 2012, pequenas partes de Bitcoin foram codificadas com metadados adicionais para representar a propriedade de ativos digitais ou físicos. Embora inovador, o projeto nunca alcançou a adoção generalizada porque a rede Bitcoin não foi concebida para aplicações complexas.

Ordinais Bitcoin: A Era Moderna dos NFT

Em 2023, surgiu o conceito de Bitcoin Ordinals. Este método permite aos programadores “inscrever” imagens, texto ou até pequenas aplicações diretamente em satoshis individuais (as menores unidades de Bitcoin).

Isso cria efetivamente NFTs baseados em Bitcoin, chamados de "artefatos digitais".

Coleções como Bitcoin Punks e Taproot Wizards mostraram como os NFTs poderiam existir na rede Bitcoin.

Isso impulsionou a atividade da rede, gerando debates sobre se o Bitcoin deveria permanecer como "dinheiro puro" ou abraçar casos de uso mais amplos.

Prós e contras dos NFTs de Bitcoin

Prós:

Segurança: a blockchain do Bitcoin é a mais testada e segura.

Escassez: o espaço limitado do bloco significa que os NFTs aqui parecem mais exclusivos.

Contras

Custos mais elevados: as taxas de transação podem aumentar com a atividade dos Ordinals.

Controvérsia: os puristas argumentam que os NFTs «entopem» a rede e distraem da missão principal do Bitcoin.

Funcionalidade limitada em comparação com os ecossistemas Ethereum ou Solana.

Perspetiva do investidor

Os NFTs de Bitcoin (via Ordinals) ainda são um nicho, mas destacam como mesmo a blockchain mais antiga pode evoluir. Embora a Ethereum continue a ser a plataforma NFT dominante, a entrada da Bitcoin criou uma nova categoria premium: NFTs cunhados na blockchain mais segura e descentralizada do mundo.

Quais grandes criptomoedas podem ganhar destaque graças aos NFTs

Embora os NFTs sejam ativos por direito próprio, o seu sucesso depende muito das blockchains que os hospedam. A procura pela cunhagem, negociação e armazenamento de NFTs já impulsionou várias criptomoedas, e pode continuar a moldar quais moedas digitais ganharão força no futuro.

Ethereum (ETH): o pioneiro e líder de mercado

A Ethereum é o berço dos NFTs, graças ao seu padrão de token ERC-721. A maioria das coleções iniciais — de CryptoPunks a Bored Ape Yacht Club — foi criada aqui.

Pontos fortes: enorme comunidade de programadores, segurança e liquidez.

Pontos fracos: taxas mais altas (custos de gás) em comparação com os concorrentes.

Ainda assim, à medida que o Ethereum faz a transição para Proof of Stake e soluções de escalabilidade, continua a ser o principal centro de NFT.

Solana (SOL): rápido e de baixo custo

A Solana tornou-se uma forte concorrente ao oferecer transações mais rápidas com taxas quase nulas, uma grande vantagem para os negociantes de NFT que não querem pagar US$ 50 por cunhagem.

Mercados populares de NFT, como o Magic Eden, cresceram na Solana.

A sua escalabilidade torna-a atraente para NFTs de jogos e projetos de metaverso.

A velocidade e a relação custo-benefício da Solana tornaram-na uma séria concorrente ao trono da Ethereum em NFTs.

Binance Coin (BNB): com tecnologia da BNB Chain

A BNB Chain (anteriormente Binance Smart Chain) também conquistou um nicho no mercado de NFT. Ela oferece taxas mais baixas do que a Ethereum e aproveita a enorme base de utilizadores globais da Binance.

Plataformas como a Binance NFT Marketplace facilitam o início para investidores de varejo.

O seu ecossistema beneficia da credibilidade e do alcance da Binance.

A integração da BNB numa das maiores bolsas dá-lhe uma vantagem única para a adoção generalizada.

Polygon (MATIC): A queridinha da Ethereum Layer-2

A Polygon não é uma concorrente direta da Ethereum, é uma solução de escalabilidade. Ao reduzir as taxas e acelerar as transações, atraiu grandes marcas como a Disney, a Adidas e a Starbucks para lançar projetos NFT.

Combina a segurança da Ethereum com custos mais baixos.

Posicionada como uma plataforma NFT favorável às empresas.

Flow (FLOW): criado para NFTs desde o início

Criado pela Dapper Labs, a empresa por trás do NBA Top Shot, o Flow foi projetado especificamente para NFTs e colecionáveis digitais.

O seu foco de nicho torna-a atraente para desporto, entretenimento e jogos.

Apoiado por grandes marcas e atletas.

Perspetiva do investidor

Os NFTs não se limitam apenas a obras de arte, eles dizem respeito à adoção da blockchain em grande escala. Quando um novo projeto NFT explode em popularidade, a criptomoeda subjacente geralmente se beneficia de maiores volumes de transações, crescimento da comunidade e visibilidade.

Para os investidores, isso significa que Ethereum, Solana, BNB, Polygon e Flow (além de outras blockchains compatíveis com NFT) podem ter aumentos periódicos na procura quando os NFTs voltam a ser destaque.

Quem pode querer considerar os NFTs?

Os NFTs podem ser atraentes para:

💡 Investidores curiosos por tecnologia que desejam experimentar inovações em blockchain.

🎨 Colecionadores atraídos por arte digital, memorabilia desportiva ou jogos.

🏴‍☠️ Especuladores de alto risco que os procuram (ou ativos relacionados) para ganhos de curto prazo.

Os NFTs não são ideais para:

Investidores conservadores que buscam estabilidade.

Qualquer pessoa que invista dinheiro que não pode perder.

Pessoas que assumem que os NFTs garantem valor a longo prazo.

Quando faz sentido?

O timing é complicado. A mania de 2021 já passou há muito tempo, mas isso não é necessariamente mau. Entrar agora significa:

Os preços estão muito mais baixos, reduzindo o risco de entrada.

O foco mudou da especulação para a utilidade e a experimentação.

A regulamentação e as normas estão a melhorar lentamente.

Dito isso, os NFTs devem ser tratados como um pequeno investimento satélite, não como um ativo central da carteira. Pense neles como plantar sementes exóticas, algumas podem nunca brotar, mas uma pode crescer e se tornar uma árvore gigante.

Os usos reais dos NFTs além dos itens colecionáveis

Os NFTs costumam ser notícia por causa de obras de arte caras ou avatares de desenhos animados, mas o seu potencial é muito mais profundo. À medida que a tecnologia amadurece, as indústrias estão a experimentar maneiras de usar os NFTs como ferramentas de autenticação, propriedade e transparência.

Indústria musical: ligação direta entre artistas e fãs

Os NFTs estão a criar novas formas de os músicos rentabilizarem o seu trabalho. Em vez de dependerem de editoras discográficas ou plataformas de streaming, os artistas podem vender faixas exclusivas, experiências VIP ou álbuns de edição limitada diretamente aos seus fãs. Bandas como os Kings of Leon lançaram álbuns inteiros como NFTs, onde os compradores receberam não só música digital, mas também vantagens como bilhetes para concertos e merchandise especial.

Por que isso é importante para os investidores

O mercado de NFTs musicais pode tornar-se um nicho sustentável, especialmente à medida que os artistas buscam independência e os fãs anseiam por uma interação mais próxima. Para os investidores, esses ativos podem oferecer exposição a uma nova economia criativa, embora os riscos permaneçam em torno dos direitos autorais e da demanda de longo prazo.

🎮 Jogos e economias virtuais

A indústria dos jogos é uma das mais adequadas para os NFTs. Os jogadores estão habituados a pagar por skins, armas ou personagens — mas, na maioria dos jogos, eles não são realmente donos desses itens. Os NFTs mudam isso ao conceder a verdadeira propriedade, o que significa que os jogadores podem comprar, vender ou trocar itens fora do jogo.

A conexão com o metaverso

Os NFTs também sustentam a visão do metaverso — mundos virtuais onde os utilizadores possuem terrenos, roupas para avatares ou negócios digitais. Embora o entusiasmo pelo metaverso tenha arrefecido, a lógica permanece: os NFTs fornecem a base para os direitos de propriedade nas economias virtuais.

🎟️ Desporto e entretenimento

De vídeos com os melhores momentos do basquetebol a bilhetes de futebol, as organizações desportivas adotaram os NFTs como uma forma de envolver os fãs. O NBA Top Shot, por exemplo, transformou jogadas memoráveis em colecionáveis digitais, enquanto os principais clubes de futebol experimentaram tokens para fãs baseados em NFTs.

Bilhetes mais seguros com NFTs

Outro caso de uso poderoso é a prevenção de fraudes na venda de ingressos para eventos. Os NFTs podem servir como ingressos invioláveis e rastreáveis, protegendo tanto os organizadores quanto os fãs contra golpes.

🎬 Cinema, moda e propriedade intelectual

Grandes marcas também estão a explorar os NFTs. A Disney experimentou lançar colecionáveis digitais ligados a filmes clássicos, enquanto casas de moda de luxo testam roupas e acessórios ligados a NFTs. Esses projetos criam novas fontes de receita e ajudam as empresas a interagir com públicos mais jovens e nativos digitais.

Resumo