Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 75% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
IQQP.DE

IQQP.DE - ETFs*

iShares European Property Yield UCITS (Dist, EUR)
SOBRE OS INSTRUMENTOS

Invista em CFDs sobre IQQP.DE

iShares European Property Yield UCITS (Dist, EUR)
FAQ

Tem dúvidas?

Os CFDs sobre ETFs (Exchange-Traded Fund) são um derivado financeiro que permite aos investidores especular sobre o movimento do preço de um determinado ETF sem realmente possuí-lo. Os CFDs sobre ETFs monitorizam o preço do ETF subjacente, permitindo que os investidores negoceiem na diferença entre o preço de abertura e fecho. O investidor não possui o ETF, mas, em vez disso, celebra um contrato com a corretora para pagar ou receber a diferença de preço com base na direção da sua negociação.

A negociação de fundos negociados em bolsa (ETFs) usando CFDs oferece aos investidores flexibilidade e acesso a uma ampla gama de mercados globais e classes de ativos. Com a negociação de CFDs sobre ETFs, os investidores podem especular sobre os movimentos do mercado em qualquer direção, comprando para lucrar com movimentos de preços ascendentes ou vendendo para lucrar com movimentos descendentes. Além disso, os CFDs oferecem a possibilidade de negociar usando alavancagem financeira, o que significa que os traders podem aceder a posições maiores do que seriam capazes apenas com o seu próprio capital, ampliando os lucros potenciais, mas também ampliando as potenciais perdas. No entanto, a negociação de CFDs sobre ETFs também traz riscos significativos dos quais os traders precisam estar cientes. O mercado de CFDs sobre ETFs pode estar sujeito a flutuações de preço significativas, que podem resultar em perdas rápidas e substanciais se não forem geridas adequadamente. Além disso, a capacidade de negociar com margem pode ser uma faca de dois gumes, pois pode ampliar os lucros potenciais, mas também aumentar as potenciais perdas.

A alavancagem é uma característica na negociação de CFDs sobre ETFs que permite aos investidores fazer transações por valores muito superiores ao capital realmente investido. Multiplica o poder de compra do capital depositado na Margem, permitindo realizar transações superiores ao valor do depósito. Pode potencialmente aumentar os retornos de um investimento, mas também pode aumentar o risco de perda se o investimento não tiver o desempenho esperado.

Sim, pode vender ETFs a descoberto usando CFDs. Os Contratos por Diferença permitem que especule sobre os preços em alta e em queda, comprando ETFs quando espera que aumentem o seu valor, ou vendendo a descoberto ETFs se esperar que diminuam o seu valor.
