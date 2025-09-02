Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
SPEX.UK

SPEX.UK - ETFs*

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (Acc, GBp)
O desempenho passado ou as previsões futuras não constituem um indicador fiável do desempenho futuro.
Invista em SPEX.UK com ZERO comissões

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (Acc, GBp)
1 GBP
🔴 Melhores pares de FX para Setembro

2 de setembro de 2025

Resumo do dia: Ouro dispara 1.5% e atinge...

2 de setembro de 2025

Café corrige 2% 📌

2 de setembro de 2025
Como investir em ETF na XTB?

O que fazer quando o mercado accionista desvaloriza - Guia de um investidor inteligente

ETFs vs Ações: O Guia Essencial

Como controlar as emoções quando se investe dinheiro?

Um Exchange-Traded Fund (ETF) é um tipo de instrumento de investimento que detém uma coleção de ativos, como ações, títulos, matérias-primas, etc. e acompanha o desempenho de um determinado índice ou setor de mercado. Os ETFs são negociados nas bolsas de valores, assim como as ações.

Para comprar ETFs, irá precisar de abrir uma conta numa corretora, fazer uma pesquisa e selecionar ETFs que se alinhem com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco. É melhor que os iniciantes procurem por formação e obtenham um conhecimento adequado antes de começar a investir.

É possível perder dinheiro em ETFs, como em qualquer investimento. O valor de um ETF pode diminuir, pois o preço das ações do ETF pode ser afetado pelas condições do mercado e pelo sentimento dos investidores.

Sim, pode investir em ETFs por conta própria. Estes são negociados nas bolsas de valores, assim como as ações, e podem ser comprados e vendidos recorrendo a uma corretora.

Existem muitas plataformas que oferecem negociação de ETFs, e a melhor plataforma para si irá depender das suas necessidades e circunstâncias individuais. Alguns fatores a serem considerados ao escolher uma plataforma para negociação de ETFs incluem a variedade de ETFs disponíveis, taxas e comissões, facilidade de uso e recursos adicionais.

