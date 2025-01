100 aktov Trumpa: Zoznam výkonných smerníc podpísaných 47. prezidentom USA 🖋️📄

Prvý deň prezidentovania Donalda Trumpa sa niesol výlučne v znamení slávnostných udalostí. Podľa denníka The New York Times 47. prezident USA podpísal v deň inaugurácie „takmer 100 výkonných nariadení“, ktoré slúžili ako prvý krok pri realizácii jeho predvolebných sľubov v oblasti hospodárstva, domácej politiky a dokonca aj TikToku.

Ako Trump zdôraznil vo svojom prejave, nová administratíva „okamžite obnoví integritu, kompetentnosť a lojalitu americkej vlády“, pričom hlavnou témou prezidentského obdobia je „Amerika na prvom mieste“.

Niektoré z podpísaných smerníc priamo rušia zmeny, ktoré zaviedla odchádzajúca administratíva Joea Bidena, ako napríklad zrušenie takzvaného Klimatického zboru, ktorý pracoval na prevencii klimatických zmien. Trump tiež nariadil prehodnotiť jeden z najvýznamnejších Bidenových ekonomických zákonov, zákon o znížení inflácie.

Prekvapujúcim aspektom bola Trumpova pomerne krátka zmienka o clách. Zatiaľ čo sa priamo venoval 25 % clám na tovar z Mexika a Kanady, Čína, ktorá bola počas kampane hlavnou témou, v explicitných vyhláseniach výrazne absentovala.

Nižšie uvádzame zoznam najdôležitejších aktov podpísaných v deň inaugurácie:

Obchod a hospodárstvo

Ministerstvo pre efektívnosť verejnej správy (DOGE): Vytvorenie nového oddelenia pod vedením Elona Muska s cieľom zlepšiť efektívnosť vlády.

Vytvorenie nového oddelenia pod vedením Elona Muska s cieľom zlepšiť efektívnosť vlády. Preskúmanie colných sadzieb: Oznámenie plánov na preskúmanie obchodných vzťahov USA s Čínou, Kanadou a Mexikom, pričom do 1. februára by sa na Mexiko a Kanadu mohli vzťahovať clá až do výšky 25 %. Cieľom týchto opatrení je chrániť amerických pracovníkov a záujmy.

Oznámenie plánov na preskúmanie obchodných vzťahov USA s Čínou, Kanadou a Mexikom, pričom do 1. februára by sa na Mexiko a Kanadu mohli vzťahovať clá až do výšky 25 %. Cieľom týchto opatrení je chrániť amerických pracovníkov a záujmy. Úrad ministerstva financií: Navrhol nový úrad na výber ciel, čím by sa daňové zaťaženie presunulo z občanov USA na zahraničné subjekty. Trump to označil za stratégiu na získanie významných príjmov z medzinárodných zdrojov.

Navrhol nový úrad na výber ciel, čím by sa daňové zaťaženie presunulo z občanov USA na zahraničné subjekty. Trump to označil za stratégiu na získanie významných príjmov z medzinárodných zdrojov. Zákaz TikTok dočasne pozastavený: Trump udelil spoločnosti TikTok 75-dňové predĺženie lehoty na rokovania o riešení problémov národnej bezpečnosti USA, čím odložil presadzovanie zákazu.

Trump udelil spoločnosti TikTok 75-dňové predĺženie lehoty na rokovania o riešení problémov národnej bezpečnosti USA, čím odložil presadzovanie zákazu. Mimoriadna situácia v oblasti inflácie: Trump nariadil federálnym agentúram, aby zrušili politiky súvisiace s klímou, ktoré sú vnímané ako zvyšujúce ceny energií, s cieľom znížiť náklady na bývanie a zdravotnú starostlivosť.

Kanadský dolár je dnes jednou z najslabších mien. CAD stráca pôdu pod nohami v dôsledku potenciálnych amerických ciel, ktoré môžu byť zavedené v priebehu nasledujúcich 10 dní. Stojí však za zmienku, že napriek dnešným dynamickým ziskom na páre USDCAD kurz len obnovuje straty zo včerajška, ktoré boli dôsledkom prudkého oslabenia amerického dolára. (Zdroj: xStation5)

Milosti

Trump 6. januára udelil úplné milosti približne 1 500 osobám zapojeným do udalostí v Kapitole a 14 ďalším osobám zmiernil tresty.

Imigrácia

Výnimočný stav na hraniciach: Trump vyhlásil výnimočný stav na južnej hranici, nasadil vojenské sily a obnovil projekt výstavby múru na americko-mexickej hranici.

Trump vyhlásil výnimočný stav na južnej hranici, nasadil vojenské sily a obnovil projekt výstavby múru na americko-mexickej hranici. Deportácie: Rozšíril právomoci na presadzovanie práva s cieľom začať hromadné deportácie osôb považovaných za „zločincov“.

Rozšíril právomoci na presadzovanie práva s cieľom začať hromadné deportácie osôb považovaných za „zločincov“. Koniec rodného občianstva: Vydal príkaz na zrušenie automatického udeľovania občianstva deťom, ktoré sa narodili osobám s nelegálnym alebo dočasným pobytom vrátane turistov a držiteľov víz.

Vydal príkaz na zrušenie automatického udeľovania občianstva deťom, ktoré sa narodili osobám s nelegálnym alebo dočasným pobytom vrátane turistov a držiteľov víz. Preskúmanie azylovej politiky: Pozastavil presídľovanie utečencov na šesť mesiacov, ukončil politiku „chyť a pusť“ a obnovil politiku „zostať v Mexiku“, ktorá od žiadateľov o azyl vyžaduje, aby čakali v Mexiku na súdne pojednávania.

Pozastavil presídľovanie utečencov na šesť mesiacov, ukončil politiku „chyť a pusť“ a obnovil politiku „zostať v Mexiku“, ktorá od žiadateľov o azyl vyžaduje, aby čakali v Mexiku na súdne pojednávania. Trest smrti pre nelegálnych prisťahovalcov: Nariadil ministerstvu spravodlivosti, aby požadovalo trest smrti pre nelegálnych prisťahovalcov usvedčených zo zmrzačenia alebo vraždy Američanov.

Nariadil ministerstvu spravodlivosti, aby požadovalo trest smrti pre nelegálnych prisťahovalcov usvedčených zo zmrzačenia alebo vraždy Američanov. Kartely a gangy označené za teroristické organizácie: Vyhlásil MS-13, Tren de Aragua a mexické drogové kartely za zahraničné teroristické organizácie, čím umožnil urýchlené deportácie podľa zákona o nepriateľských cudzincoch.

Energetika a klíma

Odstúpenie od Parížskej dohody: Obnovil proces odstúpenia od Parížskej dohody o klíme z roku 2015, ktorý si vyžaduje rok trvajúci postup.

Obnovil proces odstúpenia od Parížskej dohody o klíme z roku 2015, ktorý si vyžaduje rok trvajúci postup. Zvýšenie domácej výroby energie: Využil mimoriadne právomoci na preskúmanie a zrušenie klimatických predpisov, ktoré sa považujú za zaťažujúce výrobu energie.

Využil mimoriadne právomoci na preskúmanie a zrušenie klimatických predpisov, ktoré sa považujú za zaťažujúce výrobu energie. Rozšírenie ťažby ropy a zemného plynu: Otvoril nové oblasti vrátane pobrežných oblastí a Aljašky na prieskum. Trump sa tiež zaviazal doplniť strategické ropné rezervy na plnú kapacitu.

Otvoril nové oblasti vrátane pobrežných oblastí a Aljašky na prieskum. Trump sa tiež zaviazal doplniť strategické ropné rezervy na plnú kapacitu. Obmedzenia veterných fariem: Obmedzenia pre veterné farmy: zastavil sprístupňovanie nových pozemkov pre investície do veterných fariem s odvolaním sa na ich vplyv na prírodnú krajinu a obmedzený prínos pre spotrebiteľov.

Obmedzenia pre veterné farmy: zastavil sprístupňovanie nových pozemkov pre investície do veterných fariem s odvolaním sa na ich vplyv na prírodnú krajinu a obmedzený prínos pre spotrebiteľov. Zmeny v oblasti elektrických vozidiel: Zrušil dotácie a regulačné výnimky na podporu elektrických vozidiel a namiesto toho sa zameral na autá s benzínovým pohonom.

Zrušil dotácie a regulačné výnimky na podporu elektrických vozidiel a namiesto toho sa zameral na autá s benzínovým pohonom. Prerozdeľovanie vody v Kalifornii: Obnovila snahy o presmerovanie vody zo severnej Kalifornie k poľnohospodárom v centrálnom údolí, čím sa znížila ochrana ohrozených druhov.

Rodová a kultúrna politika

Biologická rodová politika: Oznámil oficiálnu politiku USA, ktorá uznáva len dve pohlavia (mužské a ženské) a nariaďuje, aby vládne dokumenty odrážali tieto definície.

Oznámil oficiálnu politiku USA, ktorá uznáva len dve pohlavia (mužské a ženské) a nariaďuje, aby vládne dokumenty odrážali tieto definície. Odstránenie iniciatív DEI: Ukončenie iniciatív v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI) vo federálnych agentúrach a vojenských operáciách s odvolaním sa na zameranie na riadenie založené na zásluhách a vyhýbanie sa „radikálnym politickým teóriám“.

Národná bezpečnosť

Obnovenie činnosti odporcov očkovania: Nariadil obnovenie služobného pomeru s náhradou mzdy pre vojenský personál prepustený za odmietnutie očkovania proti COVID-19.

Nariadil obnovenie služobného pomeru s náhradou mzdy pre vojenský personál prepustený za odmietnutie očkovania proti COVID-19. Vystúpenie z WHO: Podpísal príkaz o vystúpení USA zo Svetovej zdravotníckej organizácie po predchádzajúcej kritike tejto inštitúcie.

Federálna pracovná sila

Mandát na návrat do kancelárie : nariadil federálnym zamestnancom, aby sa vrátili k práci v kancelárii a ukončili prácu na diaľku.

: nariadil federálnym zamestnancom, aby sa vrátili k práci v kancelárii a ukončili prácu na diaľku. Zmrazenie prijímania zamestnancov na federálnej úrovni: Zaviedol zmrazenie prijímania zamestnancov na nevojenské federálne pozície s výnimkou úloh súvisiacich s presadzovaním imigračného práva a národnou bezpečnosťou.

Zaviedol zmrazenie prijímania zamestnancov na nevojenské federálne pozície s výnimkou úloh súvisiacich s presadzovaním imigračného práva a národnou bezpečnosťou. Zmrazenie predpisov: Pozastavil všetky nové regulačné opatrenia, aby ich mohla preskúmať nastupujúca administratíva.

Kryptomeny

Bitcoin bol nepriamo jedným z porazených včerajšej inaugurácie. Napriek špekuláciám o strategických rezervách Donald Trump kryptomeny ani raz nespomenul. V dôsledku toho Bitcoin vymazal takmer všetky pondelkové zisky.





Na druhej strane, počas inaugurácie spoločnosť World Liberty Financial (WLD), ktorá je prepojená s Donaldom Trumpom, investovala viac ako 100 miliónov USD do rôznych projektov DeFi, vrátane 47 miliónov USD do Etherea a Bitcoinu. Okrem toho počas víkendu spoločnosť WLD investovala ďalších 50 miliónov USD do Etherea. To naznačuje, že napriek tomu, že to vo svojom prejave výslovne nepotvrdil, Donald Trump naďalej podporuje rozvoj trhu s kryptomenami. (Zdroj: xStation5)