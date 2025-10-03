3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (03.10.2025)

- Americký vládny shutdown nezastavil Wall Street, hlavné indexy pokračujú v raste a Nasdaq 100 dosahuje nové historické maximá.
- Momentum v technologickom sektore je ťahané umelou inteligenciou, pričom dodatočný impulz prinášajú partnerstvá v dodávateľskom reťazci a špekulácie o možnom IPO spoločnosti OpenAI.
- Sezóna výsledkov sa začína a prvé čísla, ako napríklad PepsiCo na Nasdaqu, nastavujú tón pre nasledujúce týždne.
- Zlato tento rok silno posilnilo, získalo takmer 50 %, podporené geopolitickým napätím, neistotou ohľadom politiky Fedu a dopadmi shutdownu.
- Kľúčovými udalosťami pre zlato budú zverejnenie zápisu zo zasadnutia FOMC budúcu stredu a americké dáta o spotrebiteľskej dôvere v piatok.
- Politické zmeny v Japonsku a možnosť zvýšenia sadzieb Bank of Japan – aktuálne oceňovaná s viac než 50 % pravdepodobnosťou pre október – zvyšujú volatilitu páru USDJPY.
- Japonské makroekonomické štatistiky, vrátane spotrebiteľských výdavkov a inflácie cien výrobcov, spolu so zápisom Fedu budú kľúčové pre smerovanie menového trhu v budúcom týždni.
Americký vládny shutdown sa teraz stal realitou, hoci história ukazuje, že takéto udalosti len zriedkavo predstavujú vážnu prekážku pre americké akcie. Ani tentoraz to nie je inak: hlavné indexy Wall Street pokračujú v raste a dosahujú nové rekordné maximá. Shutdown však obmedzuje tok ekonomických dát, čo znižuje prehľad o stave americkej ekonomiky. To však neznamená nedostatok udalostí s potenciálom hýbať trhom: sezóna výsledkov postupne začína a budúcu stredu pritiahne pozornosť investorov zverejnenie najnovšieho zápisu FOMC. V tomto kontexte sa budúci týždeň sústredí najmä na trhy US100, GOLD a USDJPY.
US100
Federálny shutdown neochladil apetit investorov po amerických akciách. Futures na Nasdaq 100 (US100) už prelomili hranicu 25 000 bodov a predĺžili tak najdlhšiu rastovú sériu od júna. Zisky naprieč indexmi, najmä v technológiách, podporujú pokračujúce správy o spolupráci v rámci dodávateľského reťazca umelej inteligencie. Zaujímavosťou je, že OpenAI sa teraz stala najhodnotnejšou súkromnou firmou na svete s odhadovanou valuáciou 500 miliárd USD. Špekulácie o možnom IPO pretrvávajú, zatiaľ čo obchodovanie s akciami súkromných spoločností čoraz viac umožňuje blockchain. Súčasne začína výsledková sezóna. Hoci PepsiCo nemožno nazvať technologickou firmou, je zalistovaná na Nasdaqu a jej výsledky nastavia prvý tón.
GOLD
Shutdown vlády, neistota ohľadom budúcej politiky Fedu a rastúce geopolitické napätie sú hlavnými faktormi prudkého rastu zlata. Tento kov tento rok pridal už takmer 50 % a mnohí analytici naznačujú, že dosiahnutie 4 000 USD za uncu je len otázkou času. Pre obchodníkov so zlatom bude hlavnou udalosťou budúci týždeň stredajšie zverejnenie zápisu FOMC. V piatok sa pozornosť zameria aj na americké dáta o spotrebiteľskej dôvere od University of Michigan.
USDJPY
Politické zmeny v Japonsku obvykle menové trhy nevítajú pozitívne. Nový líder LDP čelí náročnej úlohe obnoviť obraz oslabenej strany a výsledky víkendových straníckych volieb sa už odrážajú na finančných trhoch. V poslednom období sa objavilo niekoľko signálov, že Bank of Japan sa pripravuje na zvýšenie sadzieb, pričom pravdepodobnosť takéhoto kroku do konca októbra je aktuálne oceňovaná nad 50 %. V nadchádzajúcom týždni budú kľúčové údaje o spotrebiteľských výdavkoch v utorok a inflácii cien výrobcov v piatok. V stredu bude zároveň zásadné aj zverejnenie zápisu FOMC, ktoré môže naznačiť, či je Fed pripravený dodať ďalšie zníženie sadzieb v USA do konca mesiaca.
