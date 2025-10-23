US Open: Zmiešaný sentiment na Wall Street 📊 IBM klesá, Honeywell rastie o 7 %

- US100 mierne klesá po otvorení amerického trhu
- Akcie spoločností Tesla a IBM oslabujú po výsledkoch, zatiaľ čo Dow Inc. a Honeywell rastú.
- Intel zverejní výsledky po uzavretí amerického trhu.
Sentiment na Wall Street bol pri otvorení americkej obchodnej seansy zmiešaný. K 17. októbru malo približne 12 % spoločností z indexu S&P 500 zverejnené výsledky za tretí štvrťrok. Impozantných 86 % z nich prekonalo očakávania analytikov na úrovni zisku na akciu (EPS) – miera, ktorá je vyššia než päťročný priemer (78 %) aj desaťročný priemer (75 %).
Priemerné prekonanie odhadov však dosiahlo len 5,9 %, čo je pod päťročným priemerom 8,4 %.
Celkový rast ziskov (k 17. októbru), ktorý zahŕňa už zverejnené výsledky aj odhady pre nezverejnené firmy, aktuálne predstavuje 8,5 %, oproti 7,7 % minulý týždeň a 7,9 % ku koncu septembra, podľa údajov FactSet Research Systems.
Index US100 bojuje s udržaním nad hranicou 25 000 bodov. V strednodobom horizonte môže znovu otestovať 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50, oranžová línia), najmä ak býci nedokážu presvedčivo preraziť túto psychologicky dôležitú hranicu.
Dnes po uzavretí amerického trhu zverejní výsledky spoločnosť Intel (INTC.US).
Zdroj: xStation5
Tesla otvorila obchodnú seansu s poklesom o takmer 3 %.
Zdroj: xStation5
Priemyselný gigant Honeywell profitoval zo silných kvartálnych výsledkov – akcie sa vrátili nad 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA200, červená línia) a pokúsili sa zvrátiť strednodobý klesajúci trend.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Tesla (TSLA.US) klesla o 3,5 % po tom, čo zisk prudko poklesol napriek rekordnému počtu predaných vozidiel.
- Dow Inc. (DOW.US) vzrástla o 6 %, keď americká chemická spoločnosť prekonala odhady prevádzkového EBITDA za 3. štvrťrok.
- Honeywell (HON.US) si pripísal 4 % vďaka lepšiemu než očakávanému upravenému zisku na akciu (EPS).
- IBM (IBM.US) oslabila o 7 %, keďže tržby v kľúčových softvérových segmentoch – vrátane divízie Red Hat – zaostali za očakávaniami.
- Las Vegas Sands (LVS.US) posilnila o 5 % po zverejnení zisku na akciu za 3Q nad odhadmi analytikov.
- LendingClub (LC.US) vyskočil o 11 % po optimistickom výhľade objemu úverov na 4Q; zároveň JPMorgan zvýšil odporúčanie na akciu na „overweight“.
- Moderna (MRNA.US) klesla o 4 %, keď jej vakcína proti cytomegalovírusu nesplnila hlavný cieľ v pokročilej fáze klinických testov.
- Molina Healthcare (MOH.US) sa prepadla o 18 % po znížení celoročného ziskového výhľadu v dôsledku vyšších nákladov na zdravotnú starostlivosť naprieč všetkými segmentmi.
- T-Mobile US (TMUS.US) oslabil o 1 % po zverejnení výsledkov za 3. štvrťrok.
- Tractor Supply (TSCO.US) klesol o 3 % po zúžení celoročného výhľadu tržieb, pričom stredná hodnota sa priblížila dolnej hranici predchádzajúceho rozpätia.
- Ribbon Communications (RBBN.US) sa prepadol o 14 % po slabom zisku za 3Q a slabom výhľade tržieb na 4Q.
- Ventyx Biosciences (VTYX.US) vyletela o 105 % po zverejnení výsledkov stredne pokročilého klinického testu, ktorý ukázal výrazné zníženie kardiovaskulárnych rizikových faktorov u obéznych pacientov.
Nvidia v konsolidácii
Americké akciové indexy vstúpili do fázy konsolidácie, čo presne odráža vývoj cien akcií spoločnosti Nvidia, ktoré sa aktuálne obchodujú okolo 50-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA50, oranžová línia).
Zdroj: xStation5
