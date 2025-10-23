Akcia týždňa – Merck & Co Inc (23.10.2025)

- Spoločnosť vykazuje finančnú stabilitu a vysokú prevádzkovú efektívnosť a jej výsledky potvrdzujú odolnosť jej obchodného modelu aj počas spomalenia trhu.
- Súčasné kotácie sa nachádzajú v konsolidačnej fáze a trhové ocenenie zostáva opatrné vzhľadom na fundamentálny potenciál, čo môže naznačovať priestor na zlepšenie v strednodobom horizonte.
- Spoločnosť vykazuje finančnú stabilitu a vysokú prevádzkovú efektívnosť a jej výsledky potvrdzujú odolnosť jej obchodného modelu aj počas spomalenia trhu.
- Súčasné kotácie sa nachádzajú v konsolidačnej fáze a trhové ocenenie zostáva opatrné vzhľadom na fundamentálny potenciál, čo môže naznačovať priestor na zlepšenie v strednodobom horizonte.
Od začiatku roka akcie spoločnosti Merck & Company Inc. stratili na hodnote, napriek tomu, že fundamenty spoločnosti zostali silné a stabilné. Precenil trh riziká, alebo sa investorom naskytla jedinečná príležitosť na nákup podhodnotených aktív vo farmaceutickom sektore? Stojí za to zdôrazniť, že farmaceutické spoločnosti sú často považované za defenzívne, pretože investori majú tendenciu alokovať do nich kapitál počas hospodárskeho spomalenia, keď hľadajú bezpečné útočisko. V tejto analýze preskúmame kľúčové trendy na trhu, finančné výsledky a rozvojovú stratégiu spoločnosti Merck, aby sme posúdili, či si tento farmaceutický gigant zaslúži vyššie ocenenie.
Spoločnosť Merck & Company Inc. v kontexte globálneho farmaceutického trhu
Spoločnosť Merck & Company Inc. je jedným z najdôležitejších hráčov na globálnom farmaceutickom trhu. Spoločnosť, ktorá je mimo Spojených štátov a Kanady známa pod názvom MSD, vyvíja inovatívne lieky, vakcíny a biologické terapie, ktoré menia medicínu. Jej vlajkový produkt, Keytruda, je skutočným prelomom v liečbe rakoviny a kľúčovým motorom rastu spoločnosti.
Farmaceutický trh v roku 2025 má hodnotu približne 1,77 bilióna dolárov a predpokladá sa, že v priebehu nasledujúceho desaťročia porastie na 3,03 bilióna dolárov. Tento impozantný rast je poháňaný tromi silnými trendmi. Po prvé, svetová populácia stárne a rastúci počet seniorov zvyšuje dopyt po moderných liekoch proti chronickým ochoreniam. Po druhé, zvyšuje sa výskyt ochorení, ako je cukrovka a rakovina, čo otvára obrovské možnosti pre inovácie. Po tretie, rozvoj biotechnológií a umelej inteligencie umožňuje zavádzanie čoraz účinnejších a personalizovanejších terapií.
Merck ťaží predovšetkým z dvoch megatrendov, ktoré dlhodobo ovplyvňujú farmaceutický trh. Po prvé, starnutie obyvateľstva: počet ľudí nad 65 rokov rastie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. To znamená vyšší dopyt po liekoch, ktoré pomáhajú liečiť chronické ochorenia, ako je cukrovka, srdcové choroby a rakovina. Po druhé, výskyt rakoviny sa z roka na rok zvyšuje. Je to výsledkom viacerých faktorov, medzi ktoré patrí životný štýl, znečistenie životného prostredia, zdokonalené diagnostické metódy umožňujúce včasnejšiu detekciu ochorení, ako aj genetické a demografické faktory.
Toto je ideálna situácia pre spoločnosť Merck. Portfólio spoločnosti zahŕňa silné onkologické terapie, vrátane lieku Keytruda, ktoré reagujú na tieto potreby a môžu výrazne profitovať z rastúceho trhu. V kombinácii s inováciami a modernými výskumnými technológiami je spoločnosť Merck v dobrej pozícii, aby využila tieto trendy a rástla rýchlejšie ako trh.
Okrem lieku Keytruda ponúka spoločnosť HPV vakcíny, pokrokové lieky na cukrovku a liečby v oblasti infekčných chorôb a imunitného systému. Merck neustále investuje do vedeckého výskumu a využíva potenciál umelej inteligencie a pokrokových analýz údajov. To urýchľuje procesy objavovania liekov a umožňuje vytváranie personalizovaných terapií prispôsobených individuálnym potrebám pacientov.
Finančná analýza
Spoločnosť Merck & Co Inc je príkladom spoločnosti, ktorá nielen prežila prechodné ťažkosti, ale vyšla z nich silnejšia a prevádzkovo efektívnejšia. Napriek pravidelným výzvam na trhu spoločnosť Merck preukazuje stabilitu a odolnosť. Spoločnosť sa dokáže rýchlo zotaviť z nepriaznivých období, čo odzrkadľuje zrelosť a silu jej obchodného modelu.
Finančné údaje jasne ukazujú, že spoločnosť Merck má solídne základy, stabilne rastúce tržby, zdravé marže a diverzifikované portfólio produktov, čo jej umožňuje udržať si konkurencieschopnosť aj v náročnom trhovom prostredí.
Analýza tržieb naznačuje, že farmaceutický segment zostáva hnacou silou spoločnosti. Tržby v tejto oblasti zostávajú silné, pohybujú sa od približne 12,1 miliardy USD do viac ako 15 miliárd USD za štvrťrok. Navyše, v posledných štvrťrokoch bol zaznamenaný rastúci trend a prognózy na druhú polovicu roku 2025 naznačujú ďalší rast, čo potvrdzuje silnú pozíciu spoločnosti Merck v oblasti inovatívnych liekov a terapií.
Segment zdravia zvierat, hoci je menší, zostáva stabilným a mierne rastúcim odvetvím s kvartálnymi tržbami medzi 1,2 a 1,6 miliardami dolárov, čo dokazuje efektívnu diverzifikáciu zdrojov príjmov. Segment „Ostatné“ je najmenší a najvolatilnejší, ale slúži ako doplnkové odvetvie, ktoré sa flexibilne prispôsobuje potrebám trhu.
Najdôležitejším motorom rastu v portfóliu spoločnosti Merck je segment onkológie, na čele s produktom Keytruda. Keytruda zaznamenáva konzistentný dvojciferný rast tržieb, ktorý presahuje 10 % medziročne, čo potvrdzuje jej dominantné postavenie v liečbe rakoviny. Aj ostatné onkologické produkty, ako napríklad Lynparza a Welireg, vykazujú dynamický rast, pričom Welireg vyniká spektakulárnym nárastom v posledných štvrťrokoch. To jasne dokazuje, že inovatívne onkologické terapie sú kľúčovým pilierom stability a rozvoja spoločnosti.
V ostatných segmentoch je situácia rôznorodejšia. Vakcíny ako Gardasil a Pneumovax 23 zaznamenávajú pokles, segment kardiológie si udržuje mierny rast, zatiaľ čo virológia a diabetológia čelia výrazným poklesom, čo naznačuje potrebu revízie stratégie a ďalších optimalizačných snáh.
Napriek dočasným ťažkostiam má Merck pevné finančné základy. Hoci marže v jednotlivých štvrťrokoch občas klesli, celková ziskovosť zostáva vysoká, pričom prevádzková a čistá marža sa pohybuje medzi 25 % a 35 %. To potvrdzuje účinnosť nápravných opatrení a odolnosť obchodného modelu.
Od začiatku roka dosahuje spoločnosť horšie výsledky ako širší trh, vrátane indexov S&P 500 a Nasdaq, čo naznačuje jej podhodnotenie. Napriek solídnym finančným základom a stabilným vyhliadkam rastu trhové ocenenie spoločnosti Merck plne neodzrkadľuje jej kvalitu a potenciál. To by mohlo predstavovať atraktívnu investičnú príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú spoločnosti s významným rastovým potenciálom a stabilnými základmi.
Merck je spoločnosť, ktorá využila krátkodobú krízu na posilnenie svojej efektívnosti a ziskovosti. Vysoké marže, stabilný rast tržieb a predvídateľné peňažné toky sú jej najväčšími silnými stránkami v neistých ekonomických podmienkach. Dynamický rozvoj onkologických liekov, najmä Keytruda, tvorí základ pre ďalší rast a posilňuje pozíciu spoločnosti Merck ako lídra v oblasti inovatívnych terapií rakoviny. Ide o solídny a stabilný podnik s dlhodobým potenciálom, ktorý by mal prilákať investorov hľadajúcich stabilné a sľubné spoločnosti.
Predpoveď vývoja spoločnosti Merck & Co na roky 2023–2029
Po období stabilného rastu a silných finančných základov čelí Merck kľúčovej výzve: dokáže si v najbližších rokoch udržať dynamický rast? Globálne výdavky na lieky rastú a dopyt po inovatívnych terapiách zostáva vysoký, avšak vypršanie platnosti licencií a rastúca konkurencia zo strany generických liekov môžu v budúcnosti obmedziť tempo rastu. Spoločnosť Merck pôsobí predovšetkým v sľubnom segmente onkológie, kde Keytruda zostáva hlavným motorom rastu, a vyvíja inovatívne terapie, ako sú Lynparza a Welireg. Segmenty farmaceutických výrobkov a zdravia zvierat zabezpečujú diverzifikáciu a stabilitu príjmov, čím zvyšujú odolnosť podnikania voči meniacim sa podmienkam na trhu.
Vzhľadom na tieto faktory sme pre spoločnosť Merck pripravili tri realistické scenáre rastu príjmov na najbližšie roky.
- Základný scenár predpokladá pokračujúci stabilný rast tržieb, ktorý bude poháňaný udržaním silnej pozície v kľúčových segmentoch, najmä v onkológii. Očakávame mierny rast predaja spolu so stabilnou základňou tržieb z farmaceutického segmentu a segmentu zdravia zvierat. Tržby v tomto scenári by vzrástli z približne 65 miliárd USD v roku 2025 na takmer 79 miliárd USD v roku 2029. Tento scenár odráža rovnováhu medzi priaznivými trhovými trendmi, vyspelosťou odvetvia a konkurenčným tlakom.
- Optimistický scenár predpokladá rýchlejší rast vďaka expanzii na nové trhy, úspešným investíciám do výskumu a vývoja a udržateľným vysokým tempám rastu v onkológii. Táto varianta tiež zohľadňuje potenciálne zavedenie nových inovatívnych produktov, ktoré zvýšia podiel spoločnosti Merck na globálnom farmaceutickom trhu. Tržby by mohli v roku 2029 prekročiť 82 miliárd USD, čo naznačuje silný rastový potenciál a efektívne využitie príležitostí na trhu.
- Konzervatívny scenár zohľadňuje vyššie riziká, ako je vypršanie platnosti kľúčových patentov, rastúca konkurencia generických liekov a potenciálne regulačné výzvy. V tomto scenári sa rast tržieb spomaľuje a do konca prognózy dosiahne približne 74 miliárd USD. Spoločnosť si však zachováva odolnosť a finančnú stabilitu vďaka diverzifikácii portfólia a efektívnemu riadeniu nákladov.
Konečná miera rastu bola odhadnutá na 2 %. Ostatné finančné parametre boli zpriemerované na základe výsledkov za posledných päť rokov.
Bez ohľadu na scenár zostáva Merck spoločnosťou so silnými základmi, zdravými maržami a jasným potenciálom rastu, najmä v oblasti onkológie.
Ocenenie spoločnosti Merck & Co
Predstavujeme ocenenie spoločnosti Merck & Co Inc. pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov (DCF). Je potrebné zdôrazniť, že toto ocenenie slúži iba na informačné účely a nemalo by sa považovať za investičné poradenstvo ani za presné ocenenie.
Analýza bola založená na základnom scenári finančnej prognózy, ktorý predpokladá stabilný rast tržieb v nadchádzajúcich rokoch a udržanie zdravej prevádzkovej ziskovosti. Model predpokladá vážený priemerný náklad kapitálu (WACC) vo výške 6 %, čo považujeme za primerané pre farmaceutický sektor. Tento sektor sa vyznačuje stabilnými peňažnými tokmi, nízkou volatilitou ziskov a defenzívnym rizikovým profilom, čo sa historicky prejavuje relatívne nízkymi nákladmi kapitálu v porovnaní s inými sektormi.
Stojí za zmienku, že potenciálne zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom v nadchádzajúcich štvrťrokoch by mohlo ďalej znížiť náklady kapitálu, čím by sa zvýšila súčasná hodnota budúcich peňažných tokov. Pre spoločnosť Merck by tento efekt mohol byť mierne pozitívny, pretože spoločnosť udržiava nízku úroveň zadlženosti a financuje sa predovšetkým vlastným kapitálom, čím zvyšuje svoju odolnosť voči makroekonomickým zmenám.
Na základe analýzy bola reálna hodnota jednej akcie spoločnosti Merck & Co odhadnutá na približne 116,67 USD, v porovnaní s aktuálnou trhovou cenou 87,56 USD. To naznačuje potenciál rastu približne o 33 % v porovnaní s aktuálnym trhovým ocenením. Vzhľadom na silné finančné základy, vysoké marže, diverzifikované portfólio produktov a dominantné postavenie v onkológii, aktuálne trhové ocenenie plne neodzrkadľuje fundamentálny potenciál spoločnosti Merck. Spoločnosť Merck zostáva stabilným, defenzívnym podnikom schopným generovať predvídateľné peňažné toky, čo z nej robí atraktívnu voľbu pre dlhodobých investorov.
Technický výhľad grafu
V súčasnosti sa cena akcií konsoliduje v rozmedzí 85 – 95 USD. Z technického hľadiska sa cena postupne dostáva z dlhodobého klesajúceho trendu a vytvára stúpajúci kanál. Kĺzavé priemery EMA(30), EMA(50) a EMA(100) začínajú konvergovať a vykazujú vzostupný trend, čo naznačuje možné zvrátenie trendu. Udržanie ceny nad úrovňou 88–90 USD podporuje býčí scenár a prelomenie úrovne 92–96 USD by otvorilo cestu k ďalším ziskom blízko úrovne 100 USD.
Spoločnosť Merck si zachováva defenzívny charakter a nízku volatilitu, takže súčasnú slabosť možno považovať za dočasné podhodnotenie. Stabilné fundamenty, silné peňažné toky a konzistentná dividendová politika robia spoločnosť atraktívnou pre dlhodobých investorov. Merck & Co zostáva jedným z popredných hráčov v globálnom farmaceutickom sektore a svoju pozíciu posilňuje vývojom inovatívnych onkologických terapií.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Dennie zhrnutie: Inflácia klesá, trhy rastú
Procter & Gamble: Po výsledkoch
Akcie Grindr vyskočili o viac než 21 % v dôsledku záujmu o odkúpenie spoločnosti
Režim „Mad Max“ – Má Tesla problém?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.