3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (15. 8. 2024)

Finančné trhy zakončili uplynulý týždeň v intenzívnej atmosfére, ktorú ovplyvnilo stretnutie medzi Trumpom a Putinom. Situácia na Ukrajine zostáva aj naďalej kľúčovým faktorom, no pozornosť investorov sa obracia aj na ďalšie dôležité udalosti.
Hlavným bodom programu bude vystúpenie Jeromea Powella na ekonomickom sympóziu v Jackson Hole tento piatok. Okrem toho sa očakáva séria významných makroúdajov – vrátane predbežných PMI indexov a údajov o inflácii z eurozóny a Japonska. V tomto prostredí budú najdôležitejšími trhmi na sledovanie US500, zlato a USDJPY.
US500
Viac než 90 % firiem z indexu S&P 500 už zverejnilo svoje kvartálne výsledky. Firemné zisky prekvapili pozitívne, hoci treba pripomenúť, že očakávania boli pomerne nízke. Futures na americké akciové indexy vrátane US500 minulý týždeň dosiahli historické maximá. S narastajúcou geopolitickou neistotou (vojna na Ukrajine, clá, menová politika) sa investori čoraz častejšie pýtajú, či sú aktuálne vysoké ocenenia opodstatnené. Práve preto bude v centre pozornosti piatkové vystúpenie Powella v Jackson Hole. Po silnom prekvapení v údajoch PPI sa očakáva, že Powell zmierni očakávania ohľadom istého zníženia sadzieb v septembri, keďže do zasadnutia Fedu ostáva ešte niekoľko dôležitých makroúdajov.
ZLATO
Zlato sa od septembra nachádza v konsolidačnej fáze, pričom čaká na impulz, ktorý by mohol preraziť buď rezistenciu pri 3440 USD, alebo support okolo 3300 USD. Pretrvávajúca neistota ohľadom Ukrajiny je naďalej významným faktorom, čo robí vývoj v menovej politike kľúčovým pre zlato. Z dátového pohľadu budú podstatné predbežné PMI indexy za august, ktoré budú zverejnené vo štvrtok – môžu totiž ovplyvniť hodnotu dolára a tým aj cenu zlata.
USDJPY
Minulý týždeň japonský jen posilnil po tom, čo americký minister financií Scott Bessent uviedol, že vidí priestor na skoré zvýšenie sadzieb zo strany Bank of Japan. Zároveň často komentoval vývoj v USA a tvrdil, že úrokové sadzby by mali byť výrazne nižšie. V kontexte rozhodovania BoJ budú inflačné údaje z Japonska, ktoré prídu v piatok, mimoriadne dôležité. Ak inflácia prekvapí smerom nahor (už teraz je jasne nad cieľom), pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb výrazne vzrastie.
Z pohľadu amerického dolára bude rozhodujúci Powellov prejav na sympóziu v Jackson Hole.
