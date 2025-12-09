Striebro sa blíži k 60 USD za uncu 📈

Striebro (SILVER) dnes rastie takmer o 2 % pred zajtrajším rozhodnutím Federálneho rezervného systému. Trh očakáva zníženie sadzieb o 25 bázických bodov a čoraz viac sa pripravuje na agresívnejší posun politiky v roku 2026, keď by sa mal predsedom Fedu stať Kevin Hassett — pravdepodobne zavedie rámec menovej politiky v súlade s názormi Donalda Trumpa a jeho blízkych spolupracovníkov, vrátane Scotta Bessenta.
Aj keď futures na dolárový index (USDIDX) v posledných seansiach mierne rástl, striebro ostáva pod silným rastovým tlakom. Po každej z predchádzajúcich dvoch korekcií sa dopyt rýchlo obnovil – najprv po poklese na 45 USD/uncu, potom po návrate k 48 USD/uncu. Trh sa teraz približuje k psychologicky dôležitej hranici 60 USD/uncu, aj napriek tomu, že ETF fondy v poslednej seansi znížili svoje držby o 4,76 mil. trojských uncí, čím znížili tohtoročné čisté nákupy na 127,6 mil. uncí – najväčší denný pokles od 24. októbra. Pozitívny výhlaď od priemyselného giganta Heraeus zároveň podporuje sentiment.
Kľúčové body z výhľadu spoločnosti Heraeus na rok 2026
-
Zlato by podľa odhadov malo v roku 2026 dosiahnuť 5 000 USD/uncu, pričom rally by mala pokračovať po fáze konsolidácie, podporenej nákupmi centrálnych bánk, klesajúcimi reálnymi úrokovými sadzbami a obavami z fiškálnej dominancie USA.
-
Striebro by sa malo obchodovať v pásme 43–62 USD/uncu, avšak oslabený dopyt v PV sektore, šperkárstve a priemysle so strieborným tovarom znamená, že kov bude silne závislý na investičných tokoch.
-
Nákupy centrálnych bánk zostávajú kľúčovou oporou pre zlato a trend dedolarizácie pokračuje. Mnohé centrálne banky plánujú zvýšiť zlaté rezervy a znížiť expozíciu voči americkému doláru.
-
Investičný dopyt ostáva silný: predaje zliatkov a mincí ďalej rastú a ETF držby vzrástli v roku 2025 o 18 %, hoci stále nedosiahli úroveň z roku 2020, čo zanecháva priestor pre ďalšie nákupy.
-
Fiškálna dominancia USA – vyššie vládne výdavky a politický tlak na udržanie nízkych sadzieb – môže udržiavať reálne úrokové sadzby v negatíve, čo tradične podporuje ceny zlata.
-
Možná recesia v USA v roku 2026 je rizikom pre PGMs, najmä vzhľadom na slabnúce indikátory trhu práce a reverziu výnosovej krivky, čo naznačuje zhoršujúce sa ekonomické vyhliadky.
-
Dopyt po platine, paládiu a ródiu môže ďalej klesať so znižovaním predaja spaľovacích vozidiel, zatiaľ čo ruténium je naďalej podporované dopytom zo segmentu dátových centier.
-
Strieborná rally v roku 2025 bola poháňaná nízkou likviditou a silnými ETF/retailovými nákupmi, nie priemyselným dopytom, čo naznačuje, že trh potrebuje čas na stabilizáciu.
-
Dopyt po striebre v sektore fotovoltaiky má v roku 2026 prvýkrát po rokoch klesnúť, kvôli úsporným opatreniam a spomaleniu inštalácií v Číne.
-
Vysoké ceny naďalej tlmia globálny dopyt po strieborných šperkoch a tovare, najmä v Indii, ktorá je dominantným trhom v týchto kategóriách.
-
Recyklácia striebra pravdepodobne v roku 2026 porastie vďaka vyšším cenám, zatiaľ čo ťažba by mala mierne stúpnuť spolu s rastúcou produkciou zlata, medi a zinku.
-
Investičné toky ostávajú hlavným smerom pohybu cien striebra – prítok kapitálu môže ceny podporiť, ale sú volatilné a vysoké prémiá na minciach môžu obmedziť retailovú aktivitu.
-
Heraeus zdôrazňuje, že striebro je „volatilnejšou verziou zlata“ – ak sa zlato vráti k rastu, striebro ho pravdepodobne bude nasledovať s vyššou volatilitou.
SILVER (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Koniec týždňa v červených číslach, technologická rally slabne
Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (12. 12. 2025)
Rivian Automotive: Vychádzajúca hviezda alebo meteor?
📉🖥️ Pokles technologických spoločností
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.