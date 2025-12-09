Pšenica takmer -1 % pred zverejnením správy WASDE 🔎 Rusko tlačí na ceny

Futures na chicagskú pšenicu (WHEAT) na burze CBOT dnes klesajú takmer o 1 % pred zverejnením aktualizovanej správy USDA WASDE o ponuke, dopyte a konečných zásobách, ktorá je naplánovaná na 18:00 SEČ. Ceny pšenice sú naďalej pod tlakom lacnejších ruských exportov – zníženie vývoznej dane na nulu viedlo k ešte nižším FOB cenám. Tento krok pravdepodobne umožnil ruským exportérom ešte viac znížiť ceny a zabezpečiť kontrakty na trhoch Blízkeho východu, Afriky a Ázie. Za zmienku stojí aj rozhodnutie argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho znížiť vývozné dane na pšenicu, čím sa do globálneho poľnohospodárskeho trhu zapája ďalší výrazne konkurenčný hráč.
Očakávané čísla WASDE
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Kľúčové fakty
Pšenica z čiernomorského regiónu zostáva hlavným globálnym cenovým benchmarkom. Ruská pšenica s 12,5 % bielkovín cenovo prekonáva ukrajinskú 11,5 %, pričom obe sa obchodujú v úzkom pásme, no Rusko si udržiava jasnú výhodu.
Poklesy futures na chicagskú SRW a kansaskú HRW pšenicu (marec) odrážajú trh bez jasného impulzu a pod tlakom globálnej ponuky, najmä z Ruska.
Francúzska mlynárska pšenica opäť oslabila, čo poukazuje na slabý dopyt v EÚ a pokračujúce exportné ťažkosti spôsobené agresívnym cenovým správaním v čiernomorskom regióne.
Dopyt v juhovýchodnej Ázii začína ožívať – podľa správ súkromní odberatelia na Filipínach nakúpili niekoľko nákladov kŕmnej pšenice. Tichomorský región naďalej absorbuje ponuku napriek volatilite v nákladnej doprave.
V Austrálii ceny odrôd APW a ASW posilnili v dôsledku rastu hodnoty austrálskeho dolára.
Ruské exportné ponuky na dodanie január–február zostávajú mimoriadne konkurencieschopné na úrovni 229–233 USD/t FOB a zníženie vývoznej dane na nulu ešte viac upevňuje postavenie Ruska ako globálneho „tvorcu trhu.“
V čiernomorskej oblasti EÚ (napr. Konstanca) zostávajú ceny stabilné, ale likvidita je mimoriadne nízka.
Prémie za obsah bielkovín naprieč Európou (Francúzsko, Nemecko, Poľsko, pobaltské štáty) ostávajú prakticky bezo zmeny, čo odráža pokoj na fyzickom trhu bez tlaku na vyššiu kvalitu. Exportné prémie v americkom prístave Gulf sú taktiež stabilné pre chicagské aj kansaské triedy pšenice.
WHEAT (denný interval)
Graf ukazuje oslabovanie sentimentu na trhu s pšenicou – ceny sa od 21. novembra držia v úzkom pásme 530–450. Prerazenie pod úroveň 530 by mohlo otvoriť priestor pre hlbší pokles, zatiaľ čo prelomenie nad 545 by zvýšilo pravdepodobnosť testovania lokálnych maxím okolo 560.
Zdroj: xStation5
