3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (29.08.2025)

Začiatok septembra prinesie vlnu kľúčových makroekonomických údajov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť globálne trhy. Hoci budúci týždeň začne pokojne kvôli sviatku Labour Day v USA, očakáva sa rýchla akcelerácia trhovej aktivity. Investori budú pozorne sledovať dôležité zverejnenia, ako sú americké NFP (non-farm payrolls), indexy ISM a údaje o inflácii v eurozóne. V centre pozornosti tak budú EURUSD, zlato a US500.
EURUSD
Po piatkových inflačných dátach sa pozornosť investorov presúva na nadchádzajúcu americkú správu o zamestnanosti, ktorá tradične vychádza prvý piatok v mesiaci. Väčšina ukazovateľov naznačuje zlepšenie na trhu práce, no očakáva sa, že údaje nebudú dostatočne silné na to, aby výrazne znížili očakávania týkajúce sa znižovania úrokových sadzieb. V utorok budú zverejnené údaje o inflácii v eurozóne a počas týždňa aj americké indexy ISM. Všetky tieto čísla budú kľúčové pred zasadnutím Fedu naplánovaným na 17. septembra.
ZLATO
Zlato sa opäť približuje k historickým maximám po tom, čo koncom augusta prerazilo hranicu 3 400 USD za uncu. Jeho ďalší vývoj bude ovplyvnený nielen politickým dianím – konkrétne žalobou guvernérky Fedu Lisy Cookovej proti rozhodnutiu Donalda Trumpa o jej odvolaní – ale aj ekonomickými dátami, ktoré budú formovať očakávania pre septembrové zasadnutie Fedu. Ak sa posilnia nádeje na začiatok cyklu znižovania sadzieb, zlato má vysokú šancu dosiahnuť nové rekordné úrovne. Treba však poznamenať, že od aprílového maxima sa pohybuje v pásme konsolidácie.
US500
Americké indexy na Wall Street dosiahli historické maximá, a to aj napriek miernemu sklamaniu z výsledkov spoločnosti Nvidia, ktorá sa stala najhodnotnejšou firmou na svete a predstavuje približne 8 % váhu v indexe S&P 500. Rastu trhu pomohli aj ďalší technologickí giganti ako Alphabet, Broadcom a Oracle. S blížiacim sa koncom výsledkovej sezóny sa pozornosť trhu presunie na makroekonomické údaje a výhlaď ďalšieho vývoja sadzieb zo strany Fedu. Hoci trh v súčasnosti započítava približne 85 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb, kľúčové bude, či Fed naznačí ich ďalšie znižovanie v nasledujúcich mesiacoch.
