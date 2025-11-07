Čaká Mexiko najdlhšia séria zníženia úrokových sadzieb od začiatku pandémie?

- Mexická centrálna banka znížila svoju základnú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 7,25 %, čím predĺžila svoj cyklus uvoľňovania na 11 po sebe idúcich znížení.
- Inflácia spomalila na 3,63 %, ale jej jadrová zložka zostáva nad 4 %, čo zvyšuje riziko dlhšieho návratu k 3 % cieľu.
- Banka zvažuje ďalšie zníženie sadzieb, zatiaľ čo trh očakáva, že priestor pre ďalšie uvoľňovanie sa v roku 2026 postupne uzavrie.
Ako sa očakávalo, mexická centrálna banka vo štvrtok pokračovala v cykle uvoľňovania menovej politiky a znížila svoju základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 7,25 %. Ide o jedenáste po sebe idúce zníženie od začiatku súčasného cyklu, pričom banka reaguje na oslabovanie hospodárskeho rastu a postupné spomaľovanie inflácie.
Päť členov predstavenstva banky hlasovalo v pomere 4:1 za zníženie sadzieb, pričom viceguvernér Jonathan Heath uprednostňoval zachovanie sadzby na úrovni 7,5 %. Centrálna banka tiež naznačila, že na svojom najbližšom zasadnutí zvažuje priestor pre ďalšie úpravy, ale vo svojej komunikácii ponechala väčšiu flexibilitu ako predtým, keď spomenula možné úpravy v dlhodobejšom horizonte.
Oslabenie inflácie a spomalenie rastu dávajú banke priestor na ďalšie uvoľňovanie
Toto rozhodnutie nadväzuje na nedávny krok amerického Fedu, ktorý minulý týždeň po druhýkrát v tomto roku znížil úrokové sadzby. Mexická centrálna banka tak zachováva koordinovaný prístup voči svojmu najväčšiemu obchodnému partnerovi. Medzitým inflácia v krajine v polovici októbra klesla na 3,63 %, zatiaľ čo jadrová inflácia dosiahla 4,24 %. Banka očakáva, že inflácia sa v treťom štvrťroku 2026 priblíži k svojmu 3 % cieľu.
Mexické hospodárstvo v treťom štvrťroku medzištvrťročne kleslo a zvýšenie daní môže tiež ovplyvniť vývoj cien na začiatku budúceho roka. Podľa analytikov Goldman Sachs banka preto pravdepodobne zaujal opatrnejší postoj, ktorý jej umožňuje prerušiť cyklus, ak sa obnovia inflačné tlaky alebo Fed prestane znižovať sadzby.
Riziko pretrvávajúcej inflácie pretrváva
Napriek dlhodobému uvoľňovaniu menovej politiky banka varuje, že inflačné riziká pretrvávajú, hoci v menšej miere ako v rokoch 2021–2024. Analytici však varujú, že návrat inflácie k 3 % cieľu môže byť pomalší, ako centrálna banka očakáva. Odborníci z Moody's Analytics poukazujú na to, že hoci ekonomika vykazuje známky ochladenia, silná jadrová inflácia môže zostať nad cieľom dlhšie, ako by si banka želala.
Napriek týmto obavám mexická centrálna banka pokračuje v politike podpory domáceho dopytu a oživenia investícií. Rozhodnutie o ďalšom vývoji úrokových sadzieb sa očakáva na najbližšom zasadnutí v decembri, kedy budú kľúčovými faktormi vývoj inflácie a reakcia amerického Fedu.
Graf: USD/MXN (H4)
