Denné zhrnutie – Vláda zostáva ochromená, trh klesá, kryptomeny sa zotavujú

- Koniec týždňa neprináša zlepšenie sentimentu na americkom akciovom trhu – práve naopak. NASDAQ100 klesá takmer o 2 %. Russell2000 a S&P500 si vedú o niečo lepšie s poklesmi tesne nad 1 %. Dow je na tom relatívne najlepšie, stráca len 0,5 %.
- Údaje z Michiganskej univerzity ukázali výrazné oslabenie spotrebiteľskej dôvery. Index hodnotiaci aktuálnu situáciu zaznamenal obzvlášť prudký pokles. Údaje investorov výrazne prekvapili a trend je jednoznačne negatívny.
- Kevin Hassett, jeden z hlavných ekonomických poradcov Bieleho domu, uviedol, že vplyv vládneho shutdownu na ekonomiku je „oveľa horší, ako sa očakávalo.“
- Pre extrémny nedostatok zdrojov a personálu znížila FAA leteckú prevádzku v USA o 4 %. Ak sa vláda USA nedohodne na financovaní, redukcia sa vo štvrtok zvýši na 6 %.
- Situácia na európskych indexoch je o niečo lepšia než v USA. Španielsko a Poľsko vedú poklesy s hlavnými indexmi nižšími o 1,5 %. DAX40 a FTSE 100 si vedú lepšie, klesajú o 0,5 %. Kontrakty na CAC40 si pripisujú 0,3 %.
- Na komoditnom trhu zostáva pohyb obmedzený napriek výrazným poklesom indexov. Kontrakty na kávu rastú takmer o 4 %, zatiaľ čo kakao a pšenica klesajú o 3 % a 1,5 %.
- Drahé kovy mierne posilňujú – zlato rastie o približne 0,6 % a opäť sa dostáva na úroveň 4 000 USD za uncu. Lepšie si vedú paládium a platina, oba rastú o 1,2 %.
- Trh s kryptomenami sa nenecháva strhnúť poklesom akcií a zotavuje straty z úvodu týždňa. Bitcoin posilňuje o 1,2 % a vracia sa nad hranicu 100 000 USD. Ethereum rastie o viac než 3 % a nárasty u menších tokenov dosahujú niekoľko desiatok percent.
- Na forexovom trhu je americký dolár najslabšou menou medzi hlavnými, keď stráca voči euru (-0,2 %) a švajčiarskemu franku (-0,2 %). Posilňujú kanadský dolár a britská libra.
- Airbnb zverejnila výsledky, kde prekonala očakávania tržieb, no EPS sklamal a marže boli pod tlakom daňových odpisov a investícií. Investori pozitívne vnímajú plány na expanziu do Ázie a Južnej Ameriky a vývoj riešení odložených/splátkových platieb.
- Take-Two oznámila odklad vydania očakávanej hry GTA6, čo spôsobilo výrazný prepad ceny akcií.
