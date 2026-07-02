AeroVironment rastie o 13 % vďaka kontraktu americkej armády v hodnote 500 mil. USD na protidronové systémy

Akcie AeroVironment (AVAV.US) rastú približne o 15 % po tom, čo spoločnosť oznámila kontrakt s americkou armádou v hodnote 500 mil. USD na dodávky protidronových systémov. Dohoda ďalej posilňuje pozitívny sentiment po rekordných výsledkoch za 4. fiškálny štvrťrok 2026, ktoré boli zverejnené len o niekoľko dní skôr. Spoločnosť aktuálne rastie nielen vďaka bezpilotným systémom, ale aj vďaka rýchlo sa rozvíjajúcemu segmentu protidronovej obrany. Manažment verí, že táto oblasť by sa v najbližších niekoľkých rokoch mohla stať jedným z kľúčových motorov rastu AeroVironment.
Pentagon sa zameriava na obranu proti dronom
Kontrakt zadalo U.S. Army Contracting Command v Detroit Arsenal a je štruktúrovaný ako rámcová dohoda s pevnou cenou. AeroVironment bude dodávať komerčné systémy a riešenia Counter-UAS určené na detekciu a neutralizáciu malých dronov používaných na modernom bojisku.
Práce budú prebiehať do júna 2029, pričom financovanie bude prideľované podľa následných objednávok americkej armády.
Oznámenie kontraktu prišlo len niekoľko dní po tom, čo AeroVironment reportovala veľmi silné finančné výsledky. Vo 4. fiškálnom štvrťroku 2026 AeroVironment dosiahla:
- tržby vo výške 641,6 mil. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 133 %,
- upravenú EBITDA vo výške 140,1 mil. USD,
- upravenú EBITDA maržu vo výške 22 %,
- upravený zisk na akciu vo výške 1,84 USD oproti 1,61 USD o rok skôr.
Prudký nárast tržieb bol čiastočne ťahaný akvizíciami spoločností BlueHalo a Empirical Systems Aerospace, hoci organický rast stále dosiahol približne 31 %.
Backlog naďalej rastie
Na konci fiškálneho roka sa financovaný backlog zvýšil na 1,2 mld. USD zo 726,6 mil. USD o rok skôr.
Celkové objednávky dosiahli 2,7 mld. USD v porovnaní s tržbami zhruba 2 mld. USD, čo viedlo k pomeru book-to-bill na úrovni 1,4.
To znamená, že spoločnosť získava nové kontrakty rýchlejšie, než ich premieňa na tržby, čo zlepšuje viditeľnosť budúcich tržieb.
Counter-UAS by sa mohol stať ďalším pilierom rastu
Hoci je AeroVironment najznámejšia vďaka svojej vyčkávacej munícii Switchblade, manažment sa čoraz viac zameriava na segment protidronových systémov.
Vo fiškálnom roku 2026 vygeneroval biznis Counter-UAS tržby približne 200 mil. USD.
Spoločnosť aktuálne vyvíja tri hlavné riešenia:
- systémy Titan na rádiofrekvenčné rušenie,
- zbrane LOCUST založené na smerovanej energii,
- kinetické interceptory Freedom Eagle-1 určené na ničenie prilietajúcich dronov.
CEO Wahid Nawabi verí, že počas najbližších 3–5 rokov by segment Counter-UAS mohol dosiahnuť veľkosť súčasného biznisu spoločnosti alebo byť dokonca dvakrát až trikrát väčší.
Výhľad zostáva silný
Manažment očakáva tržby za fiškálny rok 2027 vo výške 2,1 až 2,2 mld. USD, čo znamená zhruba 10 % medziročný rast.
Spoločnosť tiež zdôrazňuje veľmi silný dopyt po svojich vojenských riešeniach, najmä v oblasti bezpilotných systémov a protidronových technológií.
Trh stále vidí riziká, keďže akcie zostávajú 50 % pod svojimi maximami
Napriek najnovšiemu rastu zostáva AeroVironment jednou z drahších obranných akcií. Akcie sa obchodujú približne za 54-násobok stredu výhľadu manažmentu pre upravený zisk za fiškálny rok 2027.
Niektorí investori sa naďalej obávajú vysokej ceny zaplatenej za akvizíciu BlueHalo, zatiaľ čo zvýšený short interest môže udržiavať akciu náchylnú na vyššiu volatilitu. Rekordný backlog, silný rast Counter-UAS a ďalšie kontrakty s americkým ministerstvom obrany zároveň naďalej podporujú dlhodobý výhľad spoločnosti.
Akcie AeroVironment sa stále obchodujú zhruba 50 % pod svojimi rekordnými maximami, ktoré v roku 2025 posunuli akciu blízko 400 USD za akciu. Zo súčasných úrovní zostáva akcia približne 10 % pod kľúčovou oblasťou rezistencie vyznačenou 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA200), znázorneným červenou líniou. Kľúčový support sa nachádza okolo 140–150 USD za akciu na základe predchádzajúcich cenových reakcií.
Zdroj: xStation 5
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