CME zavádza nonstop obchodovanie s futures na striebro! 🔄

Americká burzová skupina CME Group plánuje výrazne rozšíriť obchodovanie so svojimi najmenšími futures kontraktmi na striebro. Kontrakty s veľkosťou 100 trójskych uncí by sa mali od 11. septembra obchodovať nepretržite 24 hodín denne, sedem dní v týždni, pokiaľ zmenu schvália regulátori. CME tým reaguje predovšetkým na rastúci záujem drobných investorov, ktorí chcú mať možnosť reagovať na vývoj cien drahých kovov aj počas víkendov.
Zmena je súčasťou širšej stratégie CME, ktorá sa snaží sprístupniť derivátové trhy väčšiemu počtu retailových obchodníkov. Menší 100-uncový kontrakt na striebro bol predstavený len vo februári 2026 a nadviazal na jednouncové futures na zlato, ktoré burza uviedla na trh v januári 2025.
Nepretržité obchodovanie môže byť atraktívne najmä v obdobiach zvýšenej volatility. Geopolitické udalosti, zmeny menovej politiky alebo iné významné správy totiž často prichádzajú v čase, keď sú tradičné trhy zatvorené. Nový režim umožní investorom na podobné udalosti reagovať prakticky okamžite, podobne ako sú zvyknutí z kryptomenového trhu.
Záujem o drahé kovy prudko rastie
Rozšírenie obchodných hodín prichádza v čase, keď biznis CME zameraný na kovy dosahuje rekordné hodnoty. Počas prvej polovice roka 2026 sa na burze zobchodovalo v priemere 1,3 milióna kontraktov denne, pričom aktivita pri drahých kovoch medziročne vzrástla o 55 %.
Významnú úlohu v tomto raste zohrávajú aj drobní investori. Hoci inštitucionálni klienti stále predstavujú približne 94 % celkových objemov CME, retail je podľa spoločnosti najrýchlejšie rastúcim klientskym segmentom posledného desaťročia. CME v súčasnosti eviduje viac ako 650 000 retailových obchodníkov.
Záujem pritom nie je obmedzený iba na Spojené štáty. Približne polovica objemu obchodovania s kovmi pochádza od investorov mimo USA, čo zvyšuje význam obchodovania dostupného bez ohľadu na časové pásmo.
CME preberá prvky kryptomenového trhu
Rozšírenie obchodovania na režim 24/7 zároveň ukazuje, ako tradičné burzy postupne preberajú niektoré charakteristiky kryptomenových trhov. Tie sú na nepretržitom obchodovaní založené od svojho vzniku a investori si postupne zvykajú na možnosť otvárať či zatvárať pozície kedykoľvek.
CME už podobný model využíva pri niektorých futures na zlato a teraz ho rozširuje aj na striebro. Pre drobných investorov sú navyše menšie kontrakty dostupnejšie, pretože na otvorenie pozície nepotrebujú taký vysoký kapitál ako pri štandardných futures.
Samotný 100-uncový futures kontrakt na striebro bude finančne vyrovnávaný podľa dennej vyrovnávacej ceny hlavného futures kontraktu na striebro obchodovaného na Comexe. Investor teda prostredníctvom tohto produktu nesmeruje k fyzickému prevzatiu 100 uncí striebra.
Konkurencia o retailových obchodníkov silnie
Za krokom CME stojí aj čoraz tvrdšia konkurencia medzi burzovými platformami. Tradiční prevádzkovatelia derivátových trhov súperia nielen medzi sebou, ale čoraz viac aj s novšími platformami a produktmi, ktoré ponúkajú jednoduchšie a nepretržite dostupné obchodovanie.
CME sa preto snaží kombinovať zavedenú futures infraštruktúru s vlastnosťami, na ktoré si mladšia generácia obchodníkov zvykla pri kryptomenách. Popri menších kontraktoch ide predovšetkým o dlhšie obchodné hodiny, nižšie kapitálové nároky a možnosť rýchlo reagovať na aktuálne udalosti.
Rozšírenie navyše prichádza po silnom období pre drahé kovy. Zlato aj striebro v posledných rokoch opakovane dosahovali rekordné ceny, pričom dopyt podporovali nákupy centrálnych bánk aj rastúci záujem investorov. CME tak chce využiť zvýšenú aktivitu a prilákať ďalšiu časť retailového trhu.
Graf CME Group (CME.US, D1)
Zdroj: xStation5
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