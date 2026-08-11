US Open: Nasdaq hľadá smer 🗽 Akcie Hims & Hers reagujú na výsledky

- Wall Street zostáva bez jasného smeru: S&P 500 sa pohybuje okolo nuly, Nasdaq stráca približne 0,4 %, zatiaľ čo Dow Jones posilňuje približne o 0,4 %. Investori čakajú na stredajšie CPI a ďalšie signály týkajúce sa výhľadu menovej politiky Fedu.
- Nvidia rastie o viac ako 1 % a pomáha stabilizovať širší trh. Slabší výkon spoločností Apple, Microsoft, Alphabet a Amazon naopak zaťažuje Nasdaq 100 a poukazuje na veľmi selektívny charakter dnešného obchodovania.
- Ceny ropy sa stabilizujú v blízkosti 81 USD za barel v prípade WTI a 87 USD v prípade Brentu. Investori vyhodnocujú známky pokroku v rokovaniach Iránu a Ománu o Hormuzskom prielive, ale aj pokračujúcu patovú situáciu medzi Teheránom a Washingtonom.
- Nasdaq 100 zostáva v silnom dlhodobom uptrende. Od začiatku roka pridáva 17,3 % a medziročne 26,6 %. P/E na úrovni 31,6 a slabšie krátkodobé momentum však znamenajú, že pre udržanie vysokých valuácií bude čoraz dôležitejší pokračujúci rast ziskov.
- Wall Street zostáva bez jasného smeru: S&P 500 sa pohybuje okolo nuly, Nasdaq stráca približne 0,4 %, zatiaľ čo Dow Jones posilňuje približne o 0,4 %. Investori čakajú na stredajšie CPI a ďalšie signály týkajúce sa výhľadu menovej politiky Fedu.
- Nvidia rastie o viac ako 1 % a pomáha stabilizovať širší trh. Slabší výkon spoločností Apple, Microsoft, Alphabet a Amazon naopak zaťažuje Nasdaq 100 a poukazuje na veľmi selektívny charakter dnešného obchodovania.
- Ceny ropy sa stabilizujú v blízkosti 81 USD za barel v prípade WTI a 87 USD v prípade Brentu. Investori vyhodnocujú známky pokroku v rokovaniach Iránu a Ománu o Hormuzskom prielive, ale aj pokračujúcu patovú situáciu medzi Teheránom a Washingtonom.
- Nasdaq 100 zostáva v silnom dlhodobom uptrende. Od začiatku roka pridáva 17,3 % a medziročne 26,6 %. P/E na úrovni 31,6 a slabšie krátkodobé momentum však znamenajú, že pre udržanie vysokých valuácií bude čoraz dôležitejší pokračujúci rast ziskov.
Wall Street otvorila utorkovú seansu pokojne a hlavné indexy sa obchodujú bez jasného smeru. Investori zvažujú známky pokroku smerom k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu, no zároveň pretrvávajú pochybnosti o možnosti širšej dohody medzi USA a Iránom. Stabilizácia cien ropy zmierňuje časť tlaku na akcie, zatiaľ čo rast Nvidie pomáha udržiavať S&P 500 v blízkosti nuly. Pozornosť investorov sa však rýchlo presúva k nadchádzajúcim údajom o americkej inflácii, ktoré môžu mať po slabých údajoch z trhu práce výrazný vplyv na očakávania týkajúce sa Fedu.
- S&P 500 sa obchoduje v blízkosti nuly, Nasdaq Composite stráca približne 0,4 %, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average rastie približne o 202 bodov, teda o 0,4 %.
- Nvidia posilňuje o viac ako 1 % a podporuje širší trh po správach, že spoločnosť spolupracuje so šiestimi významnými správcami aktív s cieľom mobilizovať viac ako 500 miliárd USD na investície do AI infraštruktúry.
- Ceny ropy zostávajú relatívne stabilné. WTI sa obchoduje v blízkosti 81 USD za barel a Brent okolo 87 USD. Vývoj na Blízkom východe zostáva hlavným faktorom ovplyvňujúcim sentiment na trhu s ropou.
- Irán naznačil, že sa približuje k dohode s Ománom o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Zároveň však vylúčil obnovenie priamych rokovaní s USA, pokiaľ nebudú splnené určité podmienky.
- Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí uviedol, že rokovania nemôžu pokračovať, pokiaľ podľa Teheránu USA naďalej porušujú júnové memorandum a neposkytnú Iránu kompenzáciu za tieto porušenia.
- Kľúčovou makroekonomickou udalosťou týždňa bude stredajší júlový report CPI, po ktorom budú vo štvrtok nasledovať údaje PPI. Dáta budú mimoriadne dôležité po slabých údajoch z trhu práce, ktoré skomplikovali výhľad menovej politiky Fedu.
- Dnes zverejnený prieskum NFIB ukázal, že nálada medzi americkými malými podnikmi pozitívne prekvapila a vzrástla na 11-mesačné maximum.
- Fed čelí čoraz komplikovanejšej kombinácii faktorov. Vyššie ceny ropy zvyšujú inflačné riziká, zatiaľ čo slabšia zamestnanosť vyvoláva otázky o odolnosti spotrebiteľov a tempe hospodárskeho rastu. Trhy preto budú sledovať, či inflácia naďalej dostatočne spomaľuje na to, aby Fed mohol ponechať úrokové sadzby nezmenené.
US100 (D1)
Pri pohľade na graf US100 je index dnes mierne nižšie. Zo širšieho pohľadu si však naďalej udržiava momentum po prudkom zotavení v tvare písmena V. Ďalší rastový impulz zo súčasných úrovní by mohol index posunúť k novým maximám v okolí 30 500 bodov. Okrúhla hranica 30 000 bodov aktuálne predstavuje dôležitú rezistenciu, zatiaľ čo EMA50 (oranžová línia), ktorá sa nachádza v blízkosti 27 350 bodov, zostáva kľúčovým supportom.
Zdroj: xStation5
Nasdaq 100 – prehľad seansy
Nasdaq 100 je dnes pod miernym tlakom, ale mapa trhu ukazuje oveľa pestrejší obraz, než naznačuje samotný výkon indexu. Hlavným pozitívnym prispievateľom je Nvidia (+1,44 %), ktorej rast čiastočne kompenzuje slabší výkon ďalších technologických gigantov vrátane Apple (-0,55 %), Microsoftu (-0,67 %) a Broadcomu (-0,67 %).
Slabší sentiment prevláda aj pri Alphabete (-1,49 %) a Amazone (-1,09 %), ktorých vysoké váhy v indexe obmedzujú schopnosť Nasdaqu výraznejšie rásť. Pod povrchom sa však časti polovodičového sektora darí dobre. Spolu s Nvidiou rastú Applied Materials, KLA a Lam Research.
Dnešná seansa preto vyzerá skôr ako rotácia než plošný risk-off pohyb. Kapitál sa presúva medzi jednotlivými časťami technologického sektora namiesto toho, aby ho úplne opúšťal. Pre ďalší pohyb Nasdaqu bude kľúčové, či sa sila polovodičových titulov rozšíri aj na najväčšie softvérové a internetové spoločnosti. Bez ich účasti bude ťažké vytvoriť udržateľný rastový impulz.
Zdroj: XTB Research
Nasdaq 100 – najväčšie rasty a poklesy
Rozdiely vo výkonnosti jednotlivých akcií zostávajú mimoriadne vysoké. Najlepšie to ilustruje Nebius (+5,58 %) spolu s takmer 50 % prepadom Monster Beverage. Volatilita jednotlivých akcií je tak výrazne vyššia než volatilita samotného indexu.
Medzi rastovými titulmi jasne dominujú technologické spoločnosti. ASML, KLA, Teradyne, Sandisk, Lam Research, NXP a Applied Materials poukazujú na pokračujúci dopyt v širšom polovodičovom ekosystéme. Treba však upozorniť, že viaceré z týchto spoločností už zaznamenali mimoriadne silný rast. Sandisk od začiatku roka posilnil o viac ako 400 %, zatiaľ čo Lam Research, Applied Materials a Teradyne dosiahli v dlhšom horizonte trojciferné výnosy.
Na strane poklesov výrazne vyčnieva Monster Beverage (-49,77 %), ktorého prepad výrazne presahuje bežnú dennú volatilitu akcií v Nasdaq 100. Pod tlakom sú aj AppLovin (-4,52 %) a Datadog (-4,27 %), zatiaľ čo poklesy ostatných zaostávajúcich titulov sú podstatne miernejšie.
Pre investorov je hlavným záverom pokračujúca selektivita trhu. Dnešný Nasdaq už nie je iba o jednotnom pohybe technologického sektora, ale čoraz viac o výsledkoch jednotlivých spoločností, ich valuáciách a výhľadoch.
Zdroj: XTB Research
Nasdaq 100 – valuácia, momentum a šírka trhu
Nasdaq 100 počas dnešnej seansy stráca približne 0,3 %, širší trend však zostáva silný. Index od začiatku roka pridal 17,3 % a za posledných 12 mesiacov 26,6 %, pričom sa nachádza iba 3,4 % pod svojím historickým maximom.
Technologický sektor zostáva hlavným zdrojom tejto sily a od začiatku roka rastie približne o 25,3 %. Dnes je však zároveň najväčšou brzdou indexu a stráca približne 1,2 %.
Šírka trhu zatiaľ nevysiela výrazné varovné signály. Približne 70 % spoločností v indexe sa obchoduje nad svojím 200-dňovým kĺzavým priemerom. Iba 55,6 % titulov však zostáva nad SMA50, čo naznačuje určité zhoršenie krátkodobého momenta.
Hlavným problémom zostáva valuácia. Nasdaq 100 sa obchoduje s P/E približne 31,6, zatiaľ čo technologický sektor sa blíži k hodnote 40. To vytvára vysoké nároky na budúci rast ziskov.
Zároveň dnes rastie 56 % spoločností v indexe napriek tomu, že samotný benchmark klesá. Slabosť sa teda koncentruje predovšetkým pri niekoľkých najväčších spoločnostiach. Súčasná štruktúra trhu nenaznačuje plošnú kapituláciu investorov. Pri zvýšených valuáciách však ďalší rast bude čoraz viac vyžadovať potvrdenie v podobe rastu ziskov, najmä pri najväčších beneficientoch AI boomu.
Zdroj: XTB Research
Firemné správy
- Intel (INTC) – Akcie spočiatku mierne klesali, ale už sa zotavujú po tom, čo výrobca čipov zvýšil plánovanú emisiu kmeňových akcií z 15 miliárd USD na 20 miliárd USD. Prostriedky budú použité na všeobecné firemné účely a podporu rozvoja infraštruktúry spojenej s AI. Potenciálne riedenie podielov existujúcich akcionárov však zostáva krátkodobým negatívnym faktorom.
- Riot Platforms (RIOT) – Akcie po výsledkoch za druhý štvrťrok rastú takmer o 8 %. Tržby dosiahli 174,2 milióna USD oproti očakávaným 154,3 milióna USD. Ďalším pozitívnym katalyzátorom je zmluva na prenájom dátového centra s kapacitou 191 MW poprednému AI laboratóriu, ktorá podporuje scenár, že Riot môže diverzifikovať svoje podnikanie mimo tradičnej ťažby Bitcoinu a využívať svoju energetickú infraštruktúru na rastúci dopyt po AI.
Hims & Hers po výsledkoch – rast zostáva silný, trh však sleduje ziskovosť
Akcie Hims & Hers Health (HIMS) mierne rastú a vymazali počiatočné straty po zverejnení výsledkov. Silný rast tržieb zatienila slabšia ziskovosť.
Tržby medziročne vzrástli o 38 % na 753 miliónov USD, zatiaľ čo počet predplatiteľov sa zvýšil o 21 %. To ukazuje, že dopyt po telemedicínskych službách spoločnosti zostáva silný, a to vrátane dermatológie, sexuálneho zdravia a liečby obezity.
Hims však zároveň vykázal čistú stratu 86,3 milióna USD a stratu na akciu 0,37 USD v porovnaní so ziskom 0,17 USD na akciu pred rokom. Pozornosť investorov sa preto presúva od samotného tempa expanzie k nákladom spojeným s týmto rastom.
Segment GLP-1 zostáva mimoriadne dôležitý, keďže valuácia Hims je úzko spojená s očakávaniami týkajúcimi sa schopnosti spoločnosti zapojiť sa do rýchlo rastúceho trhu s liekmi na chudnutie. Po predchádzajúcom spore s Novo Nordisk dosiahli obe spoločnosti dohodu, ktorá umožňuje predávať značkové lieky na chudnutie prostredníctvom platformy Hims výmenou za ukončenie propagácie individuálne pripravovaných GLP-1 liekov.
To posilňuje strategickú pozíciu platformy, ale zároveň zvyšuje dôraz na jej schopnosť efektívne monetizovať rýchlo rastúcu zákaznícku základňu.
Spoločnosť zvýšila celoročný výhľad a očakáva zrýchlenie podnikateľského momenta v druhej polovici roka. Splnenie týchto cieľov však zostáva náročné. Výhľad predpokladá výrazné zlepšenie ziskovosti, najmä vo štvrtom štvrťroku, čo podľa analytikov Citi znamená zvýšené riziko spojené s realizáciou plánu.
Medzinárodný segment expanduje mimoriadne rýchlo. Tržby vzrástli viac ako 17-násobne, najmä vďaka akvizícii austrálskej spoločnosti Eucalyptus, zatiaľ čo tržby v USA vzrástli o 17 %.
Kľúčovou otázkou pre investorov preto už nie je iba to, či Hims dokáže rýchlo rásť, ale či dokáže svoju veľkosť, medzinárodnú expanziu a boom GLP-1 pretaviť do udržateľného zlepšovania marží a ziskovosti.
Zdroj: xStation5
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