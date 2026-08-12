📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (11.8.2026)

Víťazi:
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KKR & Co. Inc. (KKR) +6,92 %: Americká globálna investičná spoločnosť zameriavajúca sa na private equity a správu alternatívnych aktív.
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Axon Enterprise, Inc. (AXON) +6,70 %: Americká spoločnosť vyvíjajúca bezpečnostné technológie pre políciu a armádu, známa predovšetkým výrobou taserov a osobných kamier.
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Apollo Global Management, Inc. (APO) +6,23 %: Americká globálna spoločnosť zaoberajúca sa správou alternatívnych investícií a poskytovaním úverov.
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Jabil Inc. (JBL) +5,92 %: Americká spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia v oblasti výroby elektroniky a dodávateľských reťazcov pre technologické firmy.
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Marathon Petroleum Corporation (MPC) +5,01 %: Americká energetická spoločnosť zaoberajúca sa rafináciou, prepravou a predajom ropy a palív.
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Generac Holdings Inc. (GNRC) +4,75 %: Americký výrobca záložných generátorov energie a ďalších energetických systémov pre domácnosti i priemysel.
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Builders FirstSource, Inc. (BLDR) +4,35 %: Americký dodávateľ stavebných materiálov, prefabrikovaných komponentov a služieb pre profesionálnych staviteľov.
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Vertiv Holdings Co (VRT) +4,34 %: Americká spoločnosť poskytujúca zariadenia a služby pre dátové centrá, vrátane kritického napájania a chladenia pre IT infraštruktúru.
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Smurfit Westrock Plc (SW) +4,28 %: Globálny výrobca papiera a udržateľných obalových riešení a materiálov.
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Texas Pacific Land Corporation (TPL) +4,15 %: Americká spoločnosť patriaca k najväčším vlastníkom pôdy v Texase, ktorá generuje príjmy prevažne z poplatkov za ťažbu ropy a plynu na svojich pozemkoch.
Porazení:
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AppLovin Corporation (APP) -5,99 %: Americká technologická spoločnosť, ktorá poskytuje platformy a softvérové nástroje pre vývojárov mobilných aplikácií na ich marketing a monetizáciu.
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Ventas, Inc. (VTR) -5,41 %: Americký realitný investičný fond (REIT) zameriavajúci sa na vlastníctvo a správu nehnuteľností v oblasti zdravotníctva a starostlivosti o seniorov.
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Datadog, Inc. (DDOG) -5,37 %: Americká technologická firma poskytujúca cloudovú platformu pre monitoring, analytiku a zabezpečenie IT infraštruktúry a aplikácií.
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Honeywell International Inc. (HON) -5,27 %: Obrovský nadnárodný konglomerát vyrábajúci priemyselné produkty, letecké a vesmírne systémy a automatizačné technológie.
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Ferguson plc (FERG) -4,65 %: Nadnárodný distribútor inštalatérskych, kúrenárskych a stavebných materiálov s hlavným zameraním na severoamerický trh.
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Alphabet Inc. (GOOGL) -3,84 %: Americká nadnárodná technologická materská spoločnosť Googlu, gigant v oblasti internetového vyhľadávania, reklamy, cloudu a AI.
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Welltower Inc. (WELL) -3,80 %: Realitný investičný fond (REIT), ktorý investuje primárne do infraštruktúry pre zdravotnú starostlivosť, ako sú domovy pre seniorov a zdravotnícke zariadenia.
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Dell Technologies Inc. (DELL) -3,79 %: Americká technologická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom osobných počítačov, serverov, dátových úložísk a komplexných IT riešení.
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Deckers Outdoor Corporation (DECK) -3,72 %: Americký výrobca a distribútor obuvi, oblečenia a doplnkov, známy predovšetkým vďaka populárnym značkám ako UGG a HOKA.
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Oracle Corporation (ORCL) -3,71 %: Americká nadnárodná korporácia vyvíjajúca databázový softvér, cloudové systémy a rozsiahle podnikové softvérové produkty.
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