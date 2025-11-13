Akcia týždňa – CVS Health Corp (13. 11. 2025)

CVS Health Corporation je spoločnosť, ktorá je už roky súčasťou každodenného života miliónov Američanov. Jej lekárne sú prítomné takmer v každom meste a vďaka zdravotnému poisteniu a lekárskym službám môže pôsobiť na viacerých frontoch súčasne.
Hoci je často považovaná za defenzívnu spoločnosť, CVS nezostáva stáť na mieste.
Rastúci počet zákazníkov hľadajúcich zdravotnú starostlivosť a schopnosť profitovať z trhových dynamík robia zo spoločnosti stabilného hráča vo svete plnom neistoty.
Pre investorov to predstavuje príležitosť spojiť bezpečnosť s účasťou na trhu, ktorý ďalej rastie spolu so spoločenskými potrebami.
Profil podnikania
Historicky bol hlavným zdrojom tržieb segment Health Services, ktorý zahŕňa zdravotnícke a maloobchodné lekárenské služby, a v roku 2018 predstavoval viac ako polovicu celkových tržieb spoločnosti.
Postupne však jeho podiel na tržbách klesal, zatiaľ čo segmenty Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness nadobúdali väčší význam.
Od roku 2019 segment Health Care Benefits, ktorý zahŕňa verejné aj komerčné zdravotné poistenie, významne rástol.
Tento rast poháňa zvyšujúci sa dopyt po súkromnom a vládnom poistení ako aj začlenenie nových modelov poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako sú Oak Street Health a Signify Health.
Zároveň segment Pharmacy & Consumer Wellness postupne zvyšoval svoj význam prostredníctvom investícií do technológií zákazníckych služieb, zavádzania wellness maloobchodných formátov, rastu predaja liekov na predpis vrátane špecializovaných terapií a akvizícií aktív zo siete Rite Aid.
Analýza výnosovej štruktúry ukazuje, že do roku 2024 tvoril segment Health Services približne tretinu celkových výnosov, zatiaľ čo Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness prispievali zvyškom v podobných pomeroch.
Odhady na roky 2025 a 2026 naznačujú, že všetky tri segmenty budú mať približne rovnaký podiel na výnosoch, čo odzrkadľuje postupnú diverzifikáciu a vyváženosť zdrojov príjmov spoločnosti.
Hoci Health Services zostáva dôležitým motorom tržieb, segmenty Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu. Poháňajú ich demografické trendy, ako napríklad starnutie populácie a vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť, ako aj meniace sa trhové potreby, ktoré vyžadujú pohodlné a integrované zdravotné riešenia.
Transformácia obchodného modelu CVS naznačuje posun od tradičnej lekárne smerom k komplexným riešeniam v oblasti zdravia a wellness, čím sa diverzifikujú zdroje výnosov a zvyšuje odolnosť voči trhovej volatilite.
Finančná analýza
Nedávne kvartálne výsledky CVS Health a prognózy do konca roka 2025 potvrdzujú, že spoločnosť si udržiava silné fundamenty a stabilný rast výnosov napriek dočasným výzvam.
Tržby historicky neustále rastú a očakáva sa ich ďalší rast, čo odráža silnú trhovú pozíciu a trvalý dopyt po zdravotníckych a lekárenských službách.
Príležitostné výkyvy sú sezónneho charakteru a nenarúšajú dlhodobý rastový trend.
Dočasný pokles ziskovosti v treťom štvrťroku 2025 bol spôsobený jednorazovými udalosťami, nie zhoršením prevádzkovej výkonnosti.
Najväčší vplyv mal odpis goodwillu vo výške približne 5,7 miliardy USD v segmente Health Care Delivery, ktorý zahŕňa kliniky Oak Street Health a Signify Health.
Preceňovanie aktív a obmedzenie expanzie v tejto časti podnikania boli účtovnými opatreniami, ktoré dočasne ovplyvnili EBITDA, ale neodrážajú skutočnú prevádzkovú efektívnosť.
Ďalšími menšími jednorazovými položkami boli rezervy na reštrukturalizáciu a predaj spoločnosti Omnicare.
Aj keď tieto udalosti dočasne znížili ziskovosť, v dlhodobom horizonte podporujú optimalizáciu portfólia a organizačnú efektivitu.
Segmentová analýza ukazuje, že negatívny vplyv bol sústredený v segmente Health Services, zatiaľ čo segmenty Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness zostali stabilné a zaznamenali medziročné zlepšenie marží aj výnosov.
EBITDA zostala pozitívna počas väčšiny obdobia 2019–2025, čo potvrdzuje prevádzkovú efektívnosť.
Negatívna EBITDA v treťom štvrťroku 2025 bola výlučne dôsledkom odpisu goodwillu.
Zároveň ROIC dočasne klesol k nule, zatiaľ čo WACC zostal stabilný na úrovni 5–7 %, čo naznačuje, že náklady na kapitál sa nezvýšili napriek dočasnému poklesu ziskovosti.
Tento dočasný pokles výsledkov nemal negatívny vplyv na vnímanie spoločnosti trhom.
Od začiatku roka 2025 do novembra vzrástli akcie CVS o viac ako 80 %, čím jasne prekonali indexy Nasdaq-100 a S&P 500 aj konkurenta UnitedHealth Group, ktorého akcie klesli takmer o polovicu.
Toto silné zhodnotenie potvrdzuje, že investori vnímali pokles EBITDA ako dočasný a účtovný, nie ako známku zhoršujúcej sa kvality podnikania.
Finančné fundamenty spoločnosti CVS zostávajú silné. Spoločnosť udržiava vysokú likviditu a efektívne realizuje reštrukturalizačný program zameraný na zvýšenie efektivity v segmente Health Services.
Prognózy naznačujú, že EBITDA sa vo štvrtom štvrťroku 2025 vráti do pozitívnych hodnôt a ROIC opäť presiahne náklady na kapitál, čím sa obnoví plná prevádzková ziskovosť.
V strednodobom horizonte vstupuje CVS do stabilizačnej fázy s potenciálom obnovy finančnej výkonnosti a ďalšieho posilnenia pozície ako popredného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v USA.
Výhľad
Americký trh so zdravotnou starostlivosťou vstupuje do obdobia dynamickej štrukturálnej transformácie. Počet obyvateľov USA prekročil 335 miliónov a naďalej rastie.
V tomto prostredí zostáva CVS Health vďaka svojmu integrovanému obchodnému modelu, ktorý spája lekárne, poistenie a zdravotnícke služby, jedným z hlavných príjemcov trhových trendov.
Spoločnosť má unikátnu infraštruktúru, ktorá zahŕňa maloobchodné siete, kliniky aj vlastné poistné kanály, čo jej umožňuje efektívne reagovať na meniace sa potreby trhu.
Finančné prognózy do roku 2030 naznačujú, že CVS vstupuje do novej fázy rastu, ktorá spája stabilitu s potenciálom ďalšej expanzie.
- V základnom scenári sa očakáva, že výnosy spoločnosti budú v nasledujúcich rokoch stabilne rásť, čo odzrkadľuje solídny rast v porovnaní s úrovňou roku 2024. Tento rast podporujú silné segmenty Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness a taktiež efekty reštrukturalizácie a optimalizácie nákladov v segmente Health Services.
- V optimistickom scenári je rast výnosov ešte výraznejší vďaka expanzii poistných služieb, rozvoju siete kliník a zavedeniu inovatívnych maloobchodných formátov zameraných na wellness. V tomto scenári CVS posilňuje svoju pozíciu lídra v oblasti zdravotnej starostlivosti novej generácie v USA.
- Aj v konzervatívnom scenári, pri vyšších nákladových tlakoch a pomalšej expanzii, si spoločnosť udržuje stabilný rast výnosov. V odvetví s vysokými bariérami vstupu a nízkou elasticitou dopytu je to veľmi solídny výsledok, ktorý potvrdzuje odolnosť obchodného modelu CVS a jeho konkurenčnú výhodu.
Pre investorov to znamená, že CVS Health má dlhodobú rastovú trajektóriu založenú na silných fundamentálnych ukazovateľoch, rastúcom dopyte, diverzifikácii príjmov a vysokej prevádzkovej efektívnosti. Spoločnosť udržiava rast výnosov, vysokú likviditu a efektívne realizuje reštrukturalizačný program zameraný na zvýšenie efektivity v segmente Health Services.
Prognózy naznačujú, že EBITDA marže sa v nasledujúcich štvrťrokoch vrátia na predchádzajúce úrovne a ziskovosť sa bude postupne zotavovať vďaka zníženiu nákladov a rastúcim výnosom v kľúčových segmentoch.
V strednodobom horizonte vstupuje CVS do stabilizačnej fázy s potenciálom obnovy finančnej výkonnosti a ďalšieho posilnenia svojej pozície ako jedného z lídrov na americkom trhu zdravotnej starostlivosti.
Oceňovanie
Predkladáme ocenenie spoločnosti CVS Health Corp metódou diskontovaných peňažných tokov (DCF). Tento výpočet slúži výhradne na informačné účely a nemal by byť považovaný za investičné odporúčanie alebo presné ocenenie.
Analýza je založená na základnom scenári finančných prognóz, predpokladajúcom pokračujúci stabilný rast výnosov a obnovu prevádzkových marží po dočasnom poklese v treťom štvrťroku 2025.
Model počíta s nákladmi na kapitál (WACC) vo výške 6 %, čo je primerané pre sektor zdravotníctva a farmácie, vyznačujúci sa stabilnými cash flow a defenzívnym rizikovým profilom.
Terminálna hodnota bola odhadnutá pri konzervatívnej miere rastu 2 %. Ostatné finančné parametre boli spriemerované na základe výsledkov za posledných päť rokov.
Na základe tejto analýzy sa reálna hodnota jednej akcie CVS Health odhaduje približne na 117,72 USD, v porovnaní s aktuálnou trhovou cenou 80,30 USD, čo predstavuje potenciálny rast o 47 %.Tento odhad odzrkadľuje silné prevádzkové fundamenty a očakávané obnovenie marží v strednodobom horizonte, pri zachovaní stabilného rastu vo všetkých troch obchodných segmentoch.
Pohľad na graf
Akcie CVS Health sú momentálne vo veľmi silnom rastovom trende. Cena jasne prekonala všetky kľúčové kĺzavé priemery a stabilizovala sa nad úrovňou 80 USD.
Spoločnosť má stále značný rastový potenciál, keďže stále existuje priestor na návrat k historickým maximám z rokov 2021 a 2022, kedy sa akcie obchodovali okolo 105–110 USD.
To naznačuje, že súčasné cenové úrovne môžu predstavovať fázu obnovy hodnoty po predchádzajúcom oslabení.
Nadchádzajúce štvrťroky, ak spoločnosť úspešne naplní ambiciózne plány reštrukturalizácie a zlepší ziskovosť, by mohli investorom priniesť ďalšie príležitosti na rast.
Zdroj: xStation5
