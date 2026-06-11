Akcia týždňa: Lam Research. Tichý predajca „lopát a krompáčov“ pre AI

Keď dnes investori hovoria o umelej inteligencii, takmer vždy sa objavia tie isté mená. NVIDIA, Microsoft, Amazon, Meta a Alphabet sa stali symbolmi technologickej revolúcie, ktorá za niekoľko rokov pretvorila globálnu ekonomickú scénu. Každý nový rekord v predaji AI čipov, každá nová generácia jazykových modelov a každé oznámenie o výstavbe gigantických dátových centier sa okamžite dostávajú na titulné stránky finančných portálov.
Problémom je, že väčšina trhu sa pozerá výlučne na konečný výsledok.
Vidí procesory spoločnosti NVIDIA, nové modely OpenAI a ďalšie dátové centrá budované najväčšími technologickými gigantmi sveta. Oveľa menej často sa však zamýšľa nad tým, čo sa musí stať ešte predtým, než sa akýkoľvek AI čip dostane do servera.
Moderný polovodič je pritom jedným z najzložitejších produktov, aké ľudstvo kedy vytvorilo. Výroba jediného čipu si vyžaduje stovky technologických krokov a mesiace práce. Na kremíkový wafer sa postupne nanášajú, odstraňujú a upravujú vrstvy materiálov s presnosťou meranou v nanometroch. Akákoľvek odchýlka od normy môže znamenať stratu celého wafera v hodnote stoviek tisíc dolárov.
Práve tu vstupuje do hry spoločnosť Lam Research.
Firma nenavrhuje procesory ani nevyrába pamäťové čipy. Nevytvára modely umelej inteligencie a nepredáva cloudové služby. Namiesto toho poskytuje technológie používané počas najnáročnejších etáp výroby polovodičov. Dá sa povedať, že Lam nepredáva samotné zlato, ale nástroje potrebné na jeho ťažbu.
Aj preto zostáva spoločnosť pre širokú investorskú verejnosť prakticky neznáma. Je ťažké nadchnúť sa pre zariadenia používané vo výrobných závodoch na čipy, keď je pozornosť trhu plne sústredená na rekordy spoločnosti NVIDIA. Paradoxne práve táto neviditeľnosť robí z Lam jednu z najzaujímavejších spoločností v celom AI ekosystéme.
Zatiaľ čo väčšina investorov sa s produktmi Lam nikdy nestretla, takmer každý pokročilý čip na svete nimi prešiel.
Medzi klientov spoločnosti patria najväčší výrobcovia polovodičov na svete. Práve oni vyrábajú procesory používané v dátových centrách, pamäte HBM poháňajúce rozvoj umelej inteligencie a najmodernejšie logické obvody. Hoci si navzájom konkurujú, majú jednu spoločnú vlastnosť. Ich továrne sú plné zariadení dodávaných malou skupinou špecializovaných výrobcov polovodičového vybavenia. Lam patrí do tejto elitnej skupiny.
Dlhé roky investori vnímali spoločnosť ako klasický cyklický biznis. Keď výrobcovia čipov zvyšovali kapitálové výdavky, tržby Lam prudko rástli. Keď odvetvie obmedzovalo investície, výsledky spoločnosti sa rýchlo zhoršovali. Tento model fungovania bol trhu dobre známy.
Dnes sa však deje niečo oveľa zaujímavejšie.
Väčšina investorov predpokladá, že AI revolúcia znamená jednoducho výrobu väčšieho množstva čipov. To je síce pravda, ale iba čiastočne. Oveľa dôležitejšie je, že každý nový čip je čoraz náročnejší na výrobu.
Po celé desaťročia bol pokrok v polovodičovom priemysle založený najmä na miniaturizácii. Každá nová generácia tranzistorov bola menšia, výkonnejšia a energeticky efektívnejšia než tá predchádzajúca. Postupne však začala fyzika klásť čoraz väčší odpor. Ďalšie zmenšovanie štruktúr sa stalo mimoriadne drahým a technologicky náročným.
Odvetvie na tento problém reagovalo zvyšovaním komplexnosti samotných čipov.
Moderné AI akcelerátory čoraz viac pripomínajú viacposchodové stavby. Pamäte HBM sa ukladajú na seba vo vrstvách. Jednotlivé systémy pozostávajú z viacerých špecializovaných čipov integrovaných do jedného celku. NAND pamäte obsahujú stovky vrstiev materiálov a nové architektúry tranzistorov si vyžadujú stále väčší počet technologických operácií.
A práve tu sa nachádza najdôležitejší prvok investičného príbehu spoločnosti Lam Research.
Pre spoločnosť nie je kľúčové to, že svet potrebuje viac polovodičov. Kľúčové je, že každý polovodič vyžaduje čoraz väčší počet operácií potrebných na jeho výrobu.
Je to nenápadný, ale zásadný rozdiel.
Čím komplexnejší je čip, tým viac práce musia vykonať zariadenia zodpovedné za tvorbu jednotlivých vrstiev a štruktúr. V praxi to znamená, že význam technológií spoločnosti Lam rastie rýchlejšie než počet samotných čipov opúšťajúcich výrobné linky.
Práve preto vedenie spoločnosti čoraz častejšie hovorí nielen o raste trhu s AI, ale aj o rastúcej komplexnosti moderných architektúr. Pre Lam nie je umelá inteligencia len ďalším zdrojom dopytu. Je to sila, ktorá zvyšuje význam technológií spoločnosti počas celého procesu výroby polovodičov.
V dôsledku toho sa Lam stáva niečím viac než len príjemcom výhod AI boomu. Spoločnosť stojí v samotnom centre infraštruktúrnej chrbtice tejto revolúcie. Nekonkuruje NVIDIA ani OpenAI. Zarába preto, že svet potrebuje stále pokročilejšie čipy a ich výroba je čoraz náročnejšia.
Práve preto môže byť Lam Research jednou z najzaujímavejších a zároveň najviac podceňovaných spoločností v celom ekosystéme umelej inteligencie. Zatiaľ čo sa trh sústreďuje na to, kto predáva najviac čipov, Lam profituje zo samotného procesu ich výroby. A história technológií opakovane ukázala, že poskytovatelia nevyhnutnej infraštruktúry sa často stávajú jednými z najväčších víťazov dlhodobých trendov.
Kapitola 1: Čím pokročilejší čip, tým viac práce pre Lam
Aby sme pochopili, prečo sa dnes spoločnosť Lam Research nachádza v takej zaujímavej pozícii, je potrebné začať jednou zásadnou zmenou: revolúcia v oblasti umelej inteligencie nezvyšuje iba dopyt po polovodičoch, ale zásadne mení aj spôsob, akým sú navrhované a vyrábané.
Po mnoho rokov bol rast tohto odvetvia pomerne priamočiary. Nové generácie čipov obsahovali viac tranzistorov a pokrok vychádzal predovšetkým z ich miniaturizácie. Dnes už tento model nestačí.
Rastúci dopyt po výpočtovom výkone núti výrobcov prechádzať na zložitejšie architektúry, nové materiály a integráciu viacerých čipov do jedného systému.
Práve tento štrukturálny posun zvyšuje význam spoločnosti Lam Research.
Dobrým príkladom sú pamäte NAND, ktoré sa vyvinuli z relatívne jednoduchých konštrukcií na štruktúry obsahujúce viac ako 300 vrstiev. Každá ďalšia vrstva znamená nové a čoraz náročnejšie výrobné kroky – od nanášania materiálov až po presné leptanie a čistenie.
Podobný trend je viditeľný aj pri pamätiach HBM, ktoré sú kľúčovou súčasťou infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Ich výroba zahŕňa vertikálne vrstvenie viacerých vrstiev pamätí a ich mimoriadne presné prepojenie, čo umožňuje dosiahnuť priepustnosť potrebnú pre moderné modely umelej inteligencie. Zároveň to však výrazne zvyšuje náročnosť výroby.
Ešte výraznejšie je tento trend viditeľný pri najpokročilejších logických procesoroch, kde nové architektúry tranzistorov zlepšujú výkon a energetickú efektivitu, no zároveň výrazne komplikujú samotný výrobný proces.
V tejto súvislosti nadobúda zásadný význam pojem procesná intenzita. Označuje počet a zložitosť operácií potrebných na výrobu jediného čipu. Pre spoločnosť Lam Research je často dôležitejšie to, aký zložitý je samotný výrobný proces, než objem vyrobených waferov.
Čím viac technologických krokov si nová generácia čipov vyžaduje, tým väčší je dopyt po pokročilých výrobných nástrojoch. V dôsledku toho môže trh spoločnosti Lam rásť rýchlejšie ako celý polovodičový sektor.
Preto spoločnosť zdôrazňuje nielen rozsah investícií svojich zákazníkov, ale aj rastúcu komplexnosť moderných tovární na čipy. Pre Lam nie je dôležitý iba počet nových výrobných závodov, ale predovšetkým to, čo sa v nich bude vyrábať.
A všetko nasvedčuje tomu, že budúcnosť patrí čoraz zložitejším čipom.
V kontexte umelej inteligencie má táto skutočnosť mimoriadny význam. Vývoj veľkých jazykových modelov a pokročilých výpočtových systémov si vyžaduje nielen viac čipov, ale predovšetkým čipy s podstatne vyššou úrovňou komplexnosti.
Pre spoločnosť Lam Research ide o mimoriadne priaznivú kombináciu. Firma profituje tak z rastúceho objemu investícií do polovodičového sektora, ako aj z rastúcej zložitosti samotných čipov. A čím pokročilejší je čip, tým viac práce pripadá na Lam Research.
Kapitola 2: Prečo je AI pre Lam taká dôležitá
Hoci spoločnosť Lam Research dodáva zariadenia výrobcom polovodičov už desaťročia, nástup umelej inteligencie sa stal najdôležitejším faktorom formujúcim jej budúce vyhliadky. Dôvod je pomerne jednoduchý. AI si nevyžaduje iba viac čipov, ale predovšetkým pokročilejšie čipy.
Každá nová generácia akcelerátorov využívaných v dátových centrách si vyžaduje vyšší výpočtový výkon, rýchlejšiu komunikáciu a väčšiu pamäťovú priepustnosť. Aby výrobcovia polovodičov dokázali tieto požiadavky splniť, vyvíjajú nové architektúry čipov, zvyšujú počet vrstiev pamätí a zavádzajú čoraz zložitejšie výrobné procesy. To sa následne premieta do vyššieho dopytu po technológiách využívaných spoločnosťou Lam.
To je obzvlášť viditeľné v segmente pamätí HBM, ktoré sa stali nevyhnutnou súčasťou moderných AI akcelerátorov. Rastúci počet vrstiev, pokročilejšie prepojenia a stále vyššie požiadavky na kvalitu výroby zvyšujú význam procesov leptania, nanášania materiálov a čistenia waferov – oblastí, v ktorých má Lam veľmi silnú trhovú pozíciu.
Dôležité je, že prínosy nie sú obmedzené iba na pamäte. Rastúca komplexnosť logických čipov, zavádzanie nových architektúr tranzistorov a pokračujúce investície do dátových centier znamenajú, že umelá inteligencia dnes ovplyvňuje prakticky všetky trhové segmenty, ktoré spoločnosť obsluhuje.
Práve preto vedenie spoločnosti opakovane označuje AI za najdôležitejší rastový faktor nasledujúcich rokov. Pre Lam nejde len o ďalší investičný cyklus v polovodičovom priemysle. Ide o trend, ktorý súčasne zvyšuje objem investícií zákazníkov aj význam technológií dodávaných spoločnosťou pri výrobe najpokročilejších čipov na svete.
Kapitola 3: AI je len začiatok. Ďalšie megatrendy podporujúce Lam Research
Hoci je dnes umelá inteligencia najdôležitejšou témou polovodičového priemyslu, bolo by chybou redukovať celý investičný príbeh spoločnosti Lam Research iba na AI. Firma profituje z viacerých dlhodobých trendov, ktoré sa navzájom posilňujú a spoločne vytvárajú mimoriadne priaznivé prostredie pre dodávateľov polovodičových technológií.
Prvým z nich zostáva rozvoj trhu s pamäťami. Hoci v posledných rokoch získali najväčšiu pozornosť pamäte HBM používané v AI akcelerátoroch, rovnako dôležité sú aj investície do pamätí NAND a DRAM. Mimoriadne zaujímavá je situácia na trhu NAND, kde výrobcovia prechádzajú na čoraz pokročilejšie technologické generácie. V praxi to znamená modernizáciu existujúcich výrobných liniek a zavádzanie nových procesov, čo vytvára dodatočný dopyt po zariadeniach spoločnosti Lam.
Ďalšou dôležitou oblasťou je pokročilé puzdrenie čipov, známe ako advanced packaging. Ešte pred niekoľkými rokmi sa výkon polovodičov zvyšoval predovšetkým prostredníctvom miniaturizácie tranzistorov. Dnes zohráva čoraz významnejšiu úlohu spôsob, akým sú jednotlivé čipy prepojené do jedného systému. Práve vďaka týmto riešeniam vznikajú moderné AI akcelerátory, v ktorých procesor, pamäť a komunikačné komponenty fungujú ako jeden celok. Vedenie spoločnosti Lam upozorňuje, že príjmy spojené s advanced packaging patria v súčasnosti medzi najrýchlejšie rastúce časti podnikania.
Čoraz väčší význam získava aj segment služieb sústredený v divízii Customer Support Business Group. Na rozdiel od predaja nových zariadení, ktorý je silno závislý od investičného cyklu v odvetví, generujú servisné služby stabilnejšie a opakujúce sa príjmy. Výrobcovia polovodičov si nemôžu dovoliť výpadky výroby, a preto pravidelne investujú do náhradných dielov, modernizácií a zvyšovania efektivity existujúcich zariadení. V posledných štvrťrokoch dosahoval tento segment rekordné výsledky a stáva sa čoraz dôležitejším pilierom podnikania spoločnosti.
Za pozornosť stoja aj zmeny prebiehajúce v globálnom dodávateľskom reťazci polovodičov. Spojené štáty, Európa, Japonsko aj Južná Kórea investujú desiatky miliárd dolárov do budovania vlastných výrobných kapacít. Ešte pred desiatimi rokmi bola väčšina nových investícií sústredená do niekoľkých ázijských krajín. Dnes sledujeme postupnú regionalizáciu výroby, ktorá si vyžaduje výstavbu nových tovární a ich vybavenie najmodernejšími technológiami. Bez ohľadu na to, kde výrobný závod vznikne, zostáva výrobný proces podobný, čo vytvára ďalšie príležitosti pre spoločnosti ako Lam.
Nemožno opomenúť ani pokračujúcu digitalizáciu samotných tovární na polovodiče. Moderné zariadenia generujú obrovské množstvo dát využívaných na optimalizáciu výrobných procesov, zvyšovanie kvality a efektivity výroby. Softvér, dátová analytika a riešenia využívajúce prvky umelej inteligencie na monitorovanie technologických procesov zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu. Ide o oblasť, ktorá nepriťahuje toľko pozornosti ako nové stroje, no v budúcnosti sa môže stať ďalším zdrojom konkurenčnej výhody aj rastu tržieb.
Lam Research sa tak nachádza na priesečníku viacerých dlhodobých trendov. AI je síce najdôležitejším z nich, rozhodne však nie jediným. Vývoj pamätí, pokročilé puzdrenie čipov, rast servisného segmentu, regionalizácia výroby polovodičov a digitalizácia tovární spoločne vytvárajú široký základ pre ďalší rast spoločnosti. Práve táto rozmanitosť faktorov robí z Lam oveľa viac než len stávku na pokračujúci rozvoj umelej inteligencie.
Kapitola 4: Čísla potvrdzujú rastový príbeh
Najväčšou silou spoločnosti Lam Research je skutočnosť, že jej príbeh spojený s umelou inteligenciou nežije iba v investorských prezentáciách a komentároch manažmentu. Nejde o naratív, ktorý by bolo ťažké nájsť vo finančných výsledkoch. V prípade Lam je vplyv AI viditeľný priamo vo výkaze ziskov a strát aj v súvahe.
Ešte začiatkom roka 2024 sa štvrťročné tržby spoločnosti pohybovali okolo 3,5 miliardy USD. Dnes Lam generuje takmer 6 miliárd USD tržieb za štvrťrok. Vo svojej poslednej správe za tretí fiškálny štvrťrok 2026 dosiahli tržby rekordných 5,84 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast približne o 24 % a medzikvartálny rast približne o 9 %. Zároveň zisk na akciu dosiahol 1,47 USD, čím prekonal očakávania trhu aj hornú hranicu predchádzajúceho výhľadu spoločnosti. Táto kombinácia dynamického rastu tržieb a pravidelného prekonávania odhadov býva zvyčajne palivom pre rast valuácie akcií.
Vývoj ceny akcií túto premenu iba potvrdzuje. Od začiatku roka 2026 priniesli akcie Lam Research dvojciferné zhodnotenie a jasne prekonali výkonnosť indexov Nasdaq 100 aj S&P 500. To ukazuje, ako rýchlo trh prehodnotil valuáciu spoločnosti a zohľadnil jej úlohu v investičnom supercykle budovania AI infraštruktúry. Nejde už len o klasickú cyklickú expozíciu na polovodičový sektor, ale o spoločnosť, ktorú investori začínajú vnímať ako jedného z hlavných príjemcov dlhodobého megatrendu.
Ešte zaujímavejší je pohľad na ziskovosť. Pri mnohých technologických firmách býva rýchly rast tržieb vykúpený tlakom na marže. V prípade spoločnosti Lam vidíme presný opak. Prevádzková marža vzrástla z úrovní pod 30 % v roku 2024 na súčasných približne 35 %, zatiaľ čo hrubá marža sa priblížila k 50 % a čistá marža prekročila 30 %. To znamená, že každý dodatočný dolár tržieb generuje pre akcionárov stále vyšší zisk. Viditeľný je efekt prevádzkovej páky aj veľmi priaznivý produktový mix. Najrýchlejšie rastú segmenty spojené s pamäťami HBM, pokročilými logickými procesmi a moderným puzdrením čipov, teda oblasti, ktoré si vyžadujú najzložitejšie procesy leptania a nanášania materiálov, kde má Lam najsilnejšiu konkurenčnú pozíciu.
K tomu sa pridáva rastúci význam servisného segmentu. V poslednom štvrťroku divízia Customer Support Business Group po prvýkrát prekročila hranicu približne 2 miliárd USD štvrťročných tržieb a dosiahla približne 2,1 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 25 %. Pre investorov je to veľmi dôležitý signál, pretože príjmy zo služieb bývajú stabilnejšie ako predaj nových zariadení a pomáhajú zmierňovať cyklické výkyvy polovodičového trhu. Rastúca inštalovaná základňa zariadení sa automaticky premieňa na predvídateľný tok príjmov z náhradných dielov, servisu a modernizácií.
Rovnako pôsobivá je schopnosť spoločnosti vytvárať hodnotu pre akcionárov meraná návratnosťou investovaného kapitálu. Ukazovateľ ROIC sa v posledných štvrťrokoch priblížil k 45 %, zatiaľ čo náklady kapitálu zostávajú výrazne nižšie. V praxi to znamená, že každý dolár investovaný do rozvoja firmy prináša niekoľkonásobne vyšší výnos, než koľko stojí jeho získanie. To je charakteristika najkvalitnejších technologických spoločností. Vysoké a stabilné ROIC naznačuje, že firma kapitál nespáli, ale investuje ho do projektov s vysokými bariérami vstupu a dlhodobou konkurenčnou výhodou.
Pozitívny obraz ďalej potvrdzuje súvaha spoločnosti. Napriek agresívnym programom spätného odkupu akcií a pravidelne vyplácaným dividendám si Lam udržiava veľmi komfortnú likvidnú pozíciu. Ku koncu marca 2026 držala spoločnosť približne 4,8 miliardy USD v hotovosti a peňažných ekvivalentoch a po odpočítaní dlhu zostávala v čistej hotovostnej pozícii presahujúcej 1 miliardu USD. Tento finančný vankúš poskytuje vedeniu značnú flexibilitu na financovanie rozširovania kapacít, intenzívneho technologického vývoja aj návratu kapitálu akcionárom.
Rovnako dôležité je, že manažment nenaznačuje žiadne spomalenie dopytu. Spolu s výsledkami zvýšil odhad trhu WFE (Wafer Fabrication Equipment) pre rok 2026 na približne 140 miliárd USD a túto revíziu priamo spojil s rastúcim dopytom po AI čipoch, pamätiach HBM a pokročilých logických procesoch. Zároveň spoločnosť zverejnila výhľad tržieb na nasledujúci štvrťrok vo výške 6,6 miliardy USD pri zachovaní veľmi vysokých marží. To naznačuje, že rekordný tretí fiškálny štvrťrok 2026 nemusí predstavovať vrchol súčasného cyklu, ale iba ďalší krok v pokračujúcom raste.
Pri pohľade na samotné čísla je ťažké prehliadnuť jasný trend. Lam Research nie je len spoločnosťou, ktorá profituje z priaznivých podmienok v polovodičovom priemysle. Výsledky naznačujú, že firma systematicky posilňuje svoj význam v globálnom ekosystéme výroby pokročilých čipov. Tržby rastú, marže sa zvyšujú, návratnosť kapitálu sa zlepšuje a manažment zvyšuje výhľady tak pre vlastné podnikanie, ako aj pre celý trh. Práve takúto kombináciu ukazovateľov investori hľadajú pri spoločnosti, ktorá je považovaná za jedného z hlavných príjemcov dlhodobého megatrendu umelej inteligencie.
Kapitola 5: Je dnes Lam Research atraktívnou investíciou?
Nižšie uvádzame ocenenie spoločnosti Lam Research pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov (DCF). Je dôležité zdôrazniť, že slúži len na informačné účely a nemalo by byť považované za investičné odporúčanie ani presné ocenenie spoločnosti.
Po analýze obchodného modelu, megatrendov a finančných výsledkov zostáva z pohľadu investora najdôležitejšia otázka: ponúka súčasná cena akcií ešte priestor na ďalší rast?
Táto otázka je obzvlášť dôležitá pri spoločnostiach spojených s umelou inteligenciou. V posledných rokoch došlo k prudkému rastu valuácií mnohých firiem profitujúcich z AI boomu, a investori si preto čoraz častejšie kladú otázku, či trh už nezapočítal budúce úspechy tohto odvetvia do cien akcií.
V prípade spoločnosti Lam Research sa však situácia zdá byť vyváženejšia. Na jednej strane firma profituje z jedného z najsilnejších technologických megatrendov posledných desaťročí. Na druhej strane, keďže nie je priamym výrobcom čipov ani poskytovateľom AI infraštruktúry, jej ocenenie zostáva výrazne umiernenejšie než pri najznámejších symboloch revolúcie umelej inteligencie.
Analýza metódou diskontovaných peňažných tokov naznačuje férovú hodnotu približne 367 USD na akciu. Pri súčasnej trhovej cene okolo 322 USD to predstavuje potenciál rastu približne o 14 %.
Nejde o úroveň, ktorá by naznačovala výrazné podhodnotenie. Zároveň je však ťažké tvrdiť, že sa valuácia spoločnosti odtrhla od fundamentov. Trh si zrejme uvedomuje prínosy plynúce z AI boomu, no zároveň do ceny nezapočítava príliš optimistický scenár. V praxi to znamená, že ďalší rast ceny akcií bude vo veľkej miere závisieť od schopnosti spoločnosti udržať súčasné tempo rastu tržieb a vysokú ziskovosť.
Najsilnejším argumentom pre dlhodobú atraktivitu spoločnosti Lam zostáva kvalita jej podnikania. Firma pôsobí v segmente s vysokými bariérami vstupu, disponuje silnou technologickou pozíciou a spolupracuje s najväčšími výrobcami polovodičov na svete. Zároveň generuje vysoké marže, udržiava zdravú súvahu a dosahuje návratnosť kapitálu, ktorá výrazne prevyšuje náklady na jeho získanie.
To však neznamená, že je spoločnosť bez rizík. Napriek všetkým štrukturálnym trendom podporujúcim polovodičový priemysel zostáva Lam firmou pôsobiacou v cyklickom odvetví. História ukazuje, že aj najlepší výrobcovia polovodičového vybavenia pravidelne čelia poklesu objednávok v období, keď zákazníci obmedzujú kapitálové výdavky.
Významným rizikovým faktorom zostáva aj geopolitika. Čína predstavuje významnú časť globálnych investícií do výroby polovodičov, zároveň je však čoraz viac vystavená exportným obmedzeniam zo strany Spojených štátov. Ďalšie sprísnenie regulácií by mohlo ovplyvniť štruktúru príjmov celého sektora výrobcov polovodičového vybavenia.
Je tiež dôležité nezabúdať na riziká spojené so samotným AI boomom. Súčasné prognózy predpokladajú pokračujúce vysoké investície do dátových centier a výpočtovej infraštruktúry. Ak by tempo investícií najväčších technologických spoločností spomalilo a zaostalo za očakávaniami trhu, mohlo by to viesť k nižšiemu dopytu po zariadeniach používaných pri výrobe najpokročilejších čipov.
Napriek týmto rizikám sa Lam Research javí ako jedna z najlepšie pripravených spoločností na využitie dlhodobého rastu polovodičového trhu. Firma nie je závislá od jedného zákazníka, jednej architektúry čipov ani jedinej technológie. Profituje z rozvoja AI, no zároveň ťaží z vývoja pamätí, pokročilého puzdrenia čipov, regionalizácie dodávateľských reťazcov a rastúceho podielu opakovaných servisných príjmov.
Vďaka tomu môžu investori vnímať Lam nielen ako špekulatívnu stávku na umelú inteligenciu, ale predovšetkým ako investíciu do rastúcej štrukturálnej komplexnosti celého polovodičového ekosystému.
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