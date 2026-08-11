Sea prekvapila silnými výsledkami. Akcie v predobchodnej fáze rastú o 8 % 📈

Spoločnosť Sea Ltd. zvýšila celoročný výhlaď ziskovosti svojho e-commerce biznisu Shopee po tom, čo výsledky za druhý štvrťrok prekonali očakávania analytikov. Firma tým potvrdzuje, že silný spotrebiteľský dopyt v juhovýchodnej Ázii jej pomáha odolávať rastúcej konkurencii.
Sea po novom očakáva, že Shopee tento rok dosiahne upravený EBITDA okolo 1 miliardy USD. Predchádzajúci výhlaď predstavoval najmenej 880,6 milióna USD, zatiaľ čo analytici v priemere očakávali približne 980,7 milióna USD.
Vyššia prognóza naznačuje, že Shopee si zatiaľ dokáže udržať silnú pozíciu napriek tlaku zo strany TikToku, Lazady a Temu. Marže však zostávajú relatívne nízke, keďže Sea ďalej investuje do expanzie v Brazílii a zároveň čelí vyšším nákladom spojeným s geopolitickou situáciou a možnými regulačnými prekážkami v Indonézii.
Tržby výrazne prekonali očakávania
Celkové tržby Sea v druhom štvrťroku vzrástli medziročne o 48 % na 7,8 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali približne 7,1 miliardy USD.
Upravený EBITDA spoločnosti za tri mesiace do júna vzrástol o 11 % na 917 miliónov USD. V samotnom segmente Shopee sa upravený EBITDA zvýšil o 12 % na 255 miliónov USD.
Akcie Sea na výsledky reagovali rastom približne o 8 % v predobchodnej fáze. Od začiatku roka však stále strácajú okolo 10 %, keďže investori sledujú, či si firma dokáže udržať tempo rastu pri silnejúcej konkurencii a vyšších prevádzkových nákladoch.
Sea naďalej investuje do umelej inteligencie
Významnou súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti je umelá inteligencia. Generálny riaditeľ Forrest Li už skôr uviedol, že pri intenzívnejších investíciách do AI by mohla Sea v budúcnosti dosiahnuť trhovú kapitalizáciu až 1 bilión USD.
Firma stavia na tom, že AI podporí ďalšiu fázu rastu podobne, ako v minulosti pomohli osobné počítače a smartfóny rozvoju Shopee a hernej divízie Garena.
Sea už AI postupne integruje do odporúčania produktov, nástrojov pre predajcov a ďalších funkcií. Tento rok navyše predstavila generatívneho AI asistenta Migoo, ktorého začala testovať aj na trhu v Spojených štátoch.
AI mení aj štruktúru nákladov
Rozvoj AI sa premieta aj do personálnej stratégie. Shopee v júni prepustila stovky vývojárov, čo predstavovalo približne 8 % týchto pozícií v rámci celej divízie.
Nie je jasné, do akej miery tieto kroky priamo súvisia s rozvojom AI, časovo však zapadajú do širšieho trendu, keď technologické firmy prehodnocujú potrebu časti vývojových kapacít a snažia sa zvyšovať produktivitu pomocou automatizácie.
Pre investorov bude teraz kľúčové sledovať, či sa Sea podarí spojiť rýchly rast tržieb, lepšiu ziskovosť Shopee a vyššiu návratnosť investícií do AI. Ak áno, súčasný rastový príbeh sa môže ďalej posilniť.
Graf Sea Ltd. (SE.US, D1)
Zdroj: xStation5
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