Akcia týždňa – Super Micro Computer (09.10.2025)

Super Micro Computer: Stane sa poskytovateľ AI infraštruktúry ďalším technologickým gigantom – alebo ide len o hype?
Za iba dva roky sa spoločnosť Super Micro Computer (SMCI) premenila z výrobcu serverov na jednu z najzaujímavejších spoločností na americkom akciovom trhu.
Pre mnohých investorov sa SMCI stala symbolom novej vlny „AI infraštruktúry“ – firiem, ktoré samy nevyvíjajú AI modely, ale poskytujú hardvér, na ktorom tieto modely fungujú.
Na rozdiel od známych gigantov ako Nvidia alebo AMD pôsobí Super Micro menej nápadne, zameriava sa na návrh, montáž a dodávku serverov, GPU systémov, kvapalinového chladenia a infraštruktúry pre dátové centrá. Napriek tomu získava dôveru veľkých klientov, ako sú Microsoft, Meta, Oracle a Tesla. V čase, keď globálne firmy investujú miliardy do AI dátových centier, SMCI patrí medzi prvé firmy, ktoré z toho ťažia.
Otázkou však zostáva, či aktuálne ocenenie spoločnosti odráža jej dlhodobý potenciál, alebo či investori len podľahli hype podobnému obdobiu dot-com bubliny. V tomto článku sa podrobnejšie pozrieme na činnosť SMCI, jej financie, ocenenie, scenáre rastu a riziká, ktoré môžu formovať budúcnosť tejto rýchlo rastúcej firmy.
Čo robí Super Micro Computer?
Super Micro Computer (SMCI) je primárne výrobcom vysokovýkonných serverov a počítačových systémov, ktoré sa využívajú najmä v dátových centrách, cloudových službách a najnovšie aj v rýchlo rastúcom AI sektore.
Spoločnosť sa špecializuje na kompletné hardvérové riešenia – od základných dosiek a kvapalinového chladenia až po pokročilé serverové platformy optimalizované pre GPU.
Kľúčovou výhodou SMCI je schopnosť rýchlo prispôsobiť produkty špecifickým potrebám zákazníkov, ako sú hyperscalery (Microsoft, Meta, Oracle) či firmy vyvíjajúce AI modely. To z nej robí preferovaného partnera pre projekty s dôrazom na rýchlosť a výkon.
SMCI navyše neponúka len bežné servery, ale často sa zapája do návrhu a integrácie individuálnych riešení, čo ju odlišuje od väčších výrobcov IT hardvéru.
Makro trendy podporujúce rast Super Micro Computer
Trh s dátovými centrami a AI infraštruktúrou zažíva boom, poháňaný tromi hlavnými trendmi:
-
Explózia AI a jazykových modelov (LLM) – Rýchly rast AI aplikácií vedie k obrovskej potrebe výpočtového výkonu, čo poháňa dopyt po špecializovaných serveroch s GPU.
-
Expanzia globálnej dátovej infraštruktúry – Hyperscalery ako Microsoft, Amazon, Meta a Google investujú miliardy do rozširovania dátových centier, hlavne v USA, Európe a Ázii.
-
Technologický pokrok v oblasti chladenia a energetickej efektivity – S rastúcimi nárokmi na výkon rastie aj potreba znižovania spotreby energie. SMCI vyniká pokročilými kvapalinovými chladiacimi systémami, ktoré umožňujú efektívnejšie a ekologickejšie chladenie serverov.
Trh s dátovými centrami rastie mimoriadne rýchlo.
Prognózy naznačujú, že jeho hodnota vzrastie z menej než 400 miliárd USD v roku 2025 na viac ako 1,2 bilióna USD do roku 2035. To predstavuje obrovskú príležitosť pre Super Micro Computer.
Rastúci dopyt po pokročilých hardvérových riešeniach stavia spoločnosť do silnej pozície na udržanie rastu tržieb a ziskov. SMCI si tak upevňuje pozíciu kľúčového hráča v jednom z najrýchlejšie rastúcich globálnych sektorov.
Finančná analýza
Obchodný model spoločnosti Super Micro Computer je silne zameraný na segment Server & Storage Systems, ktorý tvorí viac ako 85–90 % celkových príjmov spoločnosti.
Tento segment zahŕňa výrobu kompletných, integrovaných serverových systémov, ktoré sa používajú najmä v dátových centrách, AI projektoch, cloudových prostrediach a riešeniach pre výkonné výpočty (HPC – High Performance Computing).
Od roku 2021 tento segment rastie závratným tempom – z približne 693 miliónov USD v 3. kvartáli 2021 na odhadovaných 7,4 miliardy USD v 2. kvartáli 2026. To predstavuje viac než desaťnásobný nárast za menej než päť rokov.
Tempo rastu sa prudko zrýchlilo v druhej polovici roka 2023, poháňané boomom AI infraštruktúry a rastúcim dopytom zo strany globálnych hyperscalerov.
Ročné údaje o raste tržieb tento trend potvrdzujú:
segment Server & Storage Systems vykazuje konzistentný dvojciferný rast:
-
+60 % v roku 2022
-
+47 % v roku 2023
-
+116 % v roku 2024
-
a odhadovaných +50 % v roku 2025
Medzitým segment Subsystems & Accessories – ktorý zahŕňa komponenty serverov, príslušenstvo a rozširujúce časti systémov – zostáva menší a relatívne stabilný, s tržbami približne 150–200 miliónov USD kvartálne.
Podiel tohto segmentu na tržbách postupne klesá a vykazuje nerovnomerný vývoj:
+45 % v roku 2024, ale −24 % v roku 2023 a −18 % v roku 2025.
Zohráva teda doplnkovú úlohu, nie úlohu hlavného ťahúňa rastu.
Táto vysoká koncentrácia výnosov v jednom rýchlo rastúcom segmente prináša na jednej strane významný potenciál škálovania, no zároveň aj zvýšenú zraniteľnosť voči výkyvom na danom trhu.
Avšak vzhľadom na rastúci dopyt po AI infraštruktúre a dátových centrách zostáva výhľad pre Server & Storage Systems veľmi priaznivý.
Finančné údaje jasne ukazujú, že spoločnosť rastie mimoriadne rýchlo, čo je zvlášť viditeľné na kvartálnom náraste tržieb od polovice roka 2023.
Úspech SMCI sa zhoduje so širšími makrotrendmi, ktoré menia globálnu IT a AI infraštruktúru. Explózia AI aplikácií, najmä veľkých jazykových modelov (LLM), vyvoláva intenzívny dopyt po výkonných dátových centrách a GPU serveroch.
Giganti ako Microsoft, Amazon, Meta a Google investujú miliardy dolárov do zvyšovania výpočtovej kapacity. Vďaka flexibilnému výrobnému modelu a schopnosti prispôsobiť hardvér potrebám klientov sa SMCI stáva jedným z hlavných víťazov tejto transformácie.
SMCI nezvyšuje len tržby, ale zároveň zlepšuje ziskovosť a čistý zisk, čo je vidieť na kvartálnych finančných výsledkoch.
Od roku 2023 spoločnosť dosahuje silný rast predaja spolu so zvyšujúcou sa prevádzkovou a finančnou efektivitou.
Marže, ktoré boli predtým volatilné, sa stabilizovali v rozmedzí 6–10 %, čo naznačuje, že firma dokáže rásť bez straty kontroly nad nákladmi.
Tržby aj čistý zisk vykazujú silný rastúci trend. V niektorých obdobiach medziročný rast tržieb prekročil 100 %.
Tieto výsledky nie sú náhodné — SMCI si systematicky buduje škálovateľný obchodný model, ktorý jej umožňuje flexibilne reagovať na potreby náročných klientov.
Spoločnosť neprofituje len z AI boomu, ale tento trend zároveň pretavuje na trvalú konkurenčnú výhodu vďaka inovatívnym technológiám, vysokému výkonu a rýchlosti dodávok.
V porovnaní so širším trhom vyniká SMCI aj z hľadiska výkonnosti akcií.
Kumulatívny výnos od začiatku roka 2025 ukazuje, že SMCI výrazne prekonalo indexy S&P 500 (US500) a Nasdaq 100 (US100).
Je však dôležité poznamenať, že akcie vykazujú výrazne vyššiu volatilitu – čo znamená vyššie investičné riziko, ale aj potenciál vyšších výnosov.
A declining forward P/E ratio is interpreted by the market as a sign of growing expectations for the company's future results. Investors are assuming rapid profit growth in coming quarters, making the current valuation more attractive relative to future earnings. For many, this also signals that SMCI is no longer seen merely as a hardware supplier, but increasingly as a strategic player in the AI infrastructure and data center ecosystem. A falling forward P/E may reflect rising confidence that the company can not only maintain its current growth trajectory but also develop a durable competitive edge.
Forecast
Following record revenue growth in 2023 and 2024, the key question facing the market is: can Super Micro Computer sustain this strong momentum in the coming years? The company operates in a highly promising sector, but the AI and data center boom won’t last forever. Growth will naturally slow over time. The analysis presents three realistic development scenarios: base, optimistic, and conservative, considering both continued AI momentum and potential challenges such as market saturation, margin pressure, and investment cycles.
- Základný scenár (base scenario) predpokladá, že veľmi rýchly rast bude pokračovať približne do roku 2027, a to vďaka silnému dopytu po AI infraštruktúre, globálnym investíciám hyperscalerov a expanzii veľkých jazykových modelov. Tržby by mohli prekročiť 38 miliárd USD do roku 2027, po čom rast prirodzene spomalí v dôsledku vyzretia trhu a rastúcej konkurencie. Firma však bude naďalej škálovať a v roku 2029 by mohla dosiahnuť takmer 58 miliárd USD. Tento scenár predstavuje vyvážený výhľad medzi zachovaním dynamiky a cyklickosťou trhu.
- Optimistický scenár predpokladá, že SMCI nielen udrží, ale aj zrýchli svoj rast vďaka neustálej expanzii trhu a technológií. Investície do dátových centier zostanú silné, firma získa nových zákazníkov a posilní partnerstvá. Tržby by mohli do roku 2029 narásť až na 65 miliárd USD, pričom rast by zostal stabilný počas celého obdobia prognózy.
- Konzervatívny scenár vychádza z predpokladu, že najväčší rastový impulz nastal v rokoch 2023–2025. Investície do AI sa spomaľujú, konkurencia sa zintenzívňuje a niektorí klienti prechádzajú na lacnejšie alebo viac integrované riešenia. Aj tak však tržby SMCI naďalej rastú, hoci miernejším tempom — na viac ako 51 miliárd USD do roku 2029. To by stále naznačovalo odolný biznis model aj v náročnejšom prostredí.
Oceňovanie (valuation)
Predstavujeme oceňovanie pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov (DCF).
Toto slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné odporúčanie ani presnú hodnotu.
Oceňovanie vychádza zo základného scenára vývoja tržieb a ziskov.
Použitá bola konštantná vážená priemerná cena kapitálu (WACC) vo výške 10 % počas celého obdobia prognózy.
Terminálna hodnota bola vypočítaná pri konzervatívnej dlhodobej miere rastu 2 %.
Ostatné finančné ukazovatele boli spriemerované na základe výkonu za posledných päť rokov.
Na základe tohto oceňovacieho modelu je odhadovaná férová hodnota akcie Super Micro Computer približne 100 USD, čo je asi o 71 % vyššie ako aktuálna trhová cena 58,65 USD. Tento rozdiel môže naznačovať atraktívnu investičnú príležitosť, najmä pre tých, ktorí veria v pokračujúci rýchly rast spoločnosti.
