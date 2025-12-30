Graf dňa: CHN.cash (30.12.2025)

Čínsky akciový trh dnes odolal letargii naprieč ázijsko-pacifickým regiónom a vynikal výraznými ziskami (CHN.cash: približne +1,4 %). Optimizmus podporili IPO dvoch spoločností vyrábajúcich GPU zameraných na umelú inteligenciu, čo vyvolalo rast celého technologického sektora, najmä akcií Baidu (BIDU.US: +4,9 % v poobchodných hodinách).
Futures na index HSCEI prerušili trojdňovú sériu poklesov a obnovili pokus o prelomenie aktuálneho downtrendu. Cena sa priblížila k 23,6 % Fibonacciho retracementu a zastavila sa tesne pod 30-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA30; svetlá čiara). Obrat trendu by pravdepodobne vyžadoval prelomenie rezistencie na úrovni EMA100 (tmavofialová).
Zdroj: xStation5
Čo dnes poháňa CHN.cash?
- IPO výrobcu GPU Biren Technology bolo preupísané 2 363×, čo poukazuje na trvalý záujem investorov o akcie spojené s umelou inteligenciou, napriek obavám zo západnej špekulatívnej bubliny. Ďalšia polovodičová spoločnosť, Iluvatar CoreX Semiconductor, taktiež spustila IPO v Hongkongu, s cieľom získať približne 475 miliónov USD.
- Záujem investorov najviac podporil čínskeho technologického giganta Baidu, ktorého akcie počas ázijskej seansy vystrelili o 8,9 % a dostali sa na čelo indexu HSCEI. Podľa Bloombergu môže takto silný dopyt po startupoch prinútiť Baidu urýchliť IPO vlastnej polovodičovej divízie.
- Druhým najvýkonnejším titulom v indexe HSCEI bola spoločnosť SMIC, ktorá napriek rastu sektora podpísala dohodu s čínskou vládou o navýšení základného imania zo 6,5 miliardy USD na 10 miliárd USD a plánuje získať ďalších 547 miliónov USD emisiou nových akcií.
