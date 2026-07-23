Akcia týždňa: TSMC – Výrobný motor stojaci za AI revolúciou

V posledných rokoch sa technologický trh sústredil predovšetkým na spoločnosti vyvíjajúce riešenia v oblasti umelej inteligencie. Nvidia dodáva čipy poháňajúce moderné dátové centrá, Microsoft a Google investujú miliardy dolárov do výpočtovej infraštruktúry a nespočetné množstvo firiem sa snaží integrovať generatívnu AI do svojich produktov a služieb. Za každým veľkým úspešným príbehom v oblasti AI však stojí spoločnosť, ktorej úloha často dostáva oveľa menej pozornosti, hoci je jedným z najdôležitejších prvkov umožňujúcich rast celého odvetvia.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company je miestom, kde sa vyrába významná časť najpokročilejších polovodičov na svete. Čipy navrhnuté spoločnosťami ako Nvidia, AMD, Apple a Broadcom sa vyrábajú v továrňach TSMC, než sa stanú základom najdôležitejších zariadení, serverov a dátových centier podporujúcich globálnu ekonomiku.
Pozícia spoločnosti je jedinečná, pretože TSMC nekonkuruje svojim zákazníkom. Na rozdiel od tradičných polovodičových spoločností nenavrhuje vlastné procesory ani grafické karty. Namiesto toho sa sústreďuje výhradne na najzložitejšiu fázu polovodičového hodnotového reťazca: veľkovýrobu čipov. Tento obchodný model umožnil TSMC stať sa kľúčovým článkom medzi návrhom polovodičov a fyzickou výrobou.
Nedávne kvartálne výsledky ukázali, že investičný cyklus spojený s umelou inteligenciou naďalej zrýchľuje. Spoločnosť dosiahla rekordné tržby, udržala mimoriadne vysokú ziskovosť a predstavila veľmi pozitívny výhľad pre nadchádzajúce kvartály. Obzvlášť dôležitý bol rastúci príspevok segmentu High Performance Computing, ktorý zahŕňa čipy využívané v AI infraštruktúre a pokročilých dátových centrách.
Pre investorov majú výsledky TSMC význam ďaleko presahujúci výkonnosť jednej spoločnosti. V mnohých technologických firmách kvartálny report odráža hlavne kondíciu jedného konkrétneho podniku. TSMC však poskytuje jeden z najjasnejších signálov skutočného dopytu po najpokročilejších technológiách. Keď najväčšie technologické spoločnosti na svete zvyšujú výdavky na rozvoj umelej inteligencie, rastie aj dopyt po výrobných kapacitách TSMC.
Príbeh TSMC je preto v mnohých ohľadoch príbehom celého polovodičového odvetvia. Spoločnosť nielen ťaží z rastu umelej inteligencie, ale zároveň tento rast umožňuje. Každá nová fáza vývoja AI si vyžaduje pokročilejšie čipy a ich výroba stojí v samotnom centre biznisu TSMC.
Kľúčovou otázkou pre investorov preto nie je iba to, ako veľmi môže umelá inteligencia rásť, ale aj kto zachytí ekonomickú hodnotu vytvorenú touto transformáciou. TSMC sa nachádza na jednom z najdôležitejších miest celého technologického ekosystému.
V nasledujúcich častiach sa pozrieme na to, prečo si taiwanská spoločnosť vybudovala jednu z najťažšie napodobiteľných konkurenčných výhod na svete, ako umelá inteligencia mení štruktúru jej biznisu a či súčasná valuácia stále ponecháva priestor pre ďalší rast.
Prečo je TSMC jednou z najdôležitejších polovodičových spoločností na svete
V prípade TSMC nie je najväčšou výhodou jeden konkrétny produkt, ale pozícia spoločnosti v globálnom technologickom dodávateľskom reťazci. Taiwanská spoločnosť vytvorila model pure play foundry, teda polovodičového výrobcu, ktorý vyrába čipy výhradne pre externých zákazníkov. Tento prístup umožňuje najväčším technologickým spoločnostiam na svete navrhovať svoje najpokročilejšie čipy a zároveň sa spoliehať na partnera s bezkonkurenčnými výrobnými schopnosťami.
Tento model urobil z TSMC jeden z najdôležitejších základov digitálnej ekonomiky. Spoločnosť vyrába čipy využívané Nvidiou, AMD, Applom a mnohými ďalšími technologickými lídrami, zatiaľ čo rozmach umelej inteligencie ďalej zvýšil jej strategický význam.
Štruktúra biznisu TSMC sa jasne posunula smerom k umelej inteligencii a high performance computingu. Segment High Performance Computing sa stal hlavným motorom rastu spoločnosti a nahradil predchádzajúcu dominanciu spotrebnej elektroniky. To znamená, že súčasný polovodičový cyklus nie je ťahaný primárne upgradmi smartfónov alebo počítačov, ale dlhodobou expanziou infraštruktúry potrebnej na vývoj a prevádzku AI modelov.
Výhoda TSMC však nie je založená iba na rozsahu. Výroba najpokročilejších polovodičov na svete patrí medzi najzložitejšie priemyselné procesy, ktoré kedy boli vytvorené. Vybudovať polovodičovú továreň nestačí. Skutočnou výzvou je dosiahnuť masovú výrobu s požadovanou úrovňou kvality, efektivity a konzistencie.
Práve preto je pozícia TSMC tak ťažko napadnuteľná. Počas desaťročí si spoločnosť vybudovala vzťahy s najväčšími technologickými firmami na svete, vytvorila silný dodávateľský ekosystém a investovala stovky miliárd dolárov do po sebe idúcich generácií výrobných technológií. Dnes TSMC ťaží z rastúceho dopytu po AI čipoch aj z rastúcej hodnoty každého jednotlivého vyrobeného polovodiča.
Technologická výhoda TSMC: Od 3nm k ére 2nm
V polovodičovom priemysle nie je vývoj novej technológie tou najväčšou výzvou. Skutočná náročnosť spočíva v schopnosti vyrábať túto technológiu v obrovskom rozsahu pri zachovaní vysokej kvality, efektivity a spoľahlivosti. Práve tu si TSMC vybudovala jednu zo svojich najsilnejších konkurenčných výhod.
Najpokročilejšie výrobné procesy, vrátane 3nm a nadchádzajúcej 2nm technológie, umožňujú spoločnostiam vytvárať čipy s vyšším výkonom a nižšou spotrebou energie. To je obzvlášť dôležité pre dátové centrá umelej inteligencie, kde sa aj malé zlepšenia efektivity môžu premietnuť do výrazného zníženia prevádzkových nákladov naprieč obrovskou výpočtovou infraštruktúrou.
3nm proces sa stal jedným z kľúčových motorov súčasného rastu TSMC. Ako sa spoločnosť posúva smerom k masovej výrobe 2nm čipov, vstupuje do ďalšej fázy technologického vývoja, ktorá by mala pomôcť udržať jej vedúce postavenie v najnáročnejších segmentoch polovodičového trhu.
Zároveň sa čoraz dôležitejším stáva pokročilé puzdrenie polovodičov. Budúcnosť umelej inteligencie už nie je založená iba na zmenšovaní tranzistorov. Najvýkonnejšie AI systémy si vyžadujú integráciu viacerých čipov do vysoko efektívnych výpočtových systémov.
To pre TSMC vytvára dve paralelné rastové príležitosti. Na jednej strane naďalej rastie dopyt po najpokročilejších výrobných procesoch. Na druhej strane sa dodatočné technológie súvisiace s integráciou čipov a pokročilým puzdrením stávajú čoraz hodnotnejšími časťami polovodičového ekosystému.
Trh dostal presne to, čo hľadal
Kvartálne výsledky TSMC sa stali jednou z najdôležitejších udalostí výsledkovej sezóny pre polovodičové odvetvie. Dôvod je jednoduchý. Taiwanská spoločnosť stojí v centre globálneho technologického dodávateľského reťazca, čo znamená, že jej výsledky poskytujú náhľad nielen do výkonnosti jej vlastného biznisu, ale aj do investičnej aktivity najväčších svetových spoločností vyvíjajúcich umelú inteligenciu.
Druhý štvrťrok 2026 priniesol presne taký výkon, aký investori očakávali. TSMC prekonala vlastné prognózy, dosiahla rekordné tržby a udržala mimoriadnu ziskovosť. Ešte dôležitejší než hlavné čísla bol komentár manažmentu k budúcim kvartálom. Spoločnosť zvýšila očakávania rastu tržieb a zachovala veľmi pozitívny výhľad pre dopyt po umelej inteligencii a high performance computingu.
- Tržby dosiahli 40,2 mld. USD, čo predstavuje nárast o 36 % oproti predchádzajúcemu roku a najvyššiu úroveň v histórii spoločnosti.
- Čistý zisk medziročne vzrástol približne o 77 %.
- Hrubá marža dosiahla 67,7 % a prekonala predchádzajúce očakávania.
- Segment High Performance Computing tvoril približne 66 % celkových tržieb.
- Technológie založené na 7nm procesoch a pokročilejších nodoch predstavovali zhruba 77 % tržieb z waferov, zatiaľ čo dopyt po 3nm technológii naďalej rýchlo rástol.
Výsledky zdôraznili niekoľko dôležitých trendov. Po prvé, súčasný rastový cyklus v polovodičoch sa zásadne líši od predchádzajúcich období. Tentoraz hlavným motorom nie je spotrebná elektronika, ale infraštruktúra potrebná pre rozvoj umelej inteligencie.
Pred niekoľkými rokmi boli výsledky TSMC silne prepojené s kondíciou trhu so smartfónmi. Dnes hrajú oveľa väčšiu úlohu čipy využívané v dátových centrách, AI akcelerátoroch a high performance computing systémoch. Tento segment sa stal najväčšou časťou biznisu spoločnosti a zostáva jej hlavným zdrojom rastu.
Ďalším dôležitým signálom je ziskovosť. V polovodičovom priemysle rýchly rast často vyžaduje obrovské investície a môže vytvárať tlak na marže. TSMC ukazuje inú realitu. Silný dopyt po najpokročilejších čipoch umožňuje spoločnosti udržiavať mimoriadnu ziskovosť, pretože zákazníci sú ochotní platiť prémiové ceny za prístup k obmedzeným výrobným kapacitám založeným na najnovších technológiách.
Dôležité je, že TSMC neťaží iba z vyšších objemov výroby. Ako zákazníci prechádzajú k čoraz pokročilejším výrobným procesom, rastie aj hodnota každej jednotlivej objednávky. Výroba 3nm čipov, vývoj 2nm technológie a rozširovanie schopností v oblasti pokročilého puzdrenia stavajú spoločnosť do najatraktívnejšej časti polovodičového trhu.
Investori tiež pozitívne reagovali na výhľad spoločnosti pre nasledujúce kvartály. Manažment očakáva, že dopyt zostane silný, pričom tržby v treťom štvrťroku by mali ďalej vzrásť približne na 44,6 až 45,8 mld. USD. TSMC zároveň naďalej očakáva veľmi vysoké marže, čo potvrdzuje, že súčasné trhové podmienky zostávajú mimoriadne priaznivé.
Taká rýchla expanzia si však vyžaduje masívne investície. TSMC zvyšuje výdavky na nové výrobné závody, technologický vývoj a rozširovanie výrobných kapacít, aby uspokojila dopyt zákazníkov, ako sú Nvidia, AMD a Apple. Rozsah týchto investícií predstavuje najväčšiu silu spoločnosti aj jednu z jej najväčších výziev. Umožňujú TSMC udržať si technologickú výhodu, ale zároveň si vyžadujú značný kapitál a starostlivé riadenie investičného cyklu.
Kvartálny report potvrdil kľúčovú časť investičnej tézy TSMC. Spoločnosť neťaží iba z boomu umelej inteligencie. Zaujíma pozíciu, kde sa tento boom musí fyzicky odohrávať. Každá nová fáza vývoja AI si vyžaduje vyšší výpočtový výkon, pokročilejšie čipy a čoraz komplexnejšiu výrobu polovodičov.
Finančná analýza: Premena technologického líderstva na rekordné výsledky
Dominantná technologická pozícia sama osebe nestačí na definovanie výnimočného biznisu. Kľúčovou otázkou je, či sa konkurenčná výhoda spoločnosti premieta do nadpriemernej finančnej výkonnosti. V prípade TSMC posledné roky ukázali, že sa spoločnosť stala nielen najväčším výrobcom polovodičov na svete, ale aj jedným z najväčších príjemcov boomu infraštruktúry umelej inteligencie.
Prvým faktorom, ktorý vyniká, je rast tržieb. Po slabšom období v celom polovodičovom priemysle, spôsobenom čiastočne korekciou zásob po pandémii, sa TSMC vrátila na silnú rastovú trajektóriu. V druhom štvrťroku 2026 dosiahli tržby rekordných 40,2 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 36 %. Toto oživenie ukazuje, že spoločnosť sa nachádza priamo v centre súčasného investičného cyklu AI.
Ešte pôsobivejšia je štruktúra tohto rastu. Nie je ťahaný iba vyššími objemami výroby, ale hlavne posunom smerom k najpokročilejším technológiám. Segment High Performance Computing, ktorý zahŕňa AI čipy a procesory využívané v dátových centrách, teraz predstavuje zhruba dve tretiny tržieb spoločnosti. To je zásadná zmena oproti predchádzajúcim polovodičovým cyklom, keď oveľa väčšiu úlohu hrala spotrebná elektronika.
Najsilnejšou finančnou charakteristikou TSMC zostáva jej ziskovosť. Výroba polovodičov si vyžaduje obrovské kapitálové výdavky, čo znamená, že mnoho spoločností v sektore bojuje s tlakom na marže. TSMC pôsobí v úplne odlišnom prostredí. Vďaka technologickému líderstvu, vysokému využitiu kapacít a silnej vyjednávacej pozícii voči zákazníkom si spoločnosť udržiava marže, ktoré sú v tradičných výrobných odvetviach zriedkavé.
V druhom štvrťroku 2026 dosiahla prevádzková marža 56,1 %, zatiaľ čo čistá marža predstavovala 50,4 %. Takáto ziskovosť ukazuje, že TSMC nekonkuruje iba výrobným rozsahom. Najvyššia hodnota vzniká pri najpokročilejších technológiách, kde je počet potenciálnych konkurentov extrémne obmedzený.
Jedným z najpôsobivejších aspektov obchodného modelu TSMC je schopnosť udržiavať vysoké marže napriek rekordným úrovniam investícií. Každý rok spoločnosť vynakladá desiatky miliárd dolárov na nové továrne, výskum a vývoj a rozširovanie výrobných kapacít. Teoreticky by taká agresívna expanzia mohla znižovať návratnosť kapitálu, ale súčasná trhová štruktúra umožňuje TSMC tieto investície úspešne monetizovať.
Kľúčovým meradlom kvality biznisu je návratnosť investovaného kapitálu. Silné ROIC ukazuje, že obrovské investície TSMC nie sú iba náklady, ale aktíva vytvárajúce dlhodobú hodnotu pre akcionárov.
Finančná pozícia spoločnosti je tiež mimoriadne silná. TSMC si udržiava solídnu súvahu, ktorá jej poskytuje významnú flexibilitu pri realizácii budúcich investičných projektov. To je obzvlášť dôležité v odvetví, kde udržanie konkurenčnej výhody vyžaduje neustále výdavky na výskum, nové závody a technológie novej generácie.
Najväčším dôkazom kvality biznisu TSMC preto nie je iba tempo rastu, ale schopnosť kombinovať niekoľko ťažko dosiahnuteľných vlastností súčasne. Spoločnosť rozširuje svoj rozsah, investuje rekordné sumy do budúcnosti a udržiava jedny z najvyšších marží v celom technologickom sektore.
Práve táto kombinácia robí z TSMC oveľa viac než len výrobcu čipov. Je to jedna z najdôležitejších spoločností podporujúcich rozvoj globálnej infraštruktúry umelej inteligencie.
Čo bude TSMC poháňať v nadchádzajúcich rokoch?
Pre TSMC nie je najdôležitejšou otázkou to, či je spoločnosť aktuálne lídrom polovodičového trhu. Jej pozícia zostáva mimoriadne silná. Oveľa dôležitejšou otázkou je, či môže súčasné tempo rastu pokračovať aj v nadchádzajúcich rokoch a či sa dnešné investície premietnu do ďalšej finančnej expanzie.
Najväčším motorom rastu zostáva umelá inteligencia. Súčasný investičný cyklus sa líši od predchádzajúcich polovodičových upcyklov, pretože nie je ťahaný predovšetkým upgradmi spotrebiteľských zariadení. Tentoraz je kľúčovým faktorom výstavba celej infraštruktúry potrebnej na vývoj AI modelov, prevádzku dátových centier a podporu systémov, ktoré si vyžadujú obrovský výpočtový výkon.
Práve tu TSMC zaujíma jedinečnú pozíciu. Spoločnosť vyrába niektoré z najpokročilejších čipov pre najväčšie technologické spoločnosti na svete a rastúci dopyt po AI akcelerátoroch a serverových procesoroch sa priamo premieta do vyšších objednávok. Segment High Performance Computing sa stal najdôležitejšou časťou biznisu TSMC a všetko naznačuje, že jeho význam bude naďalej rásť.
Ďalším hlavným rastovým faktorom je vývoj nových generácií výrobných technológií. Prechod na 2nm proces bude jedným z najdôležitejších míľnikov v histórii TSMC, pretože by mal spoločnosti umožniť udržať si vedúce postavenie v najnáročnejších oblastiach polovodičového trhu. Pre spoločnosti vyvíjajúce systémy umelej inteligencie má každé zlepšenie výkonu čipov a energetickej efektivity obrovský význam, najmä s tým, ako dátové centrá spotrebúvajú čoraz viac elektriny.
Zároveň sa čoraz dôležitejším zdrojom konkurenčnej výhody stáva pokročilé puzdrenie polovodičov. Moderné AI systémy už nie sú postavené iba na jednotlivých čipoch vyrobených pomocou najnovších výrobných procesov. Rovnako dôležitá sa stáva schopnosť kombinovať viacero komponentov do jedného vysoko efektívneho výpočtového systému.
Technológie ako CoWoS sa preto stávajú ďalším pilierom výhody TSMC a dodatočným zdrojom rastu tržieb. Ako sa modely umelej inteligencie stávajú zložitejšími, dopyt po pokročilých riešeniach v oblasti puzdrenia by mal ďalej rásť.
Ďalším dôležitým faktorom je schopnosť TSMC udržiavať vysoké marže. Silný dopyt po najpokročilejších technológiách dáva spoločnosti možnosť postupne zvyšovať ceny a zlepšovať kvalitu svojho tržbového mixu. Keď výrobné kapacity zostávajú obmedzené a zákazníci súťažia o prístup k najnovším výrobným technológiám, vyjednávacia pozícia TSMC zostáva mimoriadne silná.
Spoločnosť však zároveň čelí významným výzvam. Rozširovanie výrobných kapacít mimo Taiwan, vrátane nových závodov v Spojených štátoch, Japonsku a Európe, si vyžaduje obrovské kapitálové investície. Ročné výdavky dosahujúce desiatky miliárd dolárov ukazujú, ako kapitálovo náročným sa polovodičový priemysel stal. Tieto investície sú však zároveň nevyhnutné, ak si TSMC chce udržať technologické líderstvo a uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov.
V dlhodobom horizonte je najväčšou výhodou TSMC skutočnosť, že takmer každý scenár ďalšieho rozvoja umelej inteligencie si vyžaduje pokročilejšie polovodiče. Ak technologické spoločnosti budú naďalej zvyšovať výdavky na AI infraštruktúru, TSMC by mala zostať jedným z hlavných príjemcov tejto transformácie.
Rastový príbeh spoločnosti preto nie je založený na jednom konkrétnom produkte ani krátkodobom trhovom trende. Je postavený na rastúcom význame polovodičov naprieč globálnou ekonomikou a na skutočnosti, že čoraz viac odvetví sa stáva závislých od pokročilého výpočtového výkonu.
Silný biznis s mimoriadnymi výhodami, ale aj extrémne vysokými očakávaniami
Najväčšou silou TSMC je jej ťažko napodobiteľná konkurenčná výhoda. Desaťročia investícií do technológií, obrovský výrobný rozsah a úzke vzťahy s najväčšími technologickými spoločnosťami na svete vytvorili obchodný model, ktorý je mimoriadne ťažké spochybniť. Konkurenti môžu investovať miliardy dolárov do nových tovární, ale znovuvybudovanie kompletného ekosystému, výrobného know-how a dôvery zákazníkov, ktoré TSMC vybudovala, by si vyžadovalo mnoho rokov.
Spoločnosť zároveň čelí výzvam typickým pre organizáciu stojacu v centre globálnych technologických pretekov. Rastúci rozsah investícií si vyžaduje pokračujúci silný dopyt, zatiaľ čo rozširovanie výroby mimo Taiwan zvyšuje prevádzkovú zložitosť a náklady. Ďalším dôležitým faktorom je geopolitika a riziko spojené s koncentráciou najpokročilejších svetových výrobných kapacít polovodičov na jednom ostrove.
Pre investorov však najväčšou otázkou nie je, či je TSMC výnimočnou spoločnosťou. Fundamenty jasne naznačujú, že áno. Kľúčovou otázkou je, či tempo rozvoja umelej inteligencie, rastúci dopyt po výpočtovom výkone a pokračujúca adopcia pokročilých polovodičov budú dostatočne silné, aby ospravedlnili súčasné trhové očakávania.
Investičná téza za TSMC je založená na presvedčení, že umelá inteligencia nie je dočasný trend, ale technologická transformácia porovnateľná s predchádzajúcimi digitálnymi revolúciami. Ak sa tento scenár naplní, taiwanská spoločnosť by mala zostať jedným z najväčších príjemcov tejto štrukturálnej zmeny.
TSMC predstavuje biznis s mimoriadnymi charakteristikami: obrovskými bariérami vstupu, vynikajúcou ziskovosťou a strategickým významom pre celý technologický ekosystém. Práve táto sila však zároveň vytvára vysoké očakávania. V nadchádzajúcich rokoch budú investori musieť hodnotiť nielen to, či TSMC dokáže naďalej rásť rýchlejšie než širší trh, ale aj či bude rozsah budúceho rastu dostatočný na ospravedlnenie súčasnej valuácie spoločnosti.
TSMC už nie je iba výrobcom polovodičov. Stala sa jednou z najdôležitejších infraštruktúrnych spoločností stojacich za revolúciou umelej inteligencie. Budúca výkonnosť spoločnosti bude závisieť nielen od technologického líderstva, ale aj od toho, či globálny dopyt po AI schopnostiach bude naďalej rásť tempom, ktoré dokáže podporiť dnešné ambiciózne očakávania.
Zdroj: xStation5
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