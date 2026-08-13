Birkenstock zvyšuje výhľad a akcie rastú o 12 %

Spoločnosť Birkenstock zvýšila výhľad rastu tržieb na celý fiškálny rok po tom, čo v treťom štvrťroku prekonala očakávania trhu. Silný dopyt po prémiovej obuvi, rast priameho predaja zákazníkom a dobré výsledky vo všetkých hlavných regiónoch podporili hospodárenie natoľko, že akcie v predobchodnej fáze vyskočili približne o 12 %.
Firma teraz očakáva, že tržby vo fiškálnom roku 2026 vzrastú pri konštantných menových kurzoch o 15 %. Predchádzajúci výhľad počítal s rastom v rozmedzí 13–15 %.
Bohatší zákazníci zostávajú odolní
Birkenstock naďalej ťaží zo silnej značky a relatívne nízkej citlivosti svojej klientely na širšie spomaľovanie spotrebiteľských výdavkov v USA. Zatiaľ čo časť odevného a obuvníckeho sektora čelí slabšiemu dopytu a väčšiemu tlaku na zľavy, Birkenstock si udržiava solídnu cenovú silu a vysoký podiel predaja za plnú cenu.
Dopyt zostal silný naprieč sandálmi, drevákmi aj uzavretou obuvou. Firma tak zatiaľ odoláva prostrediu, v ktorom sú spotrebitelia všeobecne opatrnejší pri výdavkoch na zbytný tovar.
Priamy predaj podporuje marže aj rast
Dôležitým motorom výsledkov zostáva segment direct-to-consumer (DTC), teda predaj prostredníctvom vlastných obchodov a webových stránok.
DTC tržby medziročne vzrástli o 14 % a tvorili už takmer 39 % celkových štvrťročných tržieb. Tento kanál je pre Birkenstock atraktívny najmä preto, že zvyčajne prináša vyššie marže, väčšiu kontrolu nad cenotvorbou a menšiu závislosť od veľkoobchodných partnerov a zľavových akcií.
Podobný trend je viditeľný aj pri ďalších obuvníckych značkách. Napríklad Deckers Outdoor, vlastník značky Hoka, takisto zdôrazňuje DTC ako významný zdroj rastu.
Tržby rástli vo všetkých regiónoch
Birkenstock zaznamenal solídny rast naprieč hlavnými geografickými oblasťami. V regióne Ázia-Pacifik tržby vzrástli o 18 %, v regióne EMEA o 15 % a v Amerike o 11 %.
To ukazuje, že rast spoločnosti nie je závislý iba od jedného trhu a že značka naďalej získava priestor aj mimo svojho tradičného európskeho jadra.
Podľa analytikov navyše dopyt naďalej prevyšuje dostupnú ponuku, čo naznačuje, že Birkenstock má stále určitý rastový priestor bez potreby výrazne zvyšovať promočnú aktivitu.
Výsledky prekonali očakávania, zisk na akciu mierne zaostal
Tržby za tretí štvrťrok vzrástli o 13 % na 719,5 milióna EUR, čím prekonali konsenzus analytikov na úrovni 713,4 milióna EUR.
Očistený zisk na akciu dosiahol 0,74 EUR, zatiaľ čo trh očakával 0,76 EUR. Tento mierny miss však investorov výraznejšie neznepokojil, keďže pozitívnejšie pôsobil vyšší výhľad tržieb a pokračujúca sila dopytu.
Firma zároveň ponechala celoročný výhľad zisku na akciu v rozmedzí 1,90 až 2,05 EUR.
Konflikt na Blízkom východe mal menší vplyv, než sa očakávalo
Birkenstock tiež uviedol, že vplyv konfliktu na Blízkom východe bol počas štvrťroka nižší, než pôvodne očakával. Ide o pozitívnu správu z pohľadu nákladov a logistiky, keďže firma sa rovnako ako ostatní globálni výrobcovia stretáva s rizikami spojenými s prepravou a dodávateľskými reťazcami.
Pre investorov tak zostáva hlavným príbehom kombinácia silnej značky, odolného prémiového dopytu a rastu priameho predaja. Ak si Birkenstock udrží súčasné tempo bez výrazného zhoršenia marží, môže si aj naďalej udržať nadpriemerný rast v porovnaní so širším obuvníckym sektorom.
Graf Birkenstock (BIRK.US, D1)
Zdroj: xStation5
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