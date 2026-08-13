UnitedHealth čelí ďalšej žalobe. Investori vinia vedenie zo závažných pochybení ⚠️

Spoločnosť UnitedHealth Group čelí ďalšej právnej komplikácii. Akcionári v novej rozšírenej žalobe tvrdia, že členovia predstavenstva a ďalší vedúci predstavitelia spoločnosti niekoľko rokov prehliadali závažné riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti, firemného riadenia a Medicare, čo podľa žalobcov nakoniec prispelo k miliardovým stratám investorov.
Žaloba bola podaná na federálnom súde v Minnesote a vychádza okrem iného z výpovedí bývalých zamestnancov a interných dokumentov spoločnosti. UnitedHealth sa k novým obvineniam odmietla vyjadriť. Firma však v minulosti viaceré podobné tvrdenia odmietla a svoje postupy obhajovala.
Kybernetický útok odhalil slabiny po akvizícii Change Healthcare
Významná časť žaloby sa týka kybernetického útoku na Change Healthcare z roku 2024. UnitedHealth túto spoločnosť získala v roku 2022 za približne 7,8 miliardy USD.
Následný útok ochromil časť amerického zdravotníckeho platobného systému, spôsobil spoločnosti miliardové náklady a viedol k úniku osobných údajov približne 190 miliónov Američanov. Išlo o historicky najväčší únik zdravotníckych údajov v USA.
Podľa bývalých zamestnancov citovaných v žalobe mohlo byť riziko výrazne obmedzené. UnitedHealth mala po prevzatí Change Healthcare presadzovať rýchlu integráciu spoločnosti, pričom sa údajne nevenovala dostatočná pozornosť existujúcim bezpečnostným slabinám.
Žaloba napríklad tvrdí, že vedenie vedelo o nedostatočne zabezpečených systémoch a že niektoré časti infraštruktúry nepoužívali ani viacfaktorové overovanie (MFA). Práve účet bez tejto základnej bezpečnostnej ochrany bol podľa skoršieho vyjadrenia spoločnosti napokon využitý pri kybernetickom útoku.
Spor sa týka aj platieb z Medicare
Ďalšia závažná časť žaloby sa zameriava na systém Medicare. Akcionári tvrdia, že UnitedHealth ukončila interný auditný program po tom, čo mal odhaliť približne 200 miliónov USD v nárokoch na platby, ktoré podľa žaloby neboli dostatočne podložené diagnózami pacientov.
Žalobcovia z tohto rozhodnutia vinia okrem iného súčasného generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Stephena Hemsleyho. Podľa žaloby vedenie namiesto nápravy zistených problémov podporilo ukončenie auditného programu.
Ide však o tvrdenia žalobcov, nie o právoplatne preukázané pochybenie. UnitedHealth dlhodobo odmieta obvinenia, že neoprávnene navyšovala platby z programu Medicare. Praktiky spoločnosti sú zároveň predmetom civilného aj trestného vyšetrovania amerického ministerstva spravodlivosti.
Akcionári tvrdia, že vedenie poznalo riziká roky
Žaloba sa dotýka aj zmien federálneho modelu, podľa ktorého sa určujú platby zdravotným poisťovniam v rámci Medicare. UnitedHealth v roku 2025 oznámila, že zmeny môžu počas troch rokov znamenať finančný vplyv približne 11 miliárd USD.
Akcionári však tvrdia, že predstavenstvo tento vplyv interne vyhodnocovalo už od roku 2023, teda výrazne skôr, než bola jeho veľkosť zverejnená investorom.
Žaloba tak vykresľuje širší obraz spoločnosti, ktorej vedenie podľa žalobcov dostávalo opakované varovania týkajúce sa regulácie, kybernetickej bezpečnosti a fungovania programu Medicare, no nedokázalo na ne dostatočne reagovať.
UnitedHealth čelí širšiemu právnemu tlaku
Aktuálny spor nie je jediným právnym problémom spoločnosti. UnitedHealth čelí viacerým žalobám akcionárov po tom, ako sa jej akcie výrazne prepadli z rekordných hodnôt dosiahnutých v roku 2024. Samostatný spor týkajúci sa údajného zavádzania investorov vedie aj California Public Employees’ Retirement System.
Žalobcovia v najnovšom prípade požadujú okrem iného posilnenie firemného riadenia, zavedenie prísnejších kontrol v programe Medicare Advantage a vytvorenie kybernetických štandardov zodpovedajúcich požiadavkám odvetvia. Zároveň žiadajú, aby niektorým žalovaným bolo zakázané pôsobiť vo vedúcich alebo správnych funkciách spoločnosti.
Pre investorov predstavuje spor ďalší zdroj neistoty. Nejde iba o prípadné finančné náklady samotných súdnych konaní, ale predovšetkým o možné regulačné dôsledky a otázku, či UnitedHealth bude musieť zásadne zmeniť niektoré svoje obchodné a kontrolné postupy.
Graf UnitedHealth (UNH.US, D1)
Zdroj: xStation5
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