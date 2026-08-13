JD.com prvýkrát od vstupu na burzu hlási pokles tržieb 📉

Spoločnosť JD.com zaznamenala v druhom štvrťroku prvý medziročný pokles tržieb od svojho vstupu na burzu v roku 2014. Vývoj predstavuje ďalší signál slabnúcej spotrebiteľskej nálady v Číne, kde domácnosti naďalej čelia dôsledkom dlhodobého ekonomického spomaľovania.
Tržby JD.com medziročne klesli o 2,9 % na 346,4 miliardy jüanov, teda približne 51,4 miliardy USD. Výsledok bol síce mierne nad očakávaniami analytikov, samotný medziročný pokles však zatienil lepšiu ziskovosť.
Čistý zisk totiž vzrástol o 15 % na 7,1 miliardy jüanov, keďže spoločnosť obmedzila časť agresívneho cenového boja s Alibaba a Meituan v segmente donášky jedla. Akcie JD.com na výsledky reagovali v americkej predobchodnej fáze poklesom o viac ako 2 %.
Slabšie tržby odrážajú problémy čínskeho spotrebiteľa
Časť poklesu súvisí s vysokou porovnávacou základňou z minulého roka, keď čínski predajcovia výrazne profitovali z vládnych dotácií na nákup automobilov, elektroniky a ďalšieho drahšieho tovaru.
Situácia je však širšia. Čínsky e-commerce sektor dlhodobo čelí slabšiemu domácemu dopytu a v máji krajina zaznamenala prvý medzimesačný pokles maloobchodných tržieb od pandémie.
Pre JD.com je to problém najmä preto, že jeho hlavný biznis je silne naviazaný na spotrebu domácností a predaj fyzického tovaru. Slabšia nálada spotrebiteľov sa tak rýchlo premieta do vývoja objednávok a tržieb.
Cenová vojna poľavuje, ziskovosť sa zlepšuje
Pozitívnou stránkou výsledkov je obmedzenie strát v donáške jedla a solídna ziskovosť hlavnej divízie JD Retail.
JD.com v posledných mesiacoch intenzívne investoval do okamžitého doručovania s cieľom získať tento rok až 30 % podiel na trhu. Tvrdý boj s Alibaba a Meituan však od roku 2025 tlačil na marže celého odvetvia a JD.com preto na konci minulého roka vykázal prvú štvrťročnú stratu za takmer štyri roky.
Peking navyše začal voči príliš agresívnej cenovej konkurencii vystupovať kritickejšie a spustil vyšetrovanie niektorých veľkých hráčov v donáške jedla.
Generálna riaditeľka Sandy Xu teraz upozornila na krátkodobé tlaky na tržby, zároveň však vyzdvihla zlepšujúcu sa ekonomiku donášky a stabilnú ziskovosť hlavného maloobchodného biznisu.
JD.com hľadá rast v Európe
Slabší domáci trh núti spoločnosť hľadať nové príležitosti v zahraničí. JD.com rozširuje v Európe platformu Joybuy a doručovaciu službu JoyExpress, kde chce využiť svoju logistickú infraštruktúru a skúsenosti z čínskeho trhu.
Firma sa zároveň pokúsila prevziať nemeckú maloobchodnú spoločnosť Ceconomy, transakcia sa však dostala pod dôkladnejšiu kontrolu Európskej komisie pre otázky spojené so štátnymi dotáciami.
Expanzia do Európy môže JD.com ponúknuť prístup na trhy s vyššími maržami, zároveň však prináša regulačné riziká a silnú konkurenciu.
AI zatiaľ nie je hlavným rastovým príbehom JD.com
Na rozdiel od niektorých čínskych technologických konkurentov zatiaľ JD.com nepredstavil zásadný vlastný investičný príbeh okolo umelej inteligencie.
Spoločnosť spolupracuje s Tencentom a využíva chatbot Yuanbao na agentné nakupovanie a ďalšie funkcie. V porovnaní s Alibaba alebo ďalšími internetovými firmami však AI zatiaľ nepôsobí ako hlavný motor ocenenia JD.com.
Pre investorov tak zostáva kľúčové, či sa podarí stabilizovať domácu spotrebu, udržať ziskovosť po obmedzení cenovej vojny a zároveň nájsť nové zdroje rastu mimo Číny.
Graf JD.com (JD.US, D1)
Zdroj: xStation5
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