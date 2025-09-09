Akcie Apple klesajú o 0,5 % počas Apple Event 📉

Americký technologický gigant Apple (AAPL.US) dnes predstavil sériu produktových aktualizácií, vrátane iPhonu 17, nových AirPods a najnovšej generácie inteligentných hodiniek. Akcie však nezaznamenali výraznú volatilitu a klesli približne o 0,5 %. Zdá sa, že investori sú opatrní voči cenovej stratégii Applu a predstaveným novinkám. Ak trh vyhodnotí oznámenia ako nedostatočné, môže nastať tlak na pokles smerom k zóne 220–225 USD, kde sa nachádzajú kľúčové exponenciálne kĺzavé priemery EMA50 a EMA200.
-
Očakávaná absencia zdraženia Apple Watch a AirPods môže negatívne ovplyvniť marže
-
Možné zvýšenie cien iPhonu 17 o 50–100 USD môže kompenzovať clá a podporiť tržby
-
Nové AI a zdravotné funkcie (napr. preklad konverzácie v reálnom čase v AirPods) poukazujú na zameranie Applu na budúci rast v oblasti AI a digitálneho zdravotníctva
-
Záujem spotrebiteľov zostáva vysoký, stream na YouTube prilákal viac ako 650 000 divákov ešte pred začiatkom podujatia
iPhone 17
-
Oficiálne predstavená nová generácia iPhonov
-
Farby: levanduľová, hmlovo modrá, čierna, biela, šalviová
-
Ceramic Shield 2: trojnásobná odolnosť proti poškriabaniu
-
iOS 26: nový dizajn „Liquid Glass“, dostupný aj pre staršie zariadenia
-
Cenový výhľad: analytici (vrátane Dana Ivesa z Wedbush) očakávajú možné zvýšenie ceny o 50–100 USD kvôli clám
Apple Watch Series 11 & Ultra 3
-
Ceny nezmenené:
-
SE 3: od 249 USD
-
Series 11: od 399 USD
-
Ultra 3: od 799 USD
-
-
Series 11: najtenšie a najpohodlnejšie hodinky Applu, nový 5G modem, vyššia efektivita, až 24 hodín výdrže
-
Zdravotná funkcia: meranie krvného tlaku (čaká na schválenie FDA)
-
Ultra 3: vylepšený displej, satelitné pripojenie, podpora 5G
AirPods Pro 3
-
Cena nezmenená: 249 USD, dostupné od 19. septembra
-
Nové funkcie:
-
Preklad konverzácií v reálnom čase (AI)
-
Vylepšené potlačenie hluku a priestorový zvuk
-
Až 8 hodín výdrže batérie
-
Päť veľkostí nástavcov pre lepšie prispôsobenie
-
Apple stock chart (D1 interval)
Zdroj: xStation5
