Akcie STMicroelectronics klesli o 14 % pre zmiešaný výhľad 📉

- Akcie STMicroelectronics (STM.US) dnes oslabujú takmer o 14 % po zverejnení výsledkov za 3. štvrťrok.
- Wall Street predáva akcie spoločnosti napriek „silnému štvrťroku“, a to kvôli zmiešanému výhľadu do budúcnosti.
Akcie výrobcu polovodičov klesli takmer o 14 % po tom, čo spoločnosť STMicroelectronics zverejnila slabší než očakávaný výhľad tržieb na 4. štvrťrok 2025. Napriek solídnemu oživeniu v treťom štvrťroku výhľad naznačuje pretrvávajúce výzvy na kľúčových trhoch – najmä v automobilovom a priemyselnom segmente.
Výsledky za tretí štvrťrok
- Čisté tržby dosiahli 3,19 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 2 %, ale medzikvartálny nárast o 15,2 %. Výsledky prekonali očakávania trhu.
- Non-GAAP zisk na akciu medziročne klesol o 21,6 % na 0,29 USD, no v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástol o 383 %, čo naznačuje silné kvartálne zotavenie.
- Spoločnosť zaznamenala prevádzkový obrat – z prevádzkovej straty 133 miliónov USD v Q2 sa dostala na prevádzkový zisk 180 miliónov USD v Q3.
Výkonnosť segmentov
- Segment Analog, MEMS & Sensors (AM&S) zaznamenal medziročný rast tržieb o 7 % na 1,43 miliardy USD, hlavne vďaka Imaging segmentu.
- Microcontrollers, Digital ICs & RF (MDRF) vzrástol o 5,3 % na 1,32 miliardy USD, čo odráža stabilný dopyt.
- Power & Discrete (P&D) klesol o 34,3 % na 429 miliónov USD pre slabosť v priemyselnom a energetickom sektore.
- Pomery book-to-bill naznačujú pokračujúci, ale spomaľujúci dopyt v automobilovom a priemyselnom odvetví.
Výhľad a stratégia
- STMicro očakáva celoročné tržby za rok 2025 vo výške 11,75 miliardy USD, čo je mierne pod konsenzom analytikov (11,79 miliardy USD).
- Na 4. štvrťrok spoločnosť predpovedá tržby na úrovni 3,28 miliardy USD oproti trhovým očakávaniam 3,38 miliardy USD.
- Generálny riaditeľ Jean-Marc Chery potvrdil hlavné strategické priority spoločnosti:
- zrýchlenie inovácií v kľúčových produktových radoch,
- reštrukturalizáciu výroby a optimalizáciu nákladov,
- a posilnenie tvorby voľného cash flow.
Zameranie spoločnosti na nákladovú disciplínu a obmedzenie kapitálových výdavkov odráža obozretné riadenie v náročných trhových podmienkach. Zároveň to však môže obmedziť rastový potenciál v roku 2025. Investori sa obávajú, že oživenie dopytu v automobilovom a priemyselnom sektore môže trvať dlhšie, ako sa očakávalo – čo vysvetľuje prudký štvrtkový pokles ceny akcií.
Zdroj: xStation5
