Rivian prepúšťa 600 zamestnancov pre slabší dopyt po elektromobiloch

Rivian plánuje prepustiť približne 600 zamestnancov, čo predstavuje 4 % pracovnej sily.
K rozhodnutiu viedli koniec daňovej úľavy, rast nákladov a nižší dopyt po elektromobiloch.
Firma sa sústreďuje na uvedenie nového modelu R2 a optimalizáciu prevádzky.
Celý segment elektromobility čelí výzvam v dôsledku klesajúcej podpory a ostrej konkurencie.
Americký výrobca elektromobilov Rivian oznámil, že plánuje prepustiť približne 600 zamestnancov, čo predstavuje približne 4 % jeho pracovnej sily. Ide už o tretie kolo znižovania počtu zamestnancov v tomto roku. Firma tým reaguje na zmenu vládnych stimulov, rastúce náklady a oslabujúci záujem spotrebiteľov.
Dôvody prepúšťania
Hlavným dôvodom prepúšťania je vypršanie platnosti federálnej daňovej úľavy vo výške 7 500 dolárov pre nákup nových elektromobilov v USA. Tento krok výrazne oslabil cenovú motiváciu pre zákazníkov a zvýšil tlak na výrobcov.
Rivian tiež čelí rastúcim výrobným nákladom, clám na dovážané diely a narastajúcej konkurencii zo strany tradičných automobiliek aj agilných startupov.
Napriek tomu, že firma v treťom štvrťroku zvýšila dodávky vozidiel o 32 % na 13 201 kusov, zároveň znížila celoročný cieľ na 41 500 až 43 500 kusov – pôvodný cieľ bol 46 000. Tento posun ukazuje, že dopyt zaostáva za očakávaniami, čo si vyžiadalo optimalizáciu prevádzky.
Dôsledky pre Rivian a sektor elektromobility
Prepúšťanie má pomôcť znížiť náklady a lepšie prispôsobiť prevádzku súčasnej úrovni dopytu. Rivian zároveň pripravuje uvedenie cenovo dostupnejšieho modelu R2, ktorým chce osloviť širší trh. To si však vyžaduje maximálnu efektivitu a disciplínu v riadení nákladov.
Situácia poukazuje aj na zraniteľnosť mladších výrobcov elektromobilov, ktorí sa spoliehali na vládne dotácie. Keď podpora klesá, dopady sa prejavujú nielen na strane spotrebiteľov, ale aj v obchodnej stratégii a investičnej dôvere.
Riziká a výhľad
Aj keď prepúšťanie môže pomôcť ochrániť financie, nesie so sebou riziká oslabenia vnútornej stability a oneskorenia projektov – najmä uvedenia modelu R2.
Ak by Rivian opakovane znižoval očakávané dodávky alebo nedokázal naplniť výrobný plán, mohlo by to vážne ovplyvniť dôveru investorov. V prostredí silnej konkurencie bude musieť spoločnosť preukázať schopnosť udržateľného rastu aj ziskovosti.
