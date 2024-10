Akcie Arcadium Lithium vzrástli o viac ako 30 % po správach o záujme Rio Tinto o akvizíciu spoločnosti 📈

Akvizícia by pokračovala v trende veľkých ponúk v ťažobnom sektore.

Obe spoločnosti potvrdili začiatok rokovaní o možnej akvizícii.

Zatiaľ medzi nimi neexistujú žiadne záväzné dohody.

Ponuka Rio Tinto pravdepodobne poskytne významnú prémiu.

Cena akcií Arcadium Lithium (ALTM.US) na začiatku obchodovania vzrástla o viac ako 41 % po potvrdení správ, že ťažobný gigant Rio Tinto (RIO.UK) zvažuje akvizíciu spoločnosti. Správy o možných rokovaniach sa objavili už v piatok, keď akcie Arcadium vzrástli o 10 %. Aj keď spoločnosti potvrdili ochotu rokovať, stojí za pripomenutie, že zatiaľ nie sú viazané žiadnymi dohodami, takže uskutočnenie dohody nie je vôbec isté.

Arcadium Lithium je jednou z popredných spoločností zaoberajúcich sa ťažbou a spracovaním lítia. Odhady naznačujú, že spoločnosť v súčasnosti zodpovedá za 5 % svetovej ponuky tohto kovu. Niektoré analýzy naznačujú, že jej podiel na globálnom trhu vzrastie do roku 2028 na 6 %. Spoločnosť pôsobí v Argentíne, Kanade a Západnej Austrálii.

Ťažké trhové podmienky pre lítium

Lítium je kľúčovým kovom budúcnosti vzhľadom na energetickú transformáciu, globálny technologický pokrok a rastúci trh s elektrickými vozidlami. Ceny kovu však boli v posledných rokoch silno zasiahnuté trhovým prostredím. Dopyt po elektromobiloch jasne spomaľuje (najmä v Európe), čo vedie k významným škrtom vo výrobných plánoch pre nadchádzajúce roky. Rozhodnutia popredných európskych automobiliek zrušiť otvorenie niektorých nových tovární na batérie zosilňujú nadbytok ponuky na trhu s kovmi.

Vysoké úrokové sadzby navyše spomaľujú rozvoj obnoviteľných zdrojov energie tým, že obmedzujú investičné možnosti spoločností. Silný prorastový faktor pre ceny kovov tak zostáva obmedzený.

V dlhšom horizonte sa však zdá, že ceny lítia majú potenciál odraziť sa od dna. Začiatok cyklu znižovania úrokových sadzieb by mohol podporiť investície na trhu obnoviteľných zdrojov, čo by mohlo stimulovať dopyt a vytiahnuť kov z jeho súčasných miním. Nie je možné presne určiť, kedy ceny dosiahnu svoje dno, ale súčasný pokles cien kovov, ktorý znižuje ocenenie producentov a ťažobných spoločností, vytvára atraktívne prostredie pre akvizície za výhodné ceny. Zvýšená aktivita na trhu fúzií a akvizícií v ťažobnom sektore naznačuje, že niektoré spoločnosti a veľkí investori začínajú staviť na blížiace sa dno cien a hľadajú trhové príležitosti.

Ceny lítia pokračujú v zostupnom trende, medzimesačne aj medziročne. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Arcadium Lithium na cieľovke Rio Tonto

Jednou z takýchto ponúk by mohol byť pokus Rio Tinto o akvizíciu Arcadium Lithium. Pre ťažobného giganta by takáto dohoda mohla naplniť stratégiu zvýšenia expozície na trhu s lítiom. Z trhového pohľadu sa aktuálne ocenenie Arcadium Lithium javí ako veľmi lákavé. Pred správami o možnej akvizícii sa spoločnosť obchodovala s P/BV 0,5x, EV/Tržby forward 4x a EV/EBITDA forward 10,2x.

Trhová kapitalizácia 3,3 miliardy dolárov je výrazne pod konsenzuálnym odhadom analytikov vo výške 5,2 miliardy dolárov. V prípade záujmu o prevzatie bude musieť Rio Tinto pravdepodobne ponúknuť zodpovedajúcu prémiu, vzhľadom na synergické efekty z akvizície Arcadium. Niektoré ocenenia dokonca ukazujú na hodnotu spoločnosti 8,5 miliardy dolárov.

Mohla by akvizícia znamenaŤ vyhodu pre obe spoločnosti?

Arcadium Lithium musela obmedziť svoje projekty a expanziu kvôli ťažkým podmienkam na trhu s lítiom. Obmedzená schopnosť financovať projekty samostatne výrazne znižuje potenciál rastu spoločnosti ako v ocenení, tak v predpokladaných tržbách. Využitím príležitostí od Rio Tinto by spoločnosť mohla rozvíjať svoje projekty a rozšíriť svoje operácie, čím by posilnila svoju pozíciu na globálnom trhu spracovania lítia.

Rio Tinto by naopak mohlo diverzifikovať svoje portfólio a zvýšiť expozíciu na trhu s lítiom vďaka akvizícii. Získalo by tiež väčšiu efektivitu zo svojich existujúcich podnikov, napríklad využitím operácií Arcadium Lithium v Argentíne na podporu projektu Rincon Lithium.

Dnešný rast ceny akcií Arcadium Lithium nevyčerpáva plný potenciál pre ďalšie zvýšenie, ak by k dohode došlo. Konsenzuálne ocenenie pre nasledujúcich 12 mesiacov je stále o 12 % nad aktuálnou cenou a pravdepodobná prémia by mohla byť ešte vyššia. Je však potrebné poznamenať, že tento scenár je stále nepotvrdený a neuskutočnenie dohody by mohlo viesť k výraznému poklesu ceny akcií spoločnosti. Zdroj: xStation