TeraWulf prudko rastie po dohode o hostingu AI za 3,7 miliardy USD podporenej Googlom

Spoločnosť TeraWulf Inc., známa predovšetkým ťažbou Bitcoinu, oznámila zásadný posun do oblasti infraštruktúry umelej inteligencie uzavretím dvoch desaťročných zmlúv s poskytovateľom cloudových služieb Fluidstack. Podpora zo strany spoločnosti Google vyvolala prudký rast akcií TeraWulfu – jeden z najvýraznejších intradenných nárastov v histórii firmy.
Hlavné body dohody a strategický posun
Dohoda zabezpečuje 3,7 miliardy USD zmluvného príjmu počas nasledujúcich desiatich rokov s možnosťou dvoch päťročných predĺžení, čím by celková hodnota mohla dosiahnuť až 8,7 miliardy USD. Google garantuje záväzky Fluidstacku vo výške 1,8 miliardy USD a získava opcie na 41 miliónov akcií, čo predstavuje približne 8% vlastnícky podiel v TeraWulfe.
TeraWulf si taktiež zabezpečil 80-ročné pozemkové právo v lokalite Cayuga, čím výrazne rozširuje svoju kapacitu na poskytovanie výpočtových služieb. Spolu s kampusom Lake Mariner teraz spoločnosť disponuje celkovou kapacitou 827,5 megawattov a dostupným výpočtovým výkonom 662 megawattov.
Reakcia trhu a zmeny cieľových cien
Akcie spoločnosti vzrástli o približne 43 % (podľa niektorých zdrojov až 60 % intradenný nárast) ihneď po zverejnení dohody.
Analytici reagovali pozitívne:
Cantor Fitzgerald zvýšil svoju cieľovú cenu z 7 USD na 11 USD, pričom označil dohodu za kľúčový katalyzátor rastu a možnosť návratu k predchádzajúcim maximám okolo 9 USD.
Ďalšie firmy ako Rosenblatt, Keefe Bruyette, Citizens JMP a Clear Street upravili svoje ciele na rozpätie 9,50 až 13 USD, pričom zdôraznili rastový potenciál a nižšie riziko projektu.
Finančný obrat v druhom kvartáli
Partnerstvo prichádza krátko po pozitívnom obrate vo financiách za Q2 2025. TeraWulf oznámil prekvapivo kladný zisk na akciu (EPS) vo výške 0,05 USD, pričom sa očakávala strata –0,06 USD. Tržby medzištvrťročne vzrástli o 38 % na 47,6 milióna USD a upravený EBITDA (non-GAAP) stúpol na 14,5 milióna USD, oproti strate 4,7 milióna USD v prvom kvartáli.
Analytici naďalej hodnotia firmu ako „silný nákup“, pričom pozitívne výsledky zvyšujú dôveru investorov.
Strategický výhľad a riziká
TeraWulf sa profiluje ako hráč na priesečníku AI a kryptoinfraštruktúry – dvoch najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví. Prvá fáza spustenia 40 MW výpočtového výkonu sa očakáva do polovice roka 2026, s plným nasadením do konca roka. Odhadovaný ročný čistý prevádzkový zisk (NOI) by mohol dosiahnuť 315 miliónov USD pri projektovanej marži 85 %.
Záruka od Googlu a kapitálová účasť výrazne znižujú riziká a zvyšujú dôveryhodnosť TeraWulfu ako poskytovateľa infraštruktúry.
Zároveň však zostávajú riziká: zložitosť implementácie, potreba kapitálových investícií a konkurencia zo strany veľkých technologických hráčov ako Amazon či Microsoft.
Zhrnutie výhľadu
Táto výnimočná dohoda znamená transformáciu TeraWulfu z ťažiara Bitcoinu na lídra v oblasti AI infraštruktúry. S podporou Googlu, silnými číslami a rýchlou realizáciou má firma jedinečnú šancu upevniť si pozíciu – ak splní svoj ambiciózny plán.
