Akcie Broadcomu klesli o 5 % napriek vysokým ziskom a dopytu po umelej inteligencii 🗽

Broadcom (AVGO.US) dodal ďalší mimoriadne silný kvartál, jednoznačne prekonal očakávania Wall Street a posilnil svoju pozíciu ako druhý najväčší beneficient globálneho boomu AI polovodičov po Nvidii. Tržby aj zisk na akciu prekonali odhady, avšak skutočný príbeh sa odohráva v oblasti výhľadu spoločnosti a zrýchľujúceho sa dopytu po produktoch súvisiacich s AI. Spoločnosť uviedla, že marže klesnú v dôsledku zmeny v skladbe príjmov kvôli AI segmentu — čo je pravdepodobne hlavný dôvod, ktorý spustil realizáciu ziskov napriek robustným výsledkom.
Broadcom prekonal očakávania tržieb (18,02 mld. USD oproti prognóze 17,49 mld. USD) aj zisku na akcii (1,95 USD oproti odhadovaným 1,87 USD) a vydal prognózu tržieb na fiškálny prvý kvartál vo výške 19,1 mld. USD, zatiaľ čo analytici LSEG očakávali 18,3 mld. USD.
AI zostáva hlavným motorom rastu Broadcomu
Vedenie spoločnosti predpokladá tržby 19,1 mld. USD v 1. fiškálnom štvrťroku, čo je výrazne nad konsenzom a znamená robustný medziročný rast o 28 %. Najdôležitejšie je, že Hock Tan potvrdil, že tržby z AI čipov sa v aktuálnom kvartáli medziročne zdvojnásobia na 8,2 mld. USD, a to vďaka dopytu po custom akcelerátoroch (XPU) aj AI sieťových polovodičoch. To zdôrazňuje rastúci strategický význam Broadcomu v hyperscale investičnom cykle.
Momentum v oblasti custom silikónu sa zrýchľuje
Broadcom oznámil, že získal už piateho hyperscale zákazníka pre svoje custom AI čipy a odhalil, že za predtým nejmenovaným odberateľom 10 mld. objednávky Google TPU stála spoločnosť Anthropic. S AI backlogom vo výške 73 mld. USD na obdobie 18 mesiacov v oblasti XPU, prepínačov a dátového centra má spoločnosť mimoriadne silnú mieru viditeľnosti budúcich tržieb — čo je pre polovodičovú firmu nezvyčajné.
Broadcom sa stáva hlavnou alternatívou k Nvidii
Custom čipy, vrátane Google Ironwood TPU používaných Anthropicom, získavajú na význame, keď hyperscaleri hľadajú architektonickú diferenciáciu a prísnejšiu kontrolu nákladov. Tan zdôraznil, že zákazníci čoraz viac chcú „kontrolovať svoj vlastný osud“ vývojom vlastných akcelerátorov — ide o štrukturálny trend, ktorý Broadcomu priamo prospieva.
Jadrová výkonnosť zostáva vynikajúca naprieč segmentmi
-
Celkové tržby vzrástli o 28 %, pričom tržby z AI čipov stúpli o 74 % medziročne.
-
Semiconductor Solutions: 11,07 mld. USD (+22 % r/r), nad očakávaniami
-
Infrastructure Software: 6,94 mld. USD (+26 % r/r), podporené integráciou VMware
-
Čistý zisk sa takmer zdvojnásobil na 8,51 mld. USD, čo ukazuje silnú prevádzkovú páku.
Spoločnosť zvýšila štvrťročnú dividendu na 0,65 USD na akciu, čo odráža pokračujúcu dôveru v generovanie cash flow.
Broadcom predvádza výkon, ktorý potvrdzuje jeho pozíciu kľúčového dodávateľa v rýchlo expandujúcom ekosystéme custom silikónu. S tým, ako sa tržby z AI segmentu zdvojnásobia, ako rastie počet zákazníkov a ako spoločnosť disponuje rekordným backlogom, vstupuje Broadcom do roku 2026 s jedným z najsilnejších rastových profilov v celom polovodičovom odvetví — aj keď krátkodobá volatilita v očakávaniach môže pretrvávať. Reakcia Wall Street sa zdá byť skôr realizáciou ziskov než prejavom zásadných obáv; výsledky Broadcomu boli veľmi silné, podporené rekordným AI backlogom.
Zdroj: xStation5
