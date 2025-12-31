Disney zaplatí 10 miliónov dolárov za porušenie zákona o ochrane detských údajov na YouTube

- Disney zaplatí 10 miliónov USD za porušenie zákona COPPA pri zverejňovaní detského obsahu na YouTube.
Disney zaplatí 10 miliónov USD za porušenie zákona o ochrane detských údajov na YouTube
Spoločnosť Walt Disney súhlasila so zaplatením civilnej pokuty vo výške 10 miliónov dolárov v rámci urovnania obvinenia z porušenia amerického zákona o ochrane súkromia detí (COPPA) pri publikovaní videí na platforme YouTube, ako oznámilo americké Ministerstvo spravodlivosti (DOJ).
Podľa žaloby Disney Worldwide Services a Disney Entertainment Operations nesprávne označili videá určené deťom, ktoré neboli označené ako "Made for Kids", čím umožnili zber osobných údajov od detí mladších ako 13 rokov bez súhlasu rodičov, napr. na účely cielenej reklamy.
Súčasťou urovnania je okrem finančnej sankcie aj povinnosť zaviesť interný program, ktorý zabezpečí dodržiavanie zákona COPPA pri publikovaní obsahu na YouTube. Tento zákon vyžaduje, aby online platformy a aplikácie zamerané na deti do 13 rokov získali overiteľný súhlas rodičov pred zhromažďovaním osobných údajov.
„Ministerstvo spravodlivosti je pevne odhodlané chrániť práva rodičov na kontrolu nad tým, ako sú údaje ich detí zbierané a používané,“ uviedol zástupca generálneho prokurátora Brett Shumate. Prípad bol DOJ postúpený Federálnej obchodnej komisii (FTC).
Disney sa k prípadu bezprostredne nevyjadril.
Graf DIS.US (D1)
Zdroj: xStation5
