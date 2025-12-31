US Open: Americké indexy mierne klesajú počas posledného obchodného dňa roka 2025

Hlavné americké indexy otvárajú posledný obchodný deň roka 2025 mierne pod úrovňami predchádzajúceho zatvorenia. Dnešná seansa bude skrátená a pre nízky objem obchodovania sa neočakávajú výrazné výkyvy – najmä po solídnych údajoch z trhu práce. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol na najnižšiu úroveň za posledný mesiac, pričom pokračujúce žiadosti taktiež klesli v súlade s očakávaniami. Napriek miernemu poklesu indexov pri otvorení tak trh práce naďalej odoláva sezónnym výkyvom aj predchádzajúcemu uvoľňovaniu menovej politiky zo strany Fedu.
Včera bol zverejnený zápis z decembrového zasadnutia Fedu, ktorý odhalil narastajúce nezhody medzi členmi FOMC ohľadom ďalšieho znižovania úrokových sadzieb. A to aj napriek rozhodnutiu znížiť sadzby o 25 bázických bodov na rozpätie 3,5–3,75 %, ktoré bolo schválené pomerom hlasov deväť ku trom – najvyšší počet nesúhlasných hlasov od roku 2019. Väčšina členov očakáva ďalšie znižovanie sadzieb, ak inflácia klesne v súlade s projekciami smerom k 2 % cieľu. Niektorí však navrhujú ponechať sadzby na súčasnej úrovni dlhšie z dôvodu obáv o trvácnosť poklesu inflácie a možného oslabenia trhu práce v prostredí mierneho hospodárskeho rastu, vrátane silného rastu HDP o 4,3 % v 3. štvrťroku.
Dopady ciel zavedených prezidentom Donaldom Trumpom boli vyhodnotené ako dočasné a majú vypršať do roku 2026, pričom jestřábia frakcia Fedu zdôraznila potrebu väčšej istoty ohľadom cenových trendov. Takzvaný „dot plot“ (projekcie jednotlivých členov výboru) naznačuje ďalšie znižovanie sadzieb v rokoch 2026 a 2027 smerom k neutrálnej úrovni okolo 3 %, čo trh interpretoval ako mierny pokles na Wall Street a zvýšenie pravdepodobnosti zníženia sadzieb v apríli. Nadchádzajúca rotácia prezidentov regionálnych pobočiek Fedu – Beth Hammack, Anna Paulson, Lorie Logan a Neel Kashkari – z ktorých viacerí sú proti ďalšiemu uvoľňovaniu, môže ďalej ovplyvniť dynamiku výboru. Zároveň centrálna banka obnovila nákupy krátkodobých štátnych dlhopisov v objeme 40 miliárd USD mesačne, aby zabránila poklesu rezerv pod bezpečnú úroveň. Trhy očakávajú, že Fed do príchodu nových dát po výpadkoch spôsobených vládnym shutdownom rozhodovať nebude.
ZdrojxStation5
US500 (H1 interval)
Futures na index S&P 500 (US500) mierne korigujú po predchádzajúcich ziskoch, čo naznačuje korekciu na hodinovom grafe. Cena sa pokúša odraziť od nedávnych poklesov, no krátkodobý kĺzavý priemer EMA 25 zostáva pod EMA 50 a EMA 100. Kľúčová rezistencia na úrovni EMA 100 zatiaľ nebola prelomená. RSI naznačuje výhodu na strane predávajúcich, ale bez jasného signálu prepredanosti. Trh vyčkáva, či prelomenie EMA 100 spustí nový rast, alebo či cena zostane v aktuálnom pásme.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Vanda Pharmaceuticals (VNDA.US) rastie o 30 % po historickom schválení lieku NEREUS americkým úradom FDA. Uvedenie na trh v USA sa očakáva v najbližších mesiacoch, čím sa spoločnosti otvára prístup k lukratívnemu trhu s liečbou kinetózy.
- Axsome Therapeutics (AXSM.US) pridáva 16 % po tom, čo FDA súhlasila s urýchleným prehodnotením žiadosti o rozšírenie použitia lieku AXS-05 na agitáciu u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Rozhodnutie sa očakáva do 30. apríla 2026. Navyše FDA umožnila spoločnosti podať novú žiadosť o liek na narkolepsiu, čím posilňuje svoje portfólio v oblasti neurologických a psychiatrických ochorení.
- Cybin (CYBN.US) klesá približne o 5 % po spustení nového programu predaja akcií v hodnote 100 miliónov USD. Program umožní spoločnosti predávať akcie priamo na trhu na financovanie prevádzky a urýchlenie vývoja. Program potrvá do októbra 2027.
- Nike (NKE.US) rastie po tom, čo CEO Elliott Hill nakúpil akcie spoločnosti v hodnote viac ako 1 milión USD, čím zvýšil svoj podiel na viac ako 241 000 akcií. Hillov návrat do vedenia na konci roku 2024 je vnímaný pozitívne a nákup akcií môže signalizovať dôveru v budúcnosť spoločnosti Nike.
- Trump Media & Technology Group (DJT.US) posilňuje o 4 % po oznámení plánov na vydanie digitálneho tokenu pre akcionárov v partnerstve s Crypto.com. Každý akcionár dostane jeden token za každú vlastnenú akciu, ktorý poskytne odmeny a zľavy na produkty spoločnosti ako Truth Social, Truth+, a Truth Predict.
