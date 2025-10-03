Akcie Coinbase nad dôležitou rezistenčnou zónou🔔

- Silná rally, prudká korekcia: Coinbase medzi aprílom a júlom 2024 výrazne posilnila, no následne v prudkom poklese odovzdala približne polovicu týchto ziskov. Dnes akcie rastú o 1 %.
- Zóna podpory pri 300 USD: Akcie našli podporu v blízkosti 300 USD, čo je oblasť posilnená predchádzajúcimi cenovými reakciami a 50 % Fibonacciho retracementom rastu z apríla–júla.
- Technická sila pretrváva: Napriek korekcii sa Coinbase stále obchoduje nad 100-periodovým EMA, čo signalizuje, že celkový býčí sentiment zostáva nedotknutý.
- Priestor na rast: Ak podpora na 300 USD vydrží, ďalšie sledované rezistencie sa nachádzajú na 378 USD a následne na 423 USD – pri predchádzajúcich maximách.
Akcie Coinbase zostali v silnom rastovom trende od apríla do júla 2024. Následne došlo k prudkej a hlbokej korekcii, ktorá vymazala približne polovicu predchádzajúcej rally. Pokles sa však zastavil v oblasti okolo 300 USD za akciu, ktorá teraz predstavuje potenciálnu základňu pre obnovený rast. Zóna 300 USD sa ukázala ako významná, keďže ju potvrdilo viacero predchádzajúcich cenových reakcií a zodpovedá 50 % Fibonacciho retracementu celého rastového pohybu, ktorý začal tento rok v apríli. Cena navyše zostala nad 100-periodovým exponenciálnym kĺzavým priemerom, čo ďalej podporuje býčí sentiment okolo akcie. Ak odraz od tejto podpory na 300 USD vydrží, nemožno vylúčiť pohyb smerom k rezistencii na 378 USD, nasledovanej 423 USD za akciu, čo zodpovedá posledným maximám.
Coinbase, D1 interval
Zdroj: xStation5
