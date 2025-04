Akcie Eli Lilly prudko rastú po sľubných výsledkoch tabletky na chudnutie Orforglipron

Nová perorálna liečba ukazuje vysokú účinnosť v boji proti obezite

Akcie americkej farmaceutickej spoločnosti Eli Lilly (LLY) vzrástli až o 15 % po oznámení pozitívnych výsledkov tretej fázy klinických skúšok ich nového tabletového lieku Orforglipron. Cena akcií sa dostala na historické maximum 843,19 USD, pričom investori reagovali na potenciál tohto produktu pre trh s liekmi na obezitu.

Zdroj: xStation5

Orforglipron, podávaný raz denne, preukázal v 40-týždňovej štúdii zníženie hmotnosti o 7,9 % (približne 7,3 kg) a zníženie HbA1c o 1,3 až 1,6 %. Liek má porovnateľnú účinnosť s injekčnými GLP-1 liekmi ako Ozempic, no ponúka pacientom výhodu vo forme tabletky.

Potenciálny trhový hit a strategická výhoda pre Eli Lilly

Vzhľadom na to, že sa očakáva podanie žiadosti o schválenie na liečbu obezity do konca roka 2025 a na cukrovku v roku 2026, analytici predpovedajú, že Orforglipron môže významne posilniť pozíciu Eli Lilly na trhu. Trh s liekmi na obezitu má podľa prognóz do roku 2030 dosiahnuť stovky miliárd dolárov, pričom Eli Lilly by sa mohla stať jeho lídrom.